175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ФНЛ
Текст: Антон Михашенок
Фото: fc-zenit.ru

Чувствуй себя как дома, если ты не Молло. Обзор 4-го тура ФНЛ

«Томь» отсиживается в Самаре, «Енисей» на стиле побеждает «Оренбург», а Йоан Молло противостоит фанатам «Зенита».
27 июля 2017, четверг. 12:33. Футбол

Тенденция тура

В 10 матчах хозяева одержали 7 побед, а гости – всего 2 (и это при том, что матч в Великом Новгороде для петербургского «Динамо» можно лишь условно назвать домашним). Обычно такое расслоение начинает проявляться ближе к концу года, когда реально важно, что ты больше приспособлен к знакомым кочкам и лужам. Сейчас сказывается то, что многие перешли на игру в три центральных защитника, которая в интерпретации наших тренеров предполагает возможность отсутствия забитых выездной командой мячей – в итоге в 6 из 10 игр гости ворот хозяев так и не поразили.

Сенсация тура

Последний раз «Крылья Советов» и «Томь» играли в Самаре полгода назад, ещё в Премьер-Лиге. Тот матч запомнился погодой: она больше подходила для лепки снеговиков, чем для футбола. Футбола немного было и в этой игре – «Томь» приехала играть строго от обороны, реализовала стандарт и продолжила сидеть у своих ворот. «Крылья» же на старте сезона пока не приспособились к такой манере игры соперников – поэтому проблемы у команды Андрея Тихонова возникали и с «Олимпийцем», и теперь с «Томью». Самара остро нуждается в том, чтобы Сергей Корниленко поскорее набрал форму после травмы – без него в атаке у «Крыльев» креатива почти не разглядеть, а мяч вперёд практически не продвигается.

Матч тура

Темури Кецбая считает, что проблема «Оренбурга» в том, что команда слишком легко пропускает, но на самом деле куда больше сложностей у неё со владением мячом. Даже против фарм-команды «Спартака», которая позволяет себе играть без центра поля, «Оренбург» очень мало создавал на последней трети поля (всего две ключевые передачи), и такая слабая игра с мячом против более сильных «Балтики» и «Енисея» закономерно принесла ноль очков и ноль забитых мячей.

«Оренбургу» приходилось загонять мяч на фланги, но даже там он не держался, а Дмитрий Аленичев хорошо знает, как отпрессовывать соперников на краях. Мяч живенько переводился в центральную зону с минимумом футболистов, и оттуда неизменно доставлялся на острие. Дубль оформил пробивной нападающий сибиряков Андрей Козлов, но были у «Енисея» моменты сделать счёт и крупнее. Что очень нравится в команде Аленичева: даже при счёте 2:0 она не успокаивается и продолжает играть в свойственный себе футбол.

Игрок тура

Футбол иногда удивителен тем, что ты можешь создавать всю остроту для своей команды, а победный мяч команда забьёт без твоего участия в атаке. Так произошло вчера в Краснодаре, где «Кубань» принимала «Шинник» после двух подряд болезненных поражений. Во втором тайме команда Евгения Калешина полностью владела ситуацией, а лучшим на поле был Владимир Обухов, через разрезные передачи которого хозяева доходили до штрафной чёрно-синих. Тем не менее гол пришёл не из его зоны правее центра, а слева – классическая передача под входящего в штрафную футболиста, и он в касание забивает. Ещё одно событие, которое необходимо выделить: гол остался на счету Никиты Малярова, который играл за «Шинник». Забитый мяч полузащитник отмечать не стал – редкое уважение для лиги, где игроки постоянно ротируются.

Скандал тура

Болельщики «Зенита» не первый раз атакуют игрока собственной команды и не первый раз получают в ответ средний палец – достаточно вспомнить полную драм историю противостояния виража с Романом Широковым. В этот раз по ходу встречи с «Сибирью» под раздачу попал французский полузащитник Йоан Молло, который ещё в Самаре довольно сносно начал говорить по-русски и прекрасно понимал, почему и как фанаты оскорбляют его. В итоге Молло не сдержался и дал симметричный ответ. Удивительно при этом, что «Зенит-2» играл на своём поле – по факту болельщики делали всё, чтобы один игрок команды не чувствовал себя как дома.

Знакомство с Факерами. Кто показывал «жест Эффенберга»: от Штефана до Молло
Французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло показал средний палец оскорбившим его фанатам. Вспоминаем и другие подобные случаи.

Гол тура

Нет более брутального способа одержать первую победу в сезоне, чем благодаря зубодробительному удару со штрафного. Ника Чхапелия из воронежского «Факела» исполняет и отправляет «Тюмень» на самое дно турнирной таблицы.

ФНЛ. 4-й тур

«Енисей» – «Оренбург» — 2:0 (2:0)
Голы: Козлов, 15 (1:0). Козлов, 20 (2:0).

«Динамо» СПб – «Ротор-Волгоград» — 0:3 (0:0)
Голы: Романенко, 53 (0:1). Султонов, 71 (0:2). Столбовой, 79 (0:3).

«Олимпиец» – «Химки» — 1:0 (1:0)
Гол: Морозов, 9.

«Крылья Советов» – «Томь» — 0:1 (0:1)
Гол: Пульич, 29 (0:1).

