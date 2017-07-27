«Не деньги играют в футбол!» Российский тренер удивляет Европу

Перед стартом сезона литовский «Тракай» занимал 404-е место в клубном рейтинге УЕФА – между североирландским «Гленавоном» и сан-маринским «Тре Пенне». Но именно молодой, 2005 года рождения, клуб из Вильнюса учинил переполох на старте Лиги Европы. Победами над шотландским «Сент-Джонстоном» и шведским «Норрчёпингом» прибалтийские «рыцари» обратили на себя внимание футбольного мира. А внимательные российские болельщики, вглядевшись в команду-сенсацию, не без удивления и внутренней гордости обнаружили в её рядах соотечественников – тренера Олега Василенко и бомбардира Максима Максимова.



В преддверии третьего раунда турнира 43-летний специалист, помогавший Хиддинку в «Анжи» и самостоятельно возглавлявший «Жемчужину», минское «Динамо» и «Урал», рассказывает о своей новой и пока самой успешной авторской работе.

«Тракай»

— В декабре прошлого года позвонил президент «Тракая», предложил встретиться. Подкупило желание развивать клуб, выстроить систему, что мы сейчас и делаем. «Тракай» — частный и достаточно молодой клуб, в этом смысле его можно, с рядом оговорок, сравнить с «Краснодаром». Масштабы вливаний другие, но схожесть есть. Владелец, бизнесмен Ян Невойна, вкладывает деньги в развитие – ничего лишнего. Сейчас, например, в Англии приобрели партию датчиков, отслеживающих состояние футболистов в режиме онлайн – действительно нужная в работе вещь. У «Тракая» подписан договор о сотрудничестве с «Миланом», есть своя академия и вторая команда в первом дивизионе. Основа два года подряд занимала второе место в Литве. Мы трезво воспринимаем ситуацию и движемся поступательно, но желание стать чемпионами, конечно же, есть. В прошлом году «Жальгирис» после первой части сезона отставал от «Тракая», но всё-таки взял золото. Теперь мы попытаемся повторить его фокус.

Лось-тренер, похищенный президент и ещё 5 фактов о сенсации ЛЕ «Галатасарай» не добрался даже до третьего раунда квалификации Лиги Европы – его остановил шведский клуб, полный сказочных историй.

«Сент-Джонстон»

— Мы планомерно, без спадов в национальной лиге подошли к старту в Европе и, естественно, хотели проверить себя на более высоком уровне. На первой стадии получили максимально сильного из возможных соперников, но боязни не было – только интерес: как это будет? Для меня и многих футболистов это был дебют в еврокубках. Некоторые ребята никогда не играли в такой атмосфере: гул трибун, волынки. Да и соперник не подарок. «Сент-Джонстон» исповедует типично британский, «вертикальный» и агрессивный футбол. Тем не менее мы достойно смотрелись и в гостях, и дома, несмотря на то что оба матча заканчивали вдесятером. Шотландцы оценили. Когда в конце первого тайма и начале второго стадион в Перте начал скандировать: «Тракай»! «Тракай»!», мурашки по коже побежали. Для нас это была большая честь.

Российские тренеры на постсоветском пространстве



Беларусь: Олег Сидоренков («Нафтан»).

Казахстан: Алексей Петрушин («Ордабасы»).

Латвия: Евгений Перевертайло («Рига»).

Литва:

Эстония: Сергей Францев («Нымме Калью»), Адьям Кузяев (" Нарва-Транс"). Беларусь: Олег Сидоренков («Нафтан»).Казахстан: Алексей Петрушин («Ордабасы»).Латвия: Евгений Перевертайло («Рига»).Литва: Олег Василенко («Тракай»), Сергей Савченков («Атлантас»).Эстония: Сергей Францев («Нымме Калью»), Адьям Кузяев (" Нарва-Транс").

«Норрчёпинг»

— Шведы, конечно, отличаются от шотландцев: у них мяч больше на поле, чем в воздухе. С начала ответной игры с «Норрчёпингом» мы взяли свой темп, забили два мяча и могли забить ещё, но, к сожалению, на 86-й минуте пропустили гол и перевели всё в дополнительное время. Но даже при этом меня не покидала уверенность в том, что не проиграем. Ментальность тут более европейская, спокойная, но в тот вечер атмосфера на стадионе была потрясающей – настоящее шоу! После игры была масса поздравлений, в том числе – не поверите – от главного конкурента по чемпионату! После своей игры Лиги чемпионов «Жальгирис» в полном составе прямо из аэропорта приехал на стадион, чтобы поддержать нас. Когда они играли, мы за них переживали. Обменивались смс. И это правильно: всё-таки общее дело делаем, зарабатываем очки для страны. В повседневной жизни, кстати, мы тоже пересекаемся – тренируемся на одном стадионе. Соперники в чемпионате, вне поля мы остаёмся людьми, и это самое главное.

