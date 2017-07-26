Врач «Динамо» — колдун, Игорёк – вратарь мирового уровня. Жемчужинки Гамулы

Колонка Игоря Гамулы на «Чемпионате» — с юмором о самых главных событиях в нашем (и не только) футболе.

Игорь Гамула пока без работы. Очень надеемся, что временно. Такого зажигательного тренера нашему футболу не хватает. Что греха таить – мы, журналисты, скучаем без его пресс-конференций. Поэтому решили – а почему бы не задействовать Игоря Васильевича в обсуждении последних новостей из мира футбола? Он, к нашей радости, согласился. Встречайте нового автора на «Чемпионате»!

Кто пропустил интервью с Гамулой на «Чемпионате» — читайте здесь.

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Ну а ниже – актуальные «обсуждалочки». Саму рубрику мы решили назвать «Жемчужинки» — это и отсылка к памятной фразе Игоря Васильевича про темнокожих футболистов, и анонс новых перлов самого остроумного человека в нашем футболе. Итак, слово Гамуле…

— Ну вот сейчас все говорят про «Спартак». Такой он, сякой. Побеждать перестал. Не торопитесь, друзья, выдохните. Я всё понимаю. «Спартак» — такая команда, что ещё играть не начала, а на неё уже начинают давить. Сделайте паузу. Когда «Спартак» побеждал, все хотели оказаться рядышком. А сейчас все как бы в сторонке, да?

Давайте не будем спешить. Некоторые даже игры не видели, а туда же – критиковать! Бабушка семечками торговала, что-то тебе рассказала – и ты давай «Спартак» песочить!

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?

Моё мнение: ничего страшного не случилось. Массимо найдёт рецепт. Я с ним лично не знаком, но хорошо помню общение с Анчеллотти, когда был на стажировке в «Милане». Он-то Гамулу вряд ли помнит, а для меня это общение как сон вспоминается. Итальянцы – они шикарно футбол понимают. Помню, не только про футбол рассказывал, но и чем кормить игроков. Представляете? Ну и прогнозом поделюсь, если разрешите. В следующей игре «Спартак» свои три очка возьмёт. Ставка от Гамулы, так и напишите.

«Динамо» вот жалко. Только ребята чудесным образом «отмазались» со «Спартаком» — как на тебе, «зеркалочка» с «Уралом». Плюх в конце игры – уноси готовенького.

«Динамо» вот жалко. Только ребята чудесным образом «отмазались» со «Спартаком» — как на тебе, «зеркалочка» с «Уралом». Плюх в конце игры – уноси готовенького. Лучше таких «дураков» в начале пускать – когда ещё есть время исправиться. Но я бы не стал загонять за хмары Шунина, который пропустил нелепый гол. Человек может потеряться надолго, если «передушивать». Психология – штука тонкая, это я как тренер говорю. Где-то надо прикрикнуть, а где-то и пожалеть.

Некоторые даже игры не видели, а туда же – критиковать! Бабушка семечками торговала, что-то тебе рассказала – и ты давай «Спартак» песочить!

У меня много таких ситуаций в тренерской карьере было. Захожу в раздевалку — сидят, головы опустили. Ведь из-за одного ляпа пропустили, и сами это знают. Иной раз вместо крика приободришь футболиста, по голове погладишь – он в следующем матче три штуки кладёт. Главное – знать, где погладить. Но универсального рецепта точно нет. Команду чувствовать надо.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, пожелаю здоровья тёмненькому пареньку из «Динамо», который покинул поле, столкнувшись головами с партнёром и получив сотрясение мозга. Читал, что его ждут на поле уже в следующем матче. Ну тогда значит доктор команды – колдун. Он и мёртвого сможет из могилы поднять и заставить играть. Хорошо иметь такого доктора.

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И ещё об итальянцах. Манчини, я вам скажу – молодец! Команда у него вперёд бежит. Уж на что Курбан Бекиевич умеет связывать соперников – так ничего, распутали! Поперёк почти не играют, волынку не тянут. Это моё мнение. У Саши Бубнова оно может быть другое, а у Ромы Широкова – третье. Но мне это неинтересно. Я говорю то, что вижу своими глазами. И в выходные я увидел футбол высокого класса в исполнении команды Роберто Манчини. А то, что крыша на стадионе протекает, – не беда. Явно игрокам не грозит по полю на лодках из-за этого передвигаться. Скоро эти мелкие нюансы устранятся, и все будут только наслаждаться игрой команды.

То, что у «Зенита» сейчас игроков на две команды, – не страшно. Манчини – тренер опытный. Приглядится и поймёт, что дальше делать, кого ставить. Как я могу ему советовать? Мне бы рядом постоять немного. Да послушать его с переводчиком, я бы весь план узнал.

Вот за кого порадовался, так это за своего тёзку Игорька из ЦСКА. Замучили его этим рекордом в Лиги чемпионов, жить не давали. Сам-то он парень спокойный, я знаю. Но всё равно непросто, когда тебе всё время по мозгам клюют. Надо теперь сплюнуть и играть дальше. А перчатки, в которых провёл матч с греками, – поставить на полку. Может, для музея потом пригодятся? Но я могу сказать одно: Игорёчек – вратарь мирового уровня. Он молодчина, и я искренне рад за него!

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И знаете, что ещё здорово? У ЦСКА свои на поле выходят. Уж столько с этим лимитом воду мутили – то одно хотят, то другое. Я считаю, надо нашим дорогу давать. Молодец Витя Гончаренко. Почему играть должен Оланаре, если есть свой родной Чалов? Хотя важно и другое понимать: место на поле доказывать надо. И уж потом смотреть – из Латвии ты или из Калуги.

Ну и немного о заграничных новостях. Прочитал тут, что Неймара могут купить в Париж за 222 миллиона евро. Это ж сумасшедшие деньги, ребята. У меня в голове не укладывается! Вот что бы я сделал, будь у меня 200 миллионов? Много добра! «Ростов» бы покупать не стал – там других людей хватает, чтобы им поруководить. А вот школу футбольную открыл бы. Чтобы пацаны не на камнях играли, а на отличных газонах. И мы воспитывали своих Неймаров и Верратти.

А Неймар-то в итоге перейдет или нет? А то я уже запутался. То одно пишут, то другое. Наверное, прав профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Не стоит читать советских газет перед обедом. И за обедом тоже.