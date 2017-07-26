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Тактический разбор 2-го тура РФПЛ: Дриусси, Васин, «Рубин»
Текст: Сергей Титов
Фото: РИА Новости

Не стоит перехваливать Дриусси. 7 тактических тезисов 2-го тура

Что настораживает в игре Дриусси, удивляет в Дмитрии Тарасове и восхищает в «Арсенале» Божовича – в тактическом разборе 2-го тура РФПЛ.
26 июля 2017, среда. 16:00. Футбол

Васин не может быть страхующим

Виктор Гончаренко прав, отмечая, что на одной ошибке защитника нельзя концентрироваться, но в какой-то мере ошибки Васина в центре обороны становятся системными. У них две различные природы, в некоторых моментах соприкасающиеся друг с другом: желание сохранить мяч сложным способом и недостаток технической оснащённости. Васин – защитник, не любящий выбивать мяч наотмашь, и после десятикратно просмотренного пропущенного гола у меня всё равно осталось впечатление, что Виктор пытался не выбить мяч, а эффектно отыграть его на кого-то из партнёров.

Работа над ошибками была сделана уже к матчу с АЕК: Гончаренко не убрал Васина на скамейку, но подвинул его на позицию правого центрального защитника, а в середину отрядил Василия Березуцкого – защитника, способного быть ведущим. С перестановкой слагаемых ЦСКА немного утратил в качестве длинного паса (по Packing Березуцкий – 3-й игрок РФПЛ на старте сезона после Кришито и Паредеса, тут же его лишили возможности начинать атаки такими передачами), зато добавил в общей стройности защиты.

Ещё тот. Почему Березуцкий и дальше будет важен сборной
Первый очевидный провал Василия Березуцкого за долгое время заставил многих причитать, что его время прошло, но цифры говорят о другом.

Тарасов – внезапный таргетмен «Локомотива»

Пары скриншотов хватит, чтобы описать задачу Дмитрия Тарасова в атаке. Раз.

Два.

Оба скриншота – моменты, с которых начинались голевые атаки «Локомотива». Юрий Сёмин наделил Тарасова задачей цепляться за выносы Гилерме, и важно, что в первом тайме «Локо» пробовал выйти в атаку точно так же (просто плотнее с Тарасовым играл Вернблум). После перерыва изменилось расположение «железнодорожников» при таких длинных передачах: если в начале матча Фернандеш опускался в глубину, страхуя Тарасова, то во втором тайме Фернандеш поднимался примерно на одну линию с новоиспечённым таргетменом, а Миранчук помогал Ари цепляться за подбор. На случай ошибки Тарасова страховал Кверквелия.

Правда, говорить, что Тарасов провёл выдающийся матч – а Opta даже наделила Дмитрия званием игрока матча, – не стоит. Центр поля «Локомотива» функционировал недостаточно убедительно именно в связке: Тарасов и Денисов давали открываться в пространство между собой, оставляли коридоры для передач, смещались на фланг, освобождая центр. Гол ЦСКА, якобы лежащий исключительно на плечах Гилерме, тоже был рождён из-за несогласованности центра поля: Денисов поднялся прессинговать Натхо, Тарасов, напротив, спустился к линии штрафной караулить навес на Вернблума, из-за чего Витиньо на большом куске пространства оказался совершенно один.

Дриусси крут, но переоценивать его не стоит

За два гола «Рубину» Себастьяну Дриусси спели слишком много панегириков – уже наградили званием MVP тура Премьер-Лиги, увидели в нём (не на нём!) истинного льва, напророчили статус бомбардира и двадцатку мячей за чемпионат… Но не стоит торопиться.

XG-статистика аргентинской Примеры указывает на слишком избыточные цифры Дриусси – к маю Себастьян забил 15 мячей за чемпионат, хотя наиграл всего на 9. Такая статистика рисует нам два противоположных сценария, из которых пока невозможно вычислить реальный:

– либо Дриусси – стабильный overachiever, то есть забивающий гораздо больше положенного, и киллер уровня Радамеля Фалькао (минимум),

– либо цифры Дриусси – случайность, и стоит ждать возвращения хотя бы к норме (1 xG = 1 гол).

