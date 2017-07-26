175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Игорь Гамула
Текст: Игорь Гамула
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Врач «Динамо» — колдун, Игорёк – вратарь мирового уровня. Жемчужинки Гамулы

Колонка Игоря Гамулы на «Чемпионате» — с юмором о самых главных событиях в нашем (и не только) футболе.
26 июля 2017, среда. 21:06. Футбол

Игорь Гамула пока без работы. Очень надеемся, что временно. Такого зажигательного тренера нашему футболу не хватает. Что греха таить – мы, журналисты, скучаем без его пресс-конференций. Поэтому решили – а почему бы не задействовать Игоря Васильевича в обсуждении последних новостей из мира футбола? Он, к нашей радости, согласился. Встречайте нового автора на «Чемпионате»!

Кто пропустил интервью с Гамулой на «Чемпионате» — читайте здесь.

Гамула: взял у Дворковича телефон, набираю: «Алло, Владимир Владимирович?»
Самый искромётный тренер России устроил шоу в редакции «Чемпионата». Большое интервью с Игорем Гамулой.

Ну а ниже – актуальные «обсуждалочки». Саму рубрику мы решили назвать «Жемчужинки» — это и отсылка к памятной фразе Игоря Васильевича про темнокожих футболистов, и анонс новых перлов самого остроумного человека в нашем футболе. Итак, слово Гамуле…

— Ну вот сейчас все говорят про «Спартак». Такой он, сякой. Побеждать перестал. Не торопитесь, друзья, выдохните. Я всё понимаю. «Спартак» — такая команда, что ещё играть не начала, а на неё уже начинают давить. Сделайте паузу. Когда «Спартак» побеждал, все хотели оказаться рядышком. А сейчас все как бы в сторонке, да?
Давайте не будем спешить. Некоторые даже игры не видели, а туда же – критиковать! Бабушка семечками торговала, что-то тебе рассказала – и ты давай «Спартак» песочить!

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом
Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?

Моё мнение: ничего страшного не случилось. Массимо найдёт рецепт. Я с ним лично не знаком, но хорошо помню общение с Анчеллотти, когда был на стажировке в «Милане». Он-то Гамулу вряд ли помнит, а для меня это общение как сон вспоминается. Итальянцы – они шикарно футбол понимают. Помню, не только про футбол рассказывал, но и чем кормить игроков. Представляете? Ну и прогнозом поделюсь, если разрешите. В следующей игре «Спартак» свои три очка возьмёт. Ставка от Гамулы, так и напишите.

«Динамо» вот жалко. Только ребята чудесным образом «отмазались» со «Спартаком» — как на тебе, «зеркалочка» с «Уралом». Плюх в конце игры – уноси готовенького.

«Динамо» вот жалко. Только ребята чудесным образом «отмазались» со «Спартаком» — как на тебе, «зеркалочка» с «Уралом». Плюх в конце игры – уноси готовенького. Лучше таких «дураков» в начале пускать – когда ещё есть время исправиться. Но я бы не стал загонять за хмары Шунина, который пропустил нелепый гол. Человек может потеряться надолго, если «передушивать». Психология – штука тонкая, это я как тренер говорю. Где-то надо прикрикнуть, а где-то и пожалеть.

Некоторые даже игры не видели, а туда же – критиковать! Бабушка семечками торговала, что-то тебе рассказала – и ты давай «Спартак» песочить!

У меня много таких ситуаций в тренерской карьере было. Захожу в раздевалку — сидят, головы опустили. Ведь из-за одного ляпа пропустили, и сами это знают. Иной раз вместо крика приободришь футболиста, по голове погладишь – он в следующем матче три штуки кладёт. Главное – знать, где погладить. Но универсального рецепта точно нет. Команду чувствовать надо.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, пожелаю здоровья тёмненькому пареньку из «Динамо», который покинул поле, столкнувшись головами с партнёром и получив сотрясение мозга. Читал, что его ждут на поле уже в следующем матче. Ну тогда значит доктор команды – колдун. Он и мёртвого сможет из могилы поднять и заставить играть. Хорошо иметь такого доктора.

Как это работает. Врачи клубов РФПЛ
Продолжаем серию материалов о футбольных профессиях. На очереди – клубные врачи.

И ещё об итальянцах. Манчини, я вам скажу – молодец! Команда у него вперёд бежит. Уж на что Курбан Бекиевич умеет связывать соперников – так ничего, распутали! Поперёк почти не играют, волынку не тянут. Это моё мнение. У Саши Бубнова оно может быть другое, а у Ромы Широкова – третье. Но мне это неинтересно. Я говорю то, что вижу своими глазами. И в выходные я увидел футбол высокого класса в исполнении команды Роберто Манчини. А то, что крыша на стадионе протекает, – не беда. Явно игрокам не грозит по полю на лодках из-за этого передвигаться. Скоро эти мелкие нюансы устранятся, и все будут только наслаждаться игрой команды.

То, что у «Зенита» сейчас игроков на две команды, – не страшно. Манчини – тренер опытный. Приглядится и поймёт, что дальше делать, кого ставить. Как я могу ему советовать? Мне бы рядом постоять немного. Да послушать его с переводчиком, я бы весь план узнал.

Вот за кого порадовался, так это за своего тёзку Игорька из ЦСКА. Замучили его этим рекордом в Лиги чемпионов, жить не давали. Сам-то он парень спокойный, я знаю. Но всё равно непросто, когда тебе всё время по мозгам клюют. Надо теперь сплюнуть и играть дальше. А перчатки, в которых провёл матч с греками, – поставить на полку. Может, для музея потом пригодятся? Но я могу сказать одно: Игорёчек – вратарь мирового уровня. Он молодчина, и я искренне рад за него!