Третий раунд

— Лига Европы – это что-то особенное. Окунувшись в неё, хочешь возвращаться сюда снова и снова. Футбольный ажиотаж в городе растёт: люди подходят, желают успехов, говорят: «Мы не были на прошлых матчах, смотрели по телевизору, но на этот раз обязательно придём». А мы постараемся не подвести. Денёк порадовались после «Норрчёпинга» и снова сконцентрировались на работе. Ребята понимают: нужно идти дальше.

Максимов

— Макс – из Воронежа. Молодой парень, 21 год. В 18 лет приехал в Литву, играл в «Атлантасе» — правда, не нападающим, а хавом. По истечении контракта ездил на просмотр в Беларусь. Когда мы узнали, что он свободен, – связались, поговорили. Я изложил своё видение его роли в команде: «Макс, ты не левый полузащитник – у меня будешь нападающим». Максимов – умный, не избалованный человек, у которого есть цели в жизни. Начали работать, подводить его к основе. Он окреп, стал забивать. У Макса есть потенциал, и он ещё далеко не раскрыт – это 100 процентов. В Шотландии Максимов не только забил и отдал результативную передачу, но и здорово сыграл на команду. Потом отличился в ответном матче и обеих встречах с «Норрчёпингом». Неудивительно, что на него уже обратили внимание потенциальные покупатели, и не только из России. Мы только рады, если игрок растёт и развивается.

Фото: facebook.com/LAPINSKY.CZ

Литва

— Многие недооценивают чемпионат Литвы. Признаюсь, и я поначалу не совсем верно представлял себе положение дел в лиге. Сколько бы ты ни просмотрел матчей по видео, изнутри восприятие турнира иное. Глубокий анализ трёх последних сезонов показал: уровень футбола вырос. Выход двух литовских команд в третий раунд еврокубков это только подтверждает. Уверен, что ряд футболистов «Тракая» и в российской Премьер-Лиге не затерялся бы. Знаю, что скауты нескольких клубов приезжали смотреть наших игроков в Швецию. Это неотъемлемая часть футбола: всегда кто-то уходит, а кто-то приходит. Печально, если кто-то покидает клуб ввиду несоответствия уровню. Когда человеку становится тесно в существующих рамках и он уходит прогрессировать, это всегда радостно.

Финансы

— Бюджет футбольного клуба в Литве раз в 10 меньше, чем в России. Минимум. Средняя зарплата по лиге – тысяча-две евро. У игроков есть стимул проявлять себя и двигаться дальше. Здесь я в полной мере осознал смысл выражения «не деньги играют в футбол». На самом деле важны совершенно другие вещи.

Языки

— Работая в «Анжи» и общаясь с Хиддинком, я более-менее понимал по-английски. Тут важен навык. Если его не развивать, он пропадает. Поэтому сейчас нахожусь в процессе изучения и совершенствования английского. Когда с семьёй переехали в Швецию, по-шведски не знал ни слова, но, окунувшись в эту среду, за полгода выучил язык. Самостоятельно. Кстати, мне это помогло в матче с «Норрчёпингом». Я понимал, что говорили коллеги. Был эпизод: услышал подсказ с гостевой скамейки – и оперативно внёс коррективы в игру. Тренер «Норрчёпинга», видимо, не догадывался, что понимаю по-шведски, и был удивлён, когда на пресс-конференции я обратился к нему на его языке. Не думаю, что он обиделся. Швеция вообще удивительная страна, в которой царит культ семьи. И люди такие же, позитивные.

Сарсания

— С Константином давно знакомы – ещё с тех пор, как он возглавлял «Спортакадемклуб», а мы с Андреем Гордеевым работали в «Сатурне». Познакомились во время товарищеского матча. Здесь, в Литве, виделись нечасто – всё-таки Клайпеда достаточно далеко от Вильнюса. Но в качестве соперников пересеклись: «Тракай» выиграл у «Атлантаса» – 4:1.

Коллеги

— У меня со всеми коллегами, с кем раньше работал, сохранились прекрасные отношения. Со многими переписываемся, созваниваемся. Наиболее тесные контакты – с Бушмановым, Гордеевым. Женя моего старшего сына крестил. С Гордеевыми семьями давно дружим. С Виктором Гончаренко на связи. Познакомились, когда его БАТЭ приезжал в Сочи на международный турнир. По приглашению Вити и Капского (президент БАТЭ. – Прим. «Чемпионата») я посещал игру борисовчан с «Барселоной». С тех пор отношения только крепли. Слежу за его работой в ЦСКА, переживаю – как, впрочем, и за всех своих хороших знакомых. За того же Ромащенко, за Евгения Николаевича Перевертайло – он теперь в соседней Латвии трудится. Всегда друг другу удачи желаем.

Лучший тренер чемпионата

— Нашему игроку, Оскару, перед матчем должны были вручить приз открытия сезона. Реально человека бог наградил талантом, 18 лет мальчику, а он уже за национальную сборную играет. Вдруг зовут меня: мол, надо выйти. Подумал, просят вручить Оскару награду. Объявление по стадиону на литовском не понял, и только потом растолковали: приз – мне. По итогам первой части сезона. Было неожиданно и приятно. После игры пригласил всю команду в ресторан, проставился. Так и сказал им: «Ребята, это – наше. Будем двигаться дальше».