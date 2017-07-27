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Обзор матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Текст: Сергей Титов
Фото: fkvardar.mk

Кошмар ЦСКА кошмарит Европу. «Вардар» и ещё 5 событий недели в ЛЧ

В Лиге чемпионов «Аякс» бьётся за Абдельхака Нури, «Вардар» напоминает о себе Европе, а за «Астану» забивают отверженные чемпионатом России.
27 июля 2017, четверг. 11:38. Футбол

«Вардар» кошмарит Северную Европу

Чемпион Македонии, занимающий не последнее место в летописи главных проколов наших клубов в еврокубках, настроен на редкость серьёзно. В предыдущем раунде «Вардар» прошёл шведский «Мальмё», а теперь попал на «Копенгаген» – одну из двух команд прошлогодней ЛЧ, вылетевших на групповой стадии, но заслуживших явно большего (второй был «Лион»). На матч в Скопье были проданы все билеты – невиданное для Македонии событие, – а сама игра прошла под диктовку «Вардара». «У них было 4 шанса, у нас – всего 2», – признал после матча тренер датчан Столе Сольбаккен, отмечая, что «Вардар» внезапно играл лучше. И наиграл на итоговые 1:0.
Свой гол македонцы забили курьёзным образом – защитник «Копенгагена», выбивая мяч из штрафной, попал в спину другому и обеспечил удобный отскок на ногу Балотелли. Да, у «Вардара» тоже есть свой Балотелли – бразилец по имени Жонатан. Он даже голы хочет праздновать так же, как Марио на Евро-2012.

В прошлом сезоне Жонатан Балотелли не забивал 16 матчей кряду, болельщики «Вардара» потребовали у тренера Гоче Седлоски нового нападающего, однако Седлоски настоял на своём: «Этот парень своё ещё забьёт». И ведь действительно забил, да ещё и в важнейшем матче.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2017, вторник. 21:00 МСК
Вардар
Скопье, Македония
1 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 – Балотелли – 65

«Аякс» бьётся за Нури

Личное откровение недели – качественно сыгравший на Лазурном берегу «Аякс». Трагедия с Абдельхаком Нури больно ударила по всей команде, и теперь его ситуация ежедневно обсуждается на тренировках и перед матчами. Тяжело всем – и игрокам «Аякса», особенно его одногодкам (как Донни ван де Беку, дружившему с Аппи и делившемуся секретами с детских лет), и тренеру Марселю Кайзеру, впервые в карьере работающему с основной командой. И сразу попавшему в психологически сложнейшую ситуацию.

И при всём этом «Аякс», потерявший за межсезонье Дави Классена и толпу защитников, выдал качественный матч в своём ключе. Как всегда, попадался на острейших контратаках, но остервенело прессинговал, доминировал 75 минут из 90 («Ницце» осталась заключительная пятнадцатиминутка первого тайма), и забил свой важнейший мяч перед возвращением в Амстердам. Удивительно, что нервы не выдержали у вратаря французов Кардиналя, зато не дрогнул ван де Бек – тот самый друг детства Нури, который и в контрольных матчах «Аякса» был лучшим. Забив гол, Донни на пальцах показал 34 – номер Абдельхака в «Аяксе».

Нури не может ходить, говорить, есть, различать людей, и его трагедия несильно отличается от смерти Антонио Пуэрты, после которой «Севилья» отходила от шока весь сезон. Уже сам факт, что после такого «Аякс» собирается, выдаёт сильный матч и продолжает биться за Лигу чемпионов, а не выбрасывает сезон в мусорную корзину, вызывает уважение. Капитан аяксидов Йоэл Велтман обещал, что «Аякс» будет сражаться за Нури – и в Ницце он действительно сражался за него.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2017, среда. 21:45 МСК
Ницца
Ницца, Франция
1 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 – Балотелли – 32, 1:1 – ван де Бек – 49

В Сербии жгут и бросают петарды в игроков

Всё как всегда, но с двойной энергией. Жребий свёл в Лиге чемпионов «Партизан» и «Олимпиакос», чьи фанаты могли перевести противостояние в поножовщину или драки в лесу. Они ненавидят друг друга из-за дружественных отношений с другими фанатами – сербы дружат с торсидой ПАОК, греки давно наладили дружбу с «Црвеной Звездой». Теоретическое кровопролитие вовремя пресекли в УЕФА – греческим фанатам было запрещено прилетать в Белград, а сербским не продадут билеты на игру в Пирее.

