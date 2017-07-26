Новобранцы идут на войну. В ЦСКА очередной дебют

Ещё один воспитанник московского ЦСКА дебютировал в Лиге чемпионов – четвёртый за два года и первый при тренере Гончаренко.

Справка «Чемпионата»



Александр Макаров



Родился 24 апреля 1996 года в Ершове Саратовской области.

Нападающий. Чемпион Европы среди юношей (U17) 2013 года.

Серебряный призёр ФНЛ в составе «Тосно» (2016/17).

Летом 2017-го вернулся в ЦСКА. В РФПЛ ещё не играл.

За виртуальными спорами, является ли «сухарь» в квалификации достаточным основанием для «официального» окончания антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов, немногие, возможно, обратили внимание на другой примечательный факт афинского матча. За три минуты до финального свистка, когда «армейцы» уже методично сушили игру, на газон Олимпийского стадиона выскочил светловолосый парень с цифрой 31 на футболке. Чем-либо запомниться, кроме пары рывков, он банально не успел, а всё-таки в историю попал – как первый дебютант ЦСКА в главном клубном турнире при Викторе Гончаренко.

Два угловых — и серии конец! Как ЦСКА победил афинскую жару Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА.

В некотором смысле история Александра Макарова перекликается с уникальным достижением одноклубника Чернова. Только защитник дебютировал в сборной России без единого матча РФПЛ за душой, а нападающий – в Лиге чемпионов. По-моему, подходящий повод вспомнить, как стартовали на этом уровне более опытные – по возрасту ли, по стажу игры за основу – одноклубники Макарова.

Тренеры

Нетрудно догадаться, кто распахнул двери со звёздным мячиком на вывеске перед большинством нынешних «армейцев». За семь лет деятельности Леонида Слуцкого в столичном клубе семь человек из актуальной заявки познакомились с Лигой чемпионов. Первым был Набабкин в сентябре 2011-го, последним – Чалов в ноябре 2016-го.



Тройка «старослужащих» – Акинфеев и Березуцкие – рубила окно в Европу под командованием Валерия Газзаева, четвёртый, Игнашевич, – в сёминском «Локомотиве». Когда Сергей забивал «Тиролю», Головин, Чалов, Макаров, Жамалетдинов и прочие «молодогвардейцы» ещё в садик ходили – каждый в свой, разумеется. Ещё двое «армейцев», Дзагоев и Щенников, дебютом в ЛЧ обязаны Хуанде Рамосу.



Вернблум и Миланов впервые сыграли в чемпионском турнире на родине, Натхо – у Бердыева в Казани. Роль Бибрасу досталась эпизодическая, но запоминающаяся. Израильтянин вышел на замену всего на несколько минут – зато против самой «Барселоны». Положительный результат – 1:1 – приумножил радость дебюта.

Александр Макаров Фото: http://pfc-cska.com

Самый ранний

Валерий Газзаев повысил в звании не одного вчерашнего рядового. Особняком среди них стоит Акинфеев. В Лиге чемпионов, пускай и в предварительном раунде, Игорь дебютировал в 17 лет, 3 месяца и 22 дня. К тому времени юноша уже навязал конкуренцию старшим коллегам и провёл полдюжины матчей высшего дивизиона, но полностью отключить эмоции на более высоком уровне не сумел. Горячность кипера обернулась для ЦСКА первым пропущенным от «Вардара» голом, нерасторопность защитников – вторым. В Скопье ворота стерёг уже Мандрыкин, но от фиаско по сумме двух матчей это красно-синих не спасло.

7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии.

В 18 лет, 7 месяцев, 12 дней впервые сыграл в Лиге чемпионов Фёдор Чалов, в 19 лет и 2 месяца – с интервалом в 6 сезонов – Алан Дзагоев и Александр Головин.

Самый поздний

Обратный пример – Васин. Во вторник в столице Греции защитник впервые в жизни начал матч Лиги чемпионов на поле. До этого весь его континентальный багаж исчерпывался одним-единственным таймом в Вольфсбурге после травмы Игнашевича. Виктору шёл 28-й год – ещё не «предпенсионный», но уже не юношеский возраст.

Самый яркий

Голом отметил дебют в высшей европейской лиге Дзагоев – только ценность его, увы, была невысока. В ответ ЦСКА получил три и без очков покинул Вольфсбург. С точки зрения совокупности персональных свершений и командного результата следует выделить лигочемпионский старт Игнашевича, пускай и в составе другой команды. «Голище» Сергея «Тиролю» в Раменском и поныне памятен взрослым поклонникам «Локомотива» — по причине не только красоты, но и важности. Игнашевич разрядил свою пушку через несколько минут после выхода вместо Лоськова.



Из сугубо «армейских» премьер недавнего прошлого наибольший резонанс произвело явление миру Чалова. Редкому резервисту тренер выделит в групповом турнире максимум игрового времени, но в домашней игре с «Байером» Фёдор не дал тренеру повода для замены. Действовал по-хорошему нагло, инициативно и удостоился хорошей прессы.

Самый неудачный

Огорчительным вышло первое знакомство с Лигой чемпионов для «армейских» братьев. Проиграть ЦСКА не проиграл, но из турнира вылетел. Ничья в Македонии летом 2003-го была воспринята красно-синим сообществом, возможно, даже болезненнее домашнего поражения. После 1:2 в Москве ещё оставалась надежда на исправление ситуации – две единицы в Скопье её убили.

«Весёленьким» получился дебют в ЛЧ у Фернандеса. Сегодня оптимист по жизни Марио, думаю, вспомнит его с ироничной улыбкой, но тогда в Риме ему было не до смеха. Как, впрочем, и всему ЦСКА. «Армейцы» без вариантов «сгорели» в Вечном городе (1:5), а два из пяти голов им забил Жервиньо. Клиент Фернандеса по позиции…

Лист ожидания

Из квартета «армейцев», от начала до конца лицезревших афинскую встречу из-под навеса скамейки запасных, в Лиге чемпионов не играли трое – вратарь Овчинников, хавбек Кучаев и нападающий Оланаре. Только в юношеском аналоге турнира участвовали Помазун, Чернов и Жамалетдинов (последний, кстати, является лучшим снайпером клуба в Лиге УЕФА – 13 мячей за три сезона). Для этой дублёрской бригады само по себе включение в резерв основы – уже маленькое достижение. Но только стремясь к большему, кто-то из них однажды услышит: «Переодевайся, выходишь»