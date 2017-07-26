Знакомство с Факерами. Кто показывал «жест Эффенберга»: от Штефана до Молло

#ЧемпНапиши. Сидеть на попе ровно или делать спорт лучше? «Чемпионат» запускает хэштег, который спасёт спорт в России. Или, в крайнем случае, не спасёт.

Средний палец от немецкого полузащитника вошёл в историю и с тех пор стал называться «жест Эффенберга». На ЧМ-1994 Штефан обиделся на свист и оскорбления со стороны болельщиков, после чего сделал им нескромное послание. Эта выходка игрока попала на камеры. В результате Эффенберга отчислили из сборной Германии. Лишь спустя четыре года он вернулся в национальную команду, сыграв в двух товарищеских матчах.

Динияр Билялетдинов

Случай с полузащитником «Локомотива» произошёл в 2007-м. В гостевом матче Кубка УЕФА с «Абердином» Билялетдинов не просто показал средний палец шотландцам, а ещё и поцеловал его. Полузащитник сборной России объяснил, что это было его реакцией на действия фанатов, стоявших за рекламными щитами. «Они не раз оскорбляли меня и показывали ещё более неприличные жесты, чем мой. Перед тем как я ответил, один из них особенно злорадствовал. Он крикнул мне, что я гей. Хотя признаю, я не должен был отвечать именно так», – прокомментировал инцидент Билялетдинов.

Даже такой уважаемый человек, как Капелло, сорвался. В 2007 году во время игры «Реала» с «Сарагосой» итальянский тренер показал средний палец горячим болельщикам. Как оказалось, история началась ещё тогда, когда Дон Фабио впервые возглавил «Реал». «С первого дня работы в клубе я запомнил двух человек, которые постоянно оскорбляли меня. Сегодня они зашли слишком далеко. Эти люди были здесь ещё 10 лет назад, и я узнал их по голосам», – признался Капелло.

Паоло Мальдини

Семья Мальдини много сделала для успехов «Милана». Чезаре Мальдини являлся капитаном итальянского клуба и выиграл с ним Лигу чемпионов в 1963 году. Его сын Паоло превзошёл отца, завоевав с «Миланом» главный еврокубок пять раз. Тем обиднее было для Мальдини-младшего видеть баннер на фанатском секторе с надписью «Наш капитан – Франко Барези» в своём прощальном матче. Он рассердился на поведение конфликтовавших с ним поклонников «Милана» до такой степени, что ответил им «жестом Эффенберга».

Луис Суарес

Когда уругвайский нападающий терял самообладание, он не только кусался. В 2011 году Суарес показал «жест Эффенберга» болельщикам «Фулхэма». Тогда Луис выступал в английской Премьер-Лиге за «Ливерпуль» и был, мягко говоря, не очень тепло принят трибунами, поддерживавшими «дачников». К сожалению для Суареса, этот эпизод с его пальцем попал в газеты. Уругвайцу вынесли наказание – дисквалификацию на один матч.

Действующего обладателя «Золотого мяча» спровоцировали болельщики сборной Боснии и Герцеговины на разминке перед стыковым матчем отборочного цикла Евро-2016. Боснийцы светили в лицо португальцу лазерными указками и скандировали имя Лионеля Месси. Роналду не вытерпел – грубо ответил. «Все осуждают мой поступок, но почему никто не осуждает поведение людей, которые используют лазер?» – удивлялся Криштиану, давая интервью на эту тему.

Эммануэль Эменике

В марте 2012 года в некрасивую историю угодил нигерийский нападающий «Спартака». В дерби с «Динамо» Эменике адресовал «жест Эффенберга» поклонникам бело-голубых. Эммануэль отреагировал таким образом на проявление расизма и снежки, которые динамовские фанаты кидали в спартаковцев. По словам нигерийца, прежде он ни с чем подобным не сталкивался. Комитет по этике РФС рассмотрел поведение Эменике и условно дисквалифицировал его до конца сезона.

Гуэлор Канга

Эмоциональный полузащитник «Ростова» целых два раза показывал средний палец в течение сезона-2014/15. Сперва Канга послал подальше болельщиков «Спартака», за что получил три матча дисквалификации, а затем не сдержался в матче с ЦСКА, обидевшись на какое-то решение судейской бригады. Нападающий ростовчан Александр Бухаров пошутил по этому поводу: «Канга сказал мне, что средний палец означает «до свидания» у них».

