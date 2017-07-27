Чувствуй себя как дома, если ты не Молло. Обзор 4-го тура ФНЛ

Тенденция тура

В 10 матчах хозяева одержали 7 побед, а гости – всего 2 (и это при том, что матч в Великом Новгороде для петербургского «Динамо» можно лишь условно назвать домашним). Обычно такое расслоение начинает проявляться ближе к концу года, когда реально важно, что ты больше приспособлен к знакомым кочкам и лужам. Сейчас сказывается то, что многие перешли на игру в три центральных защитника, которая в интерпретации наших тренеров предполагает возможность отсутствия забитых выездной командой мячей – в итоге в 6 из 10 игр гости ворот хозяев так и не поразили.

Сенсация тура

Последний раз «Крылья Советов» и «Томь» играли в Самаре полгода назад, ещё в Премьер-Лиге. Тот матч запомнился погодой: она больше подходила для лепки снеговиков, чем для футбола. Футбола немного было и в этой игре – «Томь» приехала играть строго от обороны, реализовала стандарт и продолжила сидеть у своих ворот. «Крылья» же на старте сезона пока не приспособились к такой манере игры соперников – поэтому проблемы у команды Андрея Тихонова возникали и с «Олимпийцем», и теперь с «Томью». Самара остро нуждается в том, чтобы Сергей Корниленко поскорее набрал форму после травмы – без него в атаке у «Крыльев» креатива почти не разглядеть, а мяч вперёд практически не продвигается.

Матч тура

Темури Кецбая считает, что проблема «Оренбурга» в том, что команда слишком легко пропускает, но на самом деле куда больше сложностей у неё со владением мячом. Даже против фарм-команды «Спартака», которая позволяет себе играть без центра поля, «Оренбург» очень мало создавал на последней трети поля (всего две ключевые передачи), и такая слабая игра с мячом против более сильных «Балтики» и «Енисея» закономерно принесла ноль очков и ноль забитых мячей.



«Оренбургу» приходилось загонять мяч на фланги, но даже там он не держался, а Дмитрий Аленичев хорошо знает, как отпрессовывать соперников на краях. Мяч живенько переводился в центральную зону с минимумом футболистов, и оттуда неизменно доставлялся на острие. Дубль оформил пробивной нападающий сибиряков Андрей Козлов, но были у «Енисея» моменты сделать счёт и крупнее. Что очень нравится в команде Аленичева: даже при счёте 2:0 она не успокаивается и продолжает играть в свойственный себе футбол.

Игрок тура

Футбол иногда удивителен тем, что ты можешь создавать всю остроту для своей команды, а победный мяч команда забьёт без твоего участия в атаке. Так произошло вчера в Краснодаре, где «Кубань» принимала «Шинник» после двух подряд болезненных поражений. Во втором тайме команда Евгения Калешина полностью владела ситуацией, а лучшим на поле был Владимир Обухов, через разрезные передачи которого хозяева доходили до штрафной чёрно-синих. Тем не менее гол пришёл не из его зоны правее центра, а слева – классическая передача под входящего в штрафную футболиста, и он в касание забивает. Ещё одно событие, которое необходимо выделить: гол остался на счету Никиты Малярова, который играл за «Шинник». Забитый мяч полузащитник отмечать не стал – редкое уважение для лиги, где игроки постоянно ротируются.

Скандал тура

Болельщики «Зенита» не первый раз атакуют игрока собственной команды и не первый раз получают в ответ средний палец – достаточно вспомнить полную драм историю противостояния виража с Романом Широковым. В этот раз по ходу встречи с «Сибирью» под раздачу попал французский полузащитник Йоан Молло, который ещё в Самаре довольно сносно начал говорить по-русски и прекрасно понимал, почему и как фанаты оскорбляют его. В итоге Молло не сдержался и дал симметричный ответ. Удивительно при этом, что «Зенит-2» играл на своём поле – по факту болельщики делали всё, чтобы один игрок команды не чувствовал себя как дома.

Знакомство с Факерами. Кто показывал «жест Эффенберга»: от Штефана до Молло Французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло показал средний палец оскорбившим его фанатам. Вспоминаем и другие подобные случаи.

Гол тура

Нет более брутального способа одержать первую победу в сезоне, чем благодаря зубодробительному удару со штрафного. Ника Чхапелия из воронежского «Факела» исполняет и отправляет «Тюмень» на самое дно турнирной таблицы.

ФНЛ. 4-й тур

«Енисей» – «Оренбург» — 2:0 (2:0)

Голы: Козлов, 15 (1:0). Козлов, 20 (2:0).



«Динамо» СПб – «Ротор-Волгоград» — 0:3 (0:0)

Голы: Романенко, 53 (0:1). Султонов, 71 (0:2). Столбовой, 79 (0:3).



«Олимпиец» – «Химки» — 1:0 (1:0)

Гол: Морозов, 9.



«Крылья Советов» – «Томь» — 0:1 (0:1)

Гол: Пульич, 29 (0:1).

«Зенит-2» – «Сибирь» — 2:1 (0:0)

Голы: Круговой, 48 (1:0). Житнев, 66 — с пенальти (1:1). Андреев, 89 (2:1).



«Волгарь» – «Луч-Энергия» — 2:0 (0:0)

Голы: Акбашев, 55 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (2:0).



«Авангард» – «Спартак-2» — 1:1 (1:0)

Голы: Аппаев, 23 (1:0). Самсонов, 83 (1:1).



Удаление: Щербаков (Спартак-2), 90+3 (



«Факел» – «Тюмень» — 1:0 (0:0)

Гол: Чхапелия, 51



«Балтика» – «Тамбов» — 3:0 (2:0)

Голы: Погребняк, 3 (1:0). Джалилов, 31 (2:0). Скопинцев, 52 (3:0).



«Кубань» – «Шинник» — 1:0 (0:0)

Гол: Маляров, 69.