«Зенит-2» – «Сибирь» — 2:1 (0:0)
Голы: Круговой, 48 (1:0). Житнев, 66 — с пенальти (1:1). Андреев, 89 (2:1).

«Волгарь» – «Луч-Энергия» — 2:0 (0:0)
Голы: Акбашев, 55 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (2:0).

«Авангард» – «Спартак-2» — 1:1 (1:0)
Голы: Аппаев, 23 (1:0). Самсонов, 83 (1:1).

Удаление: Щербаков (Спартак-2), 90+3 (

«Факел» – «Тюмень» — 1:0 (0:0)
Гол: Чхапелия, 51

«Балтика» – «Тамбов» — 3:0 (2:0)
Голы: Погребняк, 3 (1:0). Джалилов, 31 (2:0). Скопинцев, 52 (3:0).

«Кубань» – «Шинник» — 1:0 (0:0)
Гол: Маляров, 69.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 13
Теги
Зенит-2 Томь ФК Енисей ФК Крылья Советов ФК Оренбург Йоан Молло
Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
15:12 Бывший игрок «Зенита» Лукович объявил о завершении карьеры
14:50 Гомес подписал с «Уотфордом» новый двухлетний контракт
14:50 «Реал» может попытаться приобрести форварда «Боруссии» Д Дембеле
14:46 Экс-игрок «Ахмата» Грозав стал футболистом «Карабюкспора»
14:24 Калас продлил контракт с «Челси» и отправился в аренду в «Фулхэм»
14:24 В «Баварии» уверены, что Саншеш может быть полезен команде
14:20 В Волгограде полностью вырублен парк на Мамаевом кургане под парковку на ЧМ-2018
14:14 «Ливерпуль» оценил Коутиньо в € 150 млн
14:08 «Барселона» нацелилась на Мбаппе в качестве замены Неймару
14:00 Беллетти: самое сложное, сделанное Месси, — стабильность и постоянная мотивация
13:51 Зобнин впервые после операции провёл тренировку на поле
13:45 Бышовец: «Краснодару» с «Люнгбю» нет смысла экономить силы перед «Спартаком»
13:44 Игуаин проиграл «Наполи» дело об использовании имиджевых прав
13:33 Зидан: лучшее в Кейлоре Навасе то, что он никогда не сдаётся
13:30 Червиченко: «Краснодар» может обыграть «Люнгбю» даже дублирующим составом
13:28 Дисквалифицированный президент RFEF подал в отставку с постов в ФИФА и УЕФА
13:28 Бюджет «Амкара» на сезон-2017/18 составит 870 млн рублей
13:27 Сборная Бразилии в преддверии ЧМ-2018 начала изучать русский язык и культуру
13:16 Кайо отклонил предложение «Зенита», желая играть в более сильном чемпионате
13:14 «Сент-Этьен» сделал предложение «Зениту» об аренде Эрнани
13:09 Агент: Ригони будет в «Зените», сделка была завершена ещё вчера
13:08 Нападающий «Рубина» Саму Гарсия может перейти в «Леванте»
12:58 Булавин: Манчини в матче с «Бней Иегуда» будет играть просто на результат
12:56 «Зенит» вновь проявляет интерес к защитнику «Наполи» Стриничу
12:55 КДК рассмотрит неприличный жест, который Молло показал болельщикам «Зенита»
12:53 «Милан» не будет платить за Саншеша € 40 млн и готов отказаться от его покупки
12:52 Экс-форвард «Зенита» Панов приобрёл абонемент на домашние матчи «Спартака»
12:49 Видеообзор разгромной победы «Манчестер Сити» над «Реалом» в Лос-Анджелесе
12:41 Василенко: знание шведского языка помогло в игре с «Норрчёпингом»
12:32 Румменигге назвал слова тренера «РБ Лейпциг» о сборе «Баварии» в Азии циничными
12:21 Швайнштайгер будет капитаном сборной звёзд MLS в матче с «Реалом»
12:17 Бутенко объяснил, почему Вилков, Иванов и Федотов вновь допущены к работе в РФПЛ
12:09 «Зенит» сыграет в выездном матче с «Бней Иегуда» в лазурной форме
11:58 Буффон: почему Неймар стоит € 220 млн, а не € 600 млн? Всё это кажется фальшивым
11:57 Бартомеу рассказал Обаме о планах создать в США женскую команду «Барселоны»
11:55 Клуб Сегунды даст бесплатный абонемент тому, кто сделает тату с клубным гербом
11:39 L'Équipe: «ПСЖ» достиг полного соглашения с Неймаром
11:34 Лучший бомбардир Лиги Европы Максимов заинтересовал российские клубы
11:33 Арестованный глава испанской федерации ушёл с поста вице-президента УЕФА
11:26 «Спартак», как и «Зенит», заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом
11:15 «Халл Сити» близок к аренде ещё одного защитника «Челси»
11:12 «Милан» заинтересовался Роналду и просил информацию о нём у агента Мендеша
11:06 В «Баварии» не видят Клозе на посту спортивного директора клуба
11:00 Шашков: «Крылья» вели переговоры по Молло, но он решил остаться в «Зените»
10:55 ФИФА разрешила хорвату Шимуновичу выступать за сборную Боснии и Герцеговины
Все новости RSS
Партнерский контент