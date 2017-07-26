По жертвование. Как забытый Погребняк стал трансферной целью

За последний календарный год Павел Погребняк даже с учётом товарищеских встреч провёл без замен всего один матч, сыграл 544 минуты, не забил ни разу и всего девять раз бил по воротам — статистика, от которой хочется плакать. Самого Павла, похоже, в принципе устраивает, что его больше запоминают по игре в клипе жены, а не на поле. Нейтральные болельщики вообще понемногу стали забывать, как выглядит бывший игрок сборной России.

Но в течение последней недели многое драматичным образом изменилось.

Всё началось с фотографии Погребняка с президентом нового московского клуба «Велес» Евгением Шиленковым. В клубе решили раскрутить эту историю донатом, и во время первого большого матча в истории «Велеса» — кубкового дерби с «Торпедо» — каждый желающий мог добровольно перевести любую сумму на трансфер Павла. «Мы решили, что это трендово и клёво. Не могу сказать, что это какой-то прямо грандиозный маркетинговый ход, но что в этом плохого?» — говорит Виктор Кравченко, отвечающий в клубе за информационную политику и маркетинг. «Мы не хотели этим обидеть Погребняка — мы даже специально не указали, о каком из Погребняков вообще речь. Все видят, как „Арарат“ строит свою политику — у нас таких денег нет. И если ты занимаешься пиаром клуба второй лиги, то нужно что-то делать, чтобы шерить аудиторию», — добавляет он.

Донат помог «Велесу» попасть в новости всех главных спортивных изданий страны. Проблема заключалась в том, что счётчик доната был неправильно настроен — в итоге до конца трансляции матча он так и не обновился, оставшись на нуле. При этом на самом деле на счёт клуба за два часа пришло аж 680 рублей.

«Немного стрёмно перед Погребняком и всеми остальными за то, что в новости ушёл ноль, но так устроена трансляция у клубов второй лиги. Матч комментировал Владимир Стогниенко, и мы не могли сказать ему по ходу трансляции: „Слушайте, у нас там счётчик доната не обновляется. Погодите немного, мы сейчас перезагрузим, и всё пойдёт“, — поясняют в „Велесе“.

Но история получила продолжение. Из новостей о пожертвованиях узнали болельщики „Динамо“, где пока числится Погребняк, и 24 июля в клуб обратилась инициативная группа фанатов вернувшейся в Премьер-Лигу команды и попросила дать реквизиты, на которые можно перевести деньги. Я связался с представителем этой группы Сергеем, и оказалось, что они настроены довольно серьёзно: „Из тех, с кем я общаюсь, — а это достаточно большое количество людей, — многие готовы внести определённую сумму. Надо только понимать, насколько далеко это может зайти“.

По словам Сергея, у Погребняка среди болельщиков «Динамо» на данный момент монополия на подколы в свой адрес. «Конкретно я отношусь к этому по принципу „в каждой шутке есть доля шутки“. Павел за последние два года стал не столько игроком, сколько объектом для шуток. Я не могу сказать, что все мы так уж хотим его сплавить, но как до этого довольно многие хотели, чтобы ушёл из клуба Денисов с его огромным контрактом или Дьяков с его потрясающей игрой, так сейчас пришла очередь Погребняка», — говорит он.

Так идея, которая всегда использовалась в качестве едкой шутки по отношению к игрокам, не оправдывающим ожидания, начала воплощаться в реальность. Понятно, что получить истребителя «Баварии» «Велесу» будет всё равно крайне сложно — его контракт с «Динамо» действует до лета 2018 года, а требования по зарплате могут превысить годовой бюджет команды второй лиги. В этой истории важно другое: впервые в истории России трансферная инициатива вышла на другой уровень. Пожертвования в других сферах жизни перестали быть чем-то стыдным или хотя бы необычным — теперь дело дошло и до футбола.



«Велес» не намерен отказываться от донатов на трансфер Погребняка во время трансляций в YouTube и в дальнейшем. Евгений Шиленков оставляет возможным вариант появления 33-летнего нападающего в клубе: «Тратить впустую деньги уважаемых болельщиков „Динамо“ не хочется. К Павлу мы относимся отлично как к футболисту, он знаком с нашим главным тренером Сергеем Лапшиным. Если возможен вариант, при котором Погребняк останется без контракта, — мы бы пригласили его».