Эммануэль Фримпонг

Ганский полузащитник «отличился» на старте сезона-2014/15, выступая за «Уфу». Фримпонга рассердило поведение фанатов «Спартака». Как заявил Эммануэль, красно-белая трибуна обзывала его обезьяной и ухала. Тем не менее судья не поддержал Фримпонга – ганец был удалён с поля. Партнёр полузащитника по команде Николай Сафрониди тоже раскритиковал его: «Наверное, в раздевалке Фримпонгу надо палец отрезать».

Ян Дюрица

Сборная Словакии слишком бурно отпраздновала попадание на Евро-2016 после выездной победы над Люксембургом со счётом 4:2. Об этом узнали местные журналисты, и один из них отправился в аэропорт встречать игроков национальной команды с алкотестером. Бывшему защитнику «Сатурна» и «Локомотива» это очень не понравилось, он послал любителя жёлтых новостей куда подальше. На следующий день в словацких газетах появился снимок, на котором Дюрица показывает журналисту средний палец.

Манчини: Дзюбе, как и остальным игрокам «Зенита», нужно прибавлять Бердыев заявил, что в ближайшее время «Рубин» заиграет, как он хочет, а Манчини отметил, что Дзюба ещё не раскрылся на сто процентов.

Главный тренер «Зенита» тоже знает, что такое «жест Эффенберга». Полтора года назад, когда Манчини возглавлял ещё «Интер», он показал средний палец в дерби с «Миланом». Естественно, журналисты не оставили эту историю без внимания. Итальянец вынужден был объяснять, почему поддался эмоциям. «Показал этот жест болельщикам «Милана», которые меня оскорбляли. Стюарды должны следить за такими вещами», – перешёл в контратаку Манчини.

Херард Пике

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике попал в скандальную историю, когда «красная фурия» играла с Хорватией. Во время исполнения испанского гимна Пике, как и другие футболисты, положил руки на плечи партнёру. Но когда к нему приблизилась телевизионная камера, Херард показал средний палец. Кто-то счёл это оскорблением Испании со стороны каталонца, кто-то решил, что жест был предназначен стоявшему рядом игроку «Реала» Серхио Рамосу. Сам Пике призвал не создавать конфликтов на ровном месте: «Я лишь двигал пальцами во время гимна», – заявил Херард.

Карло Анчелотти

Итальянский тренер повторил в 2017-м поступок своего соотечественника и коллеги Капелло. Наставник «Баварии» адресовал «жест Эффенберга» поклонникам берлинской «Герты», уходя в подтрибунное помещение по окончании матча, в котором лидер Бундеслиги вырвал ничью в компенсированное время. Позже Анчелотти рассказал, что вынудило его так поступить. «Действительно, я показал средний палец, ведь в меня плюнули», – сказал Анчелотти.

Эктор Бельерин

Защитник лондонского «Арсенала» попал в эту компанию замечательных людей в мае нынешнего года. Управляя автомобилем в Лондоне, испанец повстречал футбольного болельщика. Сперва Бельерин подумал, что человек хочет просто сфотографироваться с ним, но потом понял: это поклонник принципиального соперника «канониров» «Тоттенхэма». Фанат «шпор» стал высмеивать «Арсенал», впервые за долгие годы не попавший в Лигу чемпионов, и снял на видео, как Бельерин показывает ему средний палец. Эктор отреагировал в «Твиттере»: «Встретимся, когда вы выиграете что-нибудь».

Фабрисио

Защитник бразильского «Интернасьонала» пошёл дальше всех, вернее, послал дальше всех, показав фанатам собственной команды сразу два средних пальца! Случилось это в 2015 году в матче чемпионата штата Гаушу с «Ипирангой». Болельщики с самого начала освистывали неудачно игравшего Фабрисио, тот не сдержался и заработал удаление уже на 18-й минуте. Уходя в раздевалку, игрок сорвал с себя футболку и бросил её на газон. Разозлённые фанаты в отместку заменили его фото в «Википедии» на изображение осла.