7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева
Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии.

И знаете, что ещё здорово? У ЦСКА свои на поле выходят. Уж столько с этим лимитом воду мутили – то одно хотят, то другое. Я считаю, надо нашим дорогу давать. Молодец Витя Гончаренко. Почему играть должен Оланаре, если есть свой родной Чалов? Хотя важно и другое понимать: место на поле доказывать надо. И уж потом смотреть – из Латвии ты или из Калуги.

Ну и немного о заграничных новостях. Прочитал тут, что Неймара могут купить в Париж за 222 миллиона евро. Это ж сумасшедшие деньги, ребята. У меня в голове не укладывается! Вот что бы я сделал, будь у меня 200 миллионов? Много добра! «Ростов» бы покупать не стал – там других людей хватает, чтобы им поруководить. А вот школу футбольную открыл бы. Чтобы пацаны не на камнях играли, а на отличных газонах. И мы воспитывали своих Неймаров и Верратти.

А Неймар-то в итоге перейдет или нет? А то я уже запутался. То одно пишут, то другое. Наверное, прав профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Не стоит читать советских газет перед обедом. И за обедом тоже.

Метания Неймара. Обзор главных трансферных новостей в Европе
Мората в «Челси», будущее Неймара и Мюллера, проблемы «Халла» и другие новости европейского трансферного рынка за последнюю неделю.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 1
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
21:37 Д. Нильсен: «Краснодар» — огнедышащий дракон, на его арене будут умирать враги
21:36 Молло: новый клуб не ищу, до зимы остаюсь в «Зените»
21:24 «Динамо» (Киев) выиграло у «Янг Бойз» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
21:20 В 1-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Кальяри», а «Интер» с «Фиорентиной»
21:18 Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, но Фурсенко выбрал иностранного тренера
21:16 Гамула: «Спартак» побеждал — все хотели быть рядом. А сейчас все в сторонке, да?
21:12 Гунько: у «Авангарда» в защите было 10 человек, но «Спартак-2» создал достаточно
21:11 Павлюченко и Измайлов позвали болельщиков на 1-й домашний матч «Арарата» в ПФЛ
21:07 Фернандес: поздравил Фернандо с чемпионством, но теперь золото возьмёт ЦСКА!
21:06 «Халл» купил 20-летнего вратаря у клуба из третьего английского дивизиона
20:59 Фернандес: вся команда поддержала Акинфеева, поздравили его с окончанием серии
20:54 «Факел» в матче ФНЛ с «Тюменью» одержал первую победу в сезоне
20:49 Марио Фернандес: надеюсь, Черчесов всё понял и на меня не обиделся
20:48 «Сандерленд» арендовал у «Борнмута» нападающего Граббана
20:38 Тихонов: многие из футболистов «Крыльев» на поле присутствуют, а не играют
20:31 Петраков: «Томи» было сложно найти какой-то противовес игре «Крыльев Советов»
20:28 Юношеская сборная России выступит на турнире COTIF-2017 в Испании
20:28 Молло: конфликт с фанатами «Зенита»? Я их люблю, у меня с ними всё в порядке
20:21 Харт: задача «Вест Хэма» — финишировать в топ-8 АПЛ или даже выше
20:08 Ибрагимович презентовал купюру номиналом в 1000 крон со своим изображением
19:57 Руководство «Барселоны» не верило предупреждениям о возможном уходе Неймара
19:55 «Томь» выиграла у «Крыльев Советов», набрав первые очки в ФНЛ
19:55 19-летний игрок «Метца» перешёл в «Ренн», несмотря на вариант с «Барселоной»
19:54 Гвардиола потратил почти € 1 млрд на трансферы за свою карьеру
19:52 «Зенит-2» обыграл «Сибирь», «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2»
19:35 Стойлов: если честно, я впервые увидел такую «Астану»
19:28 Стерлинг вновь проиграл дуэль Зинченко и был вынужден лаять на камеру
19:21 Жулиано назвал свой лучший матч в футболке «Зенита»
19:19 Молло показал средний палец болельщикам «Зенита» в ответ на оскорбления
19:11 Жулиано: я влюбился в Питер, к погоде уже привык
19:10 Источник: «Зенит» приобретёт Ригони и не отпустит его в «Ривер Плейт»
19:07 Гаджиев: календарь РФПЛ составлен непрофессионально и безответственно!
19:03 Игра на стадионе им. Эдуарда Стрельцова обойдётся «Арарату» в 600 тыс. рублей
19:00 ЦСКА продаёт билеты за 100 рублей на матч со СКА для военных и ветеранов
18:54 «Ротор-Волгоград» одержал первую в сезоне победу в ФНЛ, разгромив «Динамо СПб»
18:53 «Астана» выиграла у «Легии» в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ
18:49 Манчини: «Зенит» — большой клуб, и у нас уже есть философия победителей
18:45 Манчини: в «Зените» знают, насколько опасна команда «Бней Иегуда»
18:41 В женском чемпионате Мексики в контрактах прописывают запрет на беременность
18:40 Кришито: жара и влажность в Израиле точно не станут для «Зенита» преградами
18:38 Бьельса пел песню о любви на представлении перед игроками «Лилля», стоя на стуле
18:23 Куман: Баркли точно уйдёт из «Эвертона», 100%
18:20 Аленичев: по-человечески рад за Андрюху Козлова, забившего два гола «Оренбургу»
18:07 FA будет дисквалифицировать игроков минимум на 5 лет за нападение на арбитров
18:06 Кецбая: «Оренбург» в три защитника пропустил два гола, а если бы играли в два?
Все новости RSS
Партнерский контент