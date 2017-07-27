ПСЖ «душит» Неймара, у Новосельцева появился шанс… Поиграть

Ари сделали операцию

Нападающий московского «Локомотива» Ари, получивший травму, был прооперирован, точные сроки восстановления бразильского форварда пока неизвестны. Об этом сообщил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.



«Ари сделали операцию. О сроках восстановления говорить тяжело. Мы надеемся, что он сможет приступить к тренировкам до нового года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Ари получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.

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«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару

Руководство «ПСЖ» устало ждать и выдвинуло нападающему «Барселоны» Неймару ультиматум.



L’Equipe сообщает, что представители французского клуба хотят получить окончательный ответ от 25-летнего футболиста не позднее следующей недели, когда у обеих команд завершится предсезонное американское турне.



Ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «ПСЖ» контракт с зарплатой € 30 млн и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить команду. Сумма трансфера может составить € 222 млн.

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У Новосельцева появился шанс… Поиграть

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев близок к переходу в московский «Локомотив». При этом речь идёт не о полноценном трансфере 25-летнего футболиста, а об аренде. В данный момент переговоры по этому вопросу продолжаются.



Новосельцев выступает за «Зенит» с августа 2016 года, куда перешёл из «Ростова». Его контракт с питерским клубом действует до лета 2021 года. В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 10 матчах и забил 2 гола.

Рекорд Акинфеева

Накануне вратарь Игорь Акинфеев сыграл 102-й матч в еврокубках и вышел в лидеры по этому показателю среди игроков ЦСКА. Вторым идёт защитник Сергей Игнашевич (101). Рекордсмен ЦСКА по количеству матчей в Лиге чемпионов Алексей Березуцкий сыграл свой 64-й матч. Следом идут Акинфеев и Игнашевич, у которых по 61 игре. Кроме того, как уже сообщал «Чемпионат», в матче с АЕК Акинфеев прервал свою серию пропущенных голов подряд в Лиге чемпионов. До этого вратарь сборной России пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд — это антирекорд турнира.

Семшов, Сёмин и Гончаренко оштрафованы КДК

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матчей 2-го тура РФПЛ за выходы из пределов технической зоны были оштрафованы тренеры Игорь Семшов, Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин. «По матчу «Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: тренер «Арсенала» Игорь Семшов выходил за пределы технической зоны, за это мы оштрафовали его на 20 тыс. рублей. По матчу ЦСКА – «Локомотив»: главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин выходили за пределы технической зоны — за это специалисты оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый. По матчу «Краснодар» — «Тосно»: на предматчевом совещании не было представителя «Тосно», за это мы оштрафовали клуб на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.