Нужно учитывать и фактор сложности российской Премьер-Лиги. Не смейтесь: в нашем чемпионате слишком любят играть от обороны, а против «Зенита» закрываться будут примерно все аутсайдеры и многие середняки. «СКА-Хабаровск» встречал сине-бело-голубых двумя линиями, пятёркой и четвёркой, посаженными на своей трети, «Рубин» построил похожую стену и изолировал Дриусси. За 90 минут Себастьян совершил всего 3 касания в чужой штрафной площадке, и тот факт, что два из них стали голевыми, – свидетельство лишь сиюминутно высокой реализации Дриусси и косяков защитников «Рубина» (Камболов и Кудряшов в команде Бердыева внезапно забыли, что такое плотная игра по сопернику). Либо к нам приехал гений, либо его результативность вот-вот придёт в норму.

«Рубину» необходим свой Нобоа

«Рубин» – 15-я команда Премьер-Лиги после стартовых матчей по набитому Packing (535 отрезанных передачами соперников, меньше только у «Уфы»), и разгадка таких слабых цифр скрывается в середине поля. Курбану Бердыеву банально не хватает связующего звена между обороной и скучающей парой нападающих – такого игрока, каким был Нобоа. Вместо эквадорца центр «Рубина» Бердыева караулят Сонг, М’Вила и Оздоев, на троих отрезавшие 65 соперников в Санкт-Петербурге – чуть меньше, чем Игорь Смольников в одиночку. Статистика характерно объяснят качества полузащитников: Сонг и М’Вила никогда не были яркими глубинными плеймейкерами, а умение Оздоева обострять игру в последние полтора года сильно атрофировалось.

Один из вариантов перехода команд с разбитой серединой в атаку – длинный пас, и ответственным за него Бердыев назначил Владимира Граната, вдобавок переставив его, левоногого, на позицию правого центрального защитника (хотя ближе к правому флангу Гранат никогда не играл). Ход спорный и опасный (привет Георгию Джикии), но в Петербурге Владимир спокойно начинал атаки длинными передачами и из-под прессинга, тратя на это два-три касания. Пока замещать Нобоа можно лишь такими длинными передачами вперёд, в борьбу.

Соснин становится фланговым полузащитником «Динамо»

В состав «Динамо» на матч с «Уралом» напрашивался герой фееричного камбэка в московском дерби Александр Ташаев, в крайнем случае – освеживший игру Вандерсон, которого Юрий Калитвинцев выставлял на фланг в контрольных матчах. Однако слева вышел Антон Соснин, не игравший в «Динамо» на необычной позиции ни разу. Калитвинцев после матча объяснил, в чём дело: «Учитывая, что там активный правый защитник Кулаков, а Катрич не так силён, как Соснин в отборе, решили, что Антон будет навязывать ему борьбу. В принципе, идея сработала».

В плане оборонительной нагрузки, ради которой и выпустили Соснина, он был хорош. На старте матча, когда «Динамо» давило высоким прессингом, он персонально ловил Кулакова и дважды выжигал фланг. Когда «Урал» переходил в позиционную атаку – садился пятым защитником в линию, страхуя Терехова и образуя на фланге двойной оборонительный блок. Под опекой Соснина Кулаков по всем Packing-показателям сыграл слабее коллеги с левого фланга, Меркулова, и сделал всего 2 навеса за матч (оба – неточных).

Однако польза от Соснина в атаке ограниченна. Он стал лучшим полузащитником «Динамо» в матче по отрезанию соперников и своими передачами, и на приёме чужих передач (66 Packing+Receive), и стал лучшим по отрезанию защитников (8), но всё равно обострял недостаточно сильно – 19 из 37 передач за игру назад. Если Калитвинцев ещё планирует задействовать вариант с Сосниным, он нуждается в усовершенствовании – тогда логичнее разбивать функции Соснина и Терехова, как функции Зобнина и Комбарова в чемпионском «Спартаке». Один при атаках уходит в центр, другой берёт весь фланг на себя.

«Ахмат» Кононова испытывает первые трудности

Первая же проверка серьёзным соперником – «Ростовом» – обнаружила системные проблемы в игре новой команды Олега Кононова. Под ростовским прессингом функционировала только левая часть поля – все три центральных защитника или снабжали передачами в левую зону латераля Милада Мохаммади, или дожидались открываний Лео в глубину.

