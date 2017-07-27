Алекс, Веллитон, Ибсон и Кариока: где они теперь

Вы же помните этих четверых парней? Выясняем, что с ними стало после ухода из «Спартака».

Недавно у нас вышел материал об экс-«армейцах» Жо, Вагнере, Карвальо и Дуду. На очереди четверо бразильцев из «Спартака».

Жо, Карвальо, Вагнер Лав и Дуду — как у них дела? Жо жжёт в «Коринтиансе». Чем не повод вспомнить, как поживает четвёрка бразильцев из ЦСКА, нашумевшая в середине 2000-х?

Экс-президент РФС Сергей Фурсенко решил перевести нашу лигу на систему «осень-весна». Из-за этого переходный чемпионат-2011/12 длился полтора года. Это был последний сезон, когда в «Спартаке» одновременно выходили на поле Алекс, Веллитон, Ибсон и Кариока.

Алекс (35 лет)

Ушёл из «Спартака» в мае 2011 года. С одной стороны, трансфер казался неуместным. Всё-таки волшебная левая нога Алекса регулярно творила шедевры. С другой стороны, со стороны тренерского штаба были намёки, мол, Алекс уже далеко не тот, что приехал в Москву. Да и бразилец, сидя в России, переживал из-за осложнившейся беременности жены в Бразилии.



Перейдя в «Коринтианс», Алекс сразу стал чемпионом, а на следующий год выиграл Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира. После этого в «Коринтианс» пришёл запрос на Алекса от катарского клуба «Аль-Гарафа». Но бразильцев не устроила сумма, и они сделали ответное предложение. Вскоре хавбек подписал трёхлетний контракт с командой из Дохи. Это случилось в июле 2012 года.



В июле 2013 года Алекс вернулся в чемпионат Бразилии. А именно в клуб, где он когда-то стал звездой – «Интернасьонал». Но второй этап в этой команде получился не такой удачный. Более того, провальный. Красно-белые (речь про «Интернасьонал») вылетели. В конце 2016 года команде не хватило одной победы, чтобы остаться в чемпионате Бразилии. В январе этого года Алекс покинул команду, а на прощальной пресс-конференции не мог сдержать слёз.

С 2016 года Алекс не провёл ни одного официального матча, а в июне 2017 года полузащитник объявил о завершении карьеры.

«Готов снова надеть майку «Спартака». Алекс – о прошлом и будущем Экс-полузащитник «Спартака» Алекс рассказал, за что футболистам подкидывают бомбы и почему Витинью вряд ли вернётся в ЦСКА.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ушёл из «Спартака» только в 2014 году, но прекратил выступления за москвичей раньше. Последние полтора года нападающего отдавали в аренды – бразильские «Гремио», «Сан-Пауло» и испанскую «Сельту». За последний клуб Веллитон провёл всего один матч и запомнился не голами, а вождением машины в нетрезвом виде. «Я лишь выпил бокал вина, а полицейский начал утверждать, будто я дико пьян, – ситуацию преувеличили», – так Веллитон описал мне ту историю.



Потом нападающий перебрался в чемпионат Турции, и там он вспомнил, что такое футбол. Он подписал двухлетний контракт с клубом, у которого не самое простое название – «Мерсин Идманюрду». А по истечении соглашения присоединился к «Кайсериспору». В прошедшем сезоне лучшим бомбардиром турецкой лиги стал Вагнер Лав (23 мяча), на третьем месте Это'О (18 мячей), а Веллитон хоть и оказался на 9-м месте, но свои 12 мячей забил. Кстати, все с игры — в отличие от Вагнера и Это'О.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ушёл из «Спартака» в 2009-м. Затем полузащитник пробежался по ряду клубов (отыграв в каждом не более 50 матчей) – бразильские «Сантос», «Фламенго», «Коринтианс» и даже итальянская «Болонья». В Серию А Ибсон приехал в январе 2014 года. За четыре месяца «Болонья» опустилась с 17-го на 19-е место и покинула чемпионат Италии. Впрочем, полузащитнику не пришлось выступать в Серии В, потому что его отдали в аренду бразильскому «Спорту». Затем «Болонья» по обоюдному согласию разорвала контракт с Ибсоном.



Тогда хавбек отправился в США. Но не в MLS, а в NASL – второй по силе футбольный дивизион. «Мы получили футболиста, который играл за лучшие клубы мира», – заявил в феврале 2015 года главный тренер «Миннесоты Юнайтед» Мэнни Лагоса. С этого года команда была принята в MLS и сейчас идёт на последнем месте в Западной конференции. Кстати, капитаном команды назначен Вадим Демидов, который не закрепился в «Анжи» в 2013 году. В этой «Миннесоте» уже третий год выступает Ибсон. На днях вон как сыграл пяточкой.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Рафаэл Кариока (28 лет)

Покинул «Спартак» в 2015 году – последним из той четвёрки бразильцев. Футболист оказался в «Атлетико Минейро» и за этот клуб уже провёл больше матчей (166), чем за «Спартак» (130). В Москве Кариока всегда выглядел сурово и порой даже злобно. Вернувшись в родную среду, футболист начал улыбаться (да-да, есть фотографии улыбающегося Кариоки!). Тем более что в Бразилии ему не кричали «Кариока – дуойка!», а наоборот – признали лучшим опорником чемпионата.

В августе 2016 года 27-летнего Кариоку впервые вызвали в сборную Бразилии. Никогда не забуду, как во время Олимпиады мы с коллегами находились в Рио-де-Жанейро, а по телевизору объявляли состав сборной Бразилии. Думали, вызовут ли Халка, а тут бац – Кариока! Тот самый, которого жёстко критиковали в России.



«Этот вызов в сборную я посвящаю бабуле. Именно она мне помогала. Мои родители живы, но бабушка своей верой в меня позволила детской мечте сбыться. Бабушка ничего не понимала в футболе, но была моей покровительницей», – расчувствовался Кариока в интервью O Globo. Правда, за сборную он так и не сыграл.



Сейчас в Бразилии активно обсуждают возможный переход Кариоки в мексиканский «Тигрес», который тренирует его соотечественник. Журналисты, которые присутствовали на вчерашней тренировке «Атлетико Минейро», подметили, что Кариока пообщался со своим действующим тренером. Говорят, это может быть связано с желанием полузащитника уехать в Мексику. Но в случае трансфера угадайте, кто получит 50% от суммы сделки? Правильный ответ тут.

«Спартак» может получить 50% от суммы перехода Кариоки в мексиканский «Тигрес»