Фанаты «Партизана» сделали мощный перформанс, где чёрно-белая смерть с косой (их клуб) ведёт под руку мальчика в красно-белом (отсылка и к «Олимпиакосу», и к «Звезде»), а после мощного старта – 1:1 к 11-й минуте – устроили огненную атмосферу и на поле. Петардой они попали в игрока «Олимпиакоса» Марко Марина. Несмотря на балканские корни парня, некогда считавшегося потенциальной звездой, вряд ли фанаты «Партизана» выбрали целью именно Марина: он сын боснийских сербов, во время войны уехавших в Германию.

А футбол… Типичный восточноевропейский футбол – на трибунах точно было жарче. «Олимпиакос» выиграл 3:1, а один из мячей забил Эммануэль Эменике, вышедший на замену на 89-й минуте.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2017, вторник. 21:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
1 : 3
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 – Набуан – 6, 1:1 – Тавамба – 10, 1:2 – Набуан – 56, 1:3 – Эменике – 90+1

Много пушек страшных

Неделя в Лиге чемпионов выдалась богатой на голы со штрафных. Стефано Денсвил, центральный защитник «Брюгге», в остросюжетном матче с «Истанбул Башакшехиром» положил издали сразу два мяча – качественная голландская вариация на тему Дениса Колодина 10-летней давности. На матче Лиги чемпионов Денсвила просматривали тренер и спортивный директор «Гамбурга», и как минимум ударом голландца остались очень довольны.

Если голы Денсвила помогли «Брюгге» лишь уйти от поражения (3:3 в домашней игре), то форвард румынского «Вииторула» Кристиан Ганя своим шикарно закрученным ударом забил единственный гол в матче с кипрским АПОЭЛ. Клуб Георге Хаджи, созданный всего восемь лет назад, сделал ещё один шаг к группе Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2017, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
3 : 3
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1:0 – Деннис – 5, 2:0 – Денсвил – 16, 2:1 – Моссоро – 59, 2:2 – Элиа – 63, 2:3 – Моссоро – 73, 3:3 – Денсвил – 78
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2017, среда. 21:00 МСК
Вииторул
Констанца, Румыния
1 : 0
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
1:0 – Ганя – 75
Удаления: Цукудян, 90+3 – нет

«Астана» снова рвётся в Лигу чемпионов

«Астана» и киевское «Динамо» одержали очень схожие по драматургии победы: забили два мяча до перерыва, пропустили в концовке («Динамо» – так вообще на 91-й минуте), а затем взяли своё в контратаке и вернули себе преимущество в два мяча. Но победа «Астаны» примечательнее – всё-таки польская «Легия», с которой играл чемпион Казахстана, выше уровнем и год назад достойно атаковала против «Боруссии» и мадридского «Реала» (как защищалась, опустим). «Третий гол «Астаны» – очень больно для нас, но нам нужно подняться», – сказал Артур Енджейчик, знакомый нам по «Краснодару».

«Фишка» чемпиона Казахстана – в его составе даже на уровне еврокубков раскрываются люди, оставшиеся на обочине нашей Премьер-Лиги. В матче с «Легией» было именно так: победный мяч забил Иван Маевский, отбегавший полтора сезона в РФПЛ в махачкалинском «Анжи», а третий – Патрик Твумаси, приезжавший в «Амкар» на полгода, чтобы не провести ни одного матча.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо К
Киев, Украина
3 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 – Ярмоленко – 15, 2:0 – Мбокани – 34, 2:1 – Фасснахт – 90+1, 3:1 – Гармаш – 90+3
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2017, среда. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
3 : 1
Легия
Варшава, Польша
1:0 – Кабананга – 36, 2:0 – Маевский – 45, 2:1 – Садику – 78, 3:1 – Твумаси – 90+4

Данни побеждает БАТЭ

Из всех участников Пути чемпионов пражская «Славия» наряду с «Олимпиакосом» – самая амбициозная: с китайскими деньгами, добротными для Восточной Европы новичками, желанием стать гегемоном Чехии и распахнуть двери для китайских игроков… Амбиции «Славия» подтвердила и в первом матче с полуживым кризисным БАТЭ. Играющая в атаку команда Ярослава Шилгавы победила 1:0, но сказать, что белорусы «отскочили», – ничего не сказать: статистика 25-2 по ударам и 15-1 по ударам из штрафной слишком красноречива. Правда, 70 минут БАТЭ провёл в меньшинстве, но всё равно позволял «Славии» слишком многое.
Главный знакомый в составе пражан, Мигель Данни, провёл на поле 74 минуты. Традиционно начинал на левом фланге, но смещался в центр и старался постоянно обострять оттуда. Дважды за матч пробил по воротам, оба раза – из-за штрафной. Уже в «Славии» Данни постарался установить свои порядки – вызывает удивление и уважение.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2017, вторник. 20:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
1 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 – Шкода – 20 (пен)
Удаления: нет – Яблонский, 19
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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