ЧемпНапиши. Сидеть на попе ровно или делать спорт лучше?

«Чемпионат» запускает хэштег, который спасёт спорт в России. Или, в крайнем случае, не спасёт.

Наш сайт хочет развиваться и охватывать темы, до которых другие издания пока не добрались. Российский спорт – это не только большие турниры и официальные пресс-конференции, где нас заверяют о развитии инфраструктуры. Наш спорт гораздо шире, он полон удивительных историй, о которых болельщики даже и не догадываются. Особенно в регионах, которые не избалованы вниманием. В том числе вниманием журналистов.

В нашем спорте много вещей, которые на самом деле требуют внимания, а не кажутся важными. Поэтому «Чемпионат» запускает #ЧемпНапиши. Если вы увидели или узнали о каких-то неординарных ситуациях и случаях в российском спорте, сделайте фото или видео и выложите в социальную сеть с указанным хэштегом. Мы будем мониторить «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Твиттер».

На что мы будем реагировать?

1. Несправедливость и абсурдность российского спорта. К примеру, детский тренер требует от юных подопечных, чтобы они устроили драку во время турнира.

Уволен детский тренер, который просил игроков устроить драку на поле

2. Благородные поступки. Вроде случая, когда футболист Ари вытащил беременную женщину из дымящейся машины.

Ари: люди просто смотрели, как мы спасаем пострадавших из дымящейся машины Ари рассказал, как стал свидетелем ДТП на трассе М-2 «Крым» и вместе с Фарфаном помогал пострадавшим выбраться из машины.

3. Трогательные ситуации. Как умилительный рассказ 10-летней Полины о встрече с Роналду.

4. Нарушения законодательства РФ: договорные матчи, драки фанатов с полицией, взятки судьям и т.д.

5. Просто смешные истории.

На что мы не будем реагировать?

1. Незначительные события. «Чемпионат» не повлияет на управу, чтобы та установила турник или спортивную площадку в вашем дворе.

2. Просьбы разобраться со стадионом «Крестовский». Этой ситуацией уже занимается МВД.

Полиция проводит обыски по делу о миллионных хищениях на стадионе «Крестовский»

3. Попытки использовать «Чемпионат» в корыстных целях. Предоставленные материалы до публикации будут проверены, а альтернативные мнения выслушаны. Увы, часто создают шум не там, где стоило бы.

Мы ждем от наших читателей информацию, которую, на их взгляд, незаслуженно умалчивают. Сразу оговоримся. Далеко не каждой истории мы будем посвящать статьи. Для этого у нас не хватит ни людей, ни времени. Но для важных тем мы всегда найдём ресурсы. Это касается как любительского, так и профессионального спорта.

Скажем прямо. Пока мы сами не понимаем, насколько масштабным получится этот проект. И всё же «Чемпионат» действительно хочет сделать наш спорт лучше. Пускай это наивно, но мы верим, что получится. Поможете нам?

В следующий раз, когда вы пойдёте на стадион или встретите сына из спортивного интерната, помните, что вы не одни. Простой хэштег в социальной сети позволит рассказать о вашей истории на самом популярном спортивном сайте России.