Бразильско-иранская парочка, а также Олег Иванов – единственные игроки, понимающие, как работать в схеме 3-4-3 под качественным прессингом (а у «Ростова» Кучука, вышедшего с зеркальной тактикой, он был отлажен качественно). Полностью провалился план с использованием нападающих-таргетменов – высоко поджимавшая защита ростовчан съела и выключила из игры и Балая, и Садаева. Слабее в плане обострения сыграло правое крыло Уциев – Митришев. Из опорной зоны выпал Родолфо с жалкими 22 касаниями и 11 отрезанными соперниками за матч. В итоге грозненцы постоянно отдавали мяч «Ростову» длинными передачами, не находя качественного продолжения. Вероятно, с соперниками посерьёзнее проблема будет стоять ещё более остро, и помочь Кононову её решить смогут только трансферы.

Правда, говоря о слабости грозненцев, нужно ещё и похвалить «Ростов». У команды Леонида Кучука пока плохи дела с остротой (0 Big Chances за старт сезона – только у «Амкара» атака тоже не создала ничего сверхопасного), зато порядок с тактической выучкой и прессингом. В минувшие выходные его обеспечивал Александр Гацкан: если бы в футбольном мире придумали понятие «защитник box-to-box», Гацкан, ситуативно поднимавшийся в опорную зону, сыграл бы именно в таком амплуа.

Пример данного матча показателен и поучителен для тех, кто судит футбол по результатам: у одной команды после стартовых туров есть много очков и достаточно игровых проблем, у другой – и того, и того меньше. Переход на 3-4-3 даётся «Ростову» проще, и в следующих турах это обязательно скажется на команде.

Тульский «Арсенал» превращается в симпатичного середняка

Первая цифра, доказывающая кропотливую работу Миодрага Божовича в тульском «Арсенале», – 5 Big Chances, созданных «пряниками» за старт сезона (то есть шансов, из которых, согласно различным математическим моделям, нужно забивать – выходы один на один, пенальти, удары с убойных позиций). Статистика обнадёживающая, учитывая, что примерно 40-45% таких моментов превращаются в голы, но дающая «Арсеналу» пищу для размышлений – необходимо работать над реализацией. Все 5 «больших шансов» туляки запороли, зато забили шальным штрафным Сергея Ткачёва. Здесь нужно говорить о низком исполнительском уровне игроков атаки: всё-таки Расич, кочевник Шевченко и тем более внезапно появившийся на острие в Черкизово Хагуш – не бомбардиры. Ручаюсь: если «Арсенал» Божовича продолжит так играть в атаке, ему нужно будет лишь купить сильного нападающего, чтобы залезть в первую восьмёрку.

Ещё одна «говорящая» цифра – высоченный командный Packing: за стартовые матчи «Арсенал» суммарно отрезал 1010 соперников (больше только «Краснодар» – 1022). Культура паса у туляков была отлажена и раньше, только у предыдущих тренеров – Булатова, Павлова, Кирьякова – мяч перманентно застревал на подступах к штрафной: не хватало ни игрока с последним пасом, ни регулировщика атак. Крутого ассистента по-прежнему нет, зато есть сильный регулировщик, Александру Бурчану, против «СКА-Хабаровск» отрезавший передачами 77 оппонентов (6-й результат в туре).

Лучшие игроки 2-го тура РФПЛ по Packing

Лучшие игроки 2-го тура РФПЛ по Packing

Здесь должен появиться Сергей Кирьяков и сказать, что эту команду сколотил он, а потом просто не получил денег на трансферы. На самом деле такое резкое улучшение качества остроты – заслуга Божовича. 5 Big Chances за два стартовых тура против 15 за весь прошлый сезон: почувствуйте разницу.

В материале использованы данные Wyscout, Whoscored.com и паблика «Пыльный чердак».

Полный Packing-разбор 2-го тура РФПЛ

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Ахмат ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва ФК Локомотив ФК Рубин Виктор Васин Дмитрий Тарасов Кристиан Нобоа Себастьян Дриусси
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