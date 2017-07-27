Пробить израильскую стену. 3 возможные проблемы «Зенита» в Израиле

«Бней Иегуда», выигравший Кубок Израиля настолько серая мышка даже по местным меркам, что информация о её игроках практически не опубликована на английском: только иврит. В прошлом сезоне за «Бней Иегуда» играли не пригодившийся в «Кубани» вратарь Никита Хайкин и знакомый Валерию Карпину по армавирскому «Торпедо» Хассан Абу Заид, но теперь состав «львов» набит малоизвестными футболистами, один из которых обладает весьма говорящей фамилией – Финиш. Однако даже такая команда способна доставить Роберто Манчини немного головной боли.

Дело в тактической выучке «Бней Иегуды». Тренер Йосси Абукасис любит расстановку 3-4-3, которая при обороне трансформируется в 5-4-1. Защищаются израильтяне как положено, с двумя плотными глубоко посаженными линиями, и берут грамотностью игры (пусть и на своём базовом уровне), а впереди надеются на быстрые ноги Мависа Чиботы. Для команды такого уровня, как «Бней Иегуда», стиль простой и логичный, но «Зениту» он может принести достаточно проблем. Стартовые матчи сезона со «СКА-Хабаровск» и «Рубином» это доказали.

«Зенит» слишком мало бьёт из штрафной

В разборе стартового тура Премьер-Лиги я уже отмечал факт перемен в игре «Зенита» Манчини: своим стремлением бить издали новый «Зенит» не похож на команду Виллаш-Боаша и Луческу. Предыдущие тренеры желали доводить атаки до чужой штрафной и бить оттуда, даже если в конечном итоге это сказывалось на количестве ударов и зрелищности.

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«Зениту» Манчини тяжело даётся миссия по взлому чужой штрафной, и отчасти это связано именно со стилем игры соперников – «СКА-Хабаровск» и «Рубин» выстраивали на своей трети, заднюю линию формировали из пятерых игроков, перекрывали центр, выгоняя «Зенит» на фланги. Дриусси, начинавший матч с «Рубином» «десяткой», очень часто отходил в глубину, но дальше не мог придумать ничего, кроме привычного паса на фланг. Такую массированную оборону можно вскрыть с игры или остроумными решениями, или дальними ударами. Первый вариант эффективнее, но сложнее. «Зенит» пока использует второй путь.

Уже неоднократно я высказывал эту мысль, но здесь важно повторить ещё раз – сами по себе дальние удары не перетекут в качество, даже если количество таких ударов будет зашкаливать. «Спартак» образца прошлого сезона очень часто забивал подобными ударами, но, во-первых, это связано с подготовкой таких моментов (красно-белые вытаскивали соперников в полуфланг, освобождали опорную зону и пасовали в пустую середину), а во-вторых, с большущим фартом: вероятность гола после дальнего удара, даже хорошо подготовленного, не превышает 5%. Именно поэтому способ пытаться забить так – неэффективный.

Нужны новые способы вскрывать оборону, и здесь серьёзная надежда на Леандро Паредеса, автора предголевых передач в обоих матчах. Синхронные диагональ Паредеса на дальнюю штангу и рывок Дриусси на ближнюю, приведшие к голу «Рубина», – именно то, что нужно отрабатывать «Зениту» против оборонительных схем. Пока проблема в недостатке остроты из глубины (от Паредеса нужно чуть больше) и недостаточной подпитке мячом нападающих. История с Дриусси, коснувшегося мяча в штрафной «Рубина» трижды за матч, показательна. Кокорин в той же игре нашёл мяч в чужой штрафной 6 раз, Дзюба – 4.

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Манчини тяжело адаптировать Дзюбу под свою игру

Одна из проблем Роберто Манчини, тянущихся всю профессиональную карьеру, – неумение встроить в командную игру тяжёлого, габаритного нападающего (Златан Ибрагимович не в счёт). Эдин Джеко, которого, по слухам, Манчини хотел видеть в «Зените», считал, что тренер относится к нему несправедливо, предпочитая играть с Агуэро и Тевесом: «Бывали матчи, когда я забивал несколько мячей, но в следующей игре оказывался на скамейке запасных. Не знаю, почему Манчини так поступал. Мы это обсуждали с ним, но не сходились во мнениях». Несколько раз Джеко жаловался на Манчини президенту клуба, а после назначения в «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини тот подошёл к боснийцу: «Теперь ты доволен?».

Уже сейчас заметно, что Артёму Дзюбе будет тяжело понять модель игры Манчини. Его статистика при Роберто – 2 удара за 2 матча, всего один из штрафной, да и тот с сопротивлением защитника после подачи с углового: совсем негусто. До него нечасто доходят короткие передачи, особенно это было заметно в матче с «Рубином» (24 касания за матч) – тогда мяч чаще находил циркулировавший между Дзюбой и центральными хавбеками Дриусси. По итогам стартовых туров Дзюба – всё ещё один из лучших футболистов РФПЛ по отрезанию соперников на приёме мяча (174 оппонента, больше отрезали на приёме только Зе Луиш, Ари и Антон Заболотный из «Тосно»), но часто Дзюба набивает статистику на длинных передачах из глубины, в воздух.

Манчини больше ценит лёгких нападающих, