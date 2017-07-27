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Неймар
Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

ПСЖ «душит» Неймара, у Новосельцева появился шанс… Поиграть

Давление на Неймара, шанс для Новосельцева и состояние здоровья Ари — в обзоре футбольных событий дня.
27 июля 2017, четверг. 00:42. Футбол

Ари сделали операцию

Нападающий московского «Локомотива» Ари, получивший травму, был прооперирован, точные сроки восстановления бразильского форварда пока неизвестны. Об этом сообщил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

«Ари сделали операцию. О сроках восстановления говорить тяжело. Мы надеемся, что он сможет приступить к тренировкам до нового года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Ари получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.

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«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару

Руководство «ПСЖ» устало ждать и выдвинуло нападающему «Барселоны» Неймару ультиматум.

L’Equipe сообщает, что представители французского клуба хотят получить окончательный ответ от 25-летнего футболиста не позднее следующей недели, когда у обеих команд завершится предсезонное американское турне.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «ПСЖ» контракт с зарплатой € 30 млн и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить команду. Сумма трансфера может составить € 222 млн.

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У Новосельцева появился шанс… Поиграть

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев близок к переходу в московский «Локомотив». При этом речь идёт не о полноценном трансфере 25-летнего футболиста, а об аренде. В данный момент переговоры по этому вопросу продолжаются.

Новосельцев выступает за «Зенит» с августа 2016 года, куда перешёл из «Ростова». Его контракт с питерским клубом действует до лета 2021 года. В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 10 матчах и забил 2 гола.

Рекорд Акинфеева

Накануне вратарь Игорь Акинфеев сыграл 102-й матч в еврокубках и вышел в лидеры по этому показателю среди игроков ЦСКА. Вторым идёт защитник Сергей Игнашевич (101). Рекордсмен ЦСКА по количеству матчей в Лиге чемпионов Алексей Березуцкий сыграл свой 64-й матч. Следом идут Акинфеев и Игнашевич, у которых по 61 игре. Кроме того, как уже сообщал «Чемпионат», в матче с АЕК Акинфеев прервал свою серию пропущенных голов подряд в Лиге чемпионов. До этого вратарь сборной России пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд — это антирекорд турнира.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2017, вторник. 20:30 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
0 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 – Дзагоев – 45+1, 0:2 – Вернблум – 55

Семшов, Сёмин и Гончаренко оштрафованы КДК

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матчей 2-го тура РФПЛ за выходы из пределов технической зоны были оштрафованы тренеры Игорь Семшов, Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин. «По матчу «Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: тренер «Арсенала» Игорь Семшов выходил за пределы технической зоны, за это мы оштрафовали его на 20 тыс. рублей. По матчу ЦСКА – «Локомотив»: главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин выходили за пределы технической зоны — за это специалисты оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый. По матчу «Краснодар» — «Тосно»: на предматчевом совещании не было представителя «Тосно», за это мы оштрафовали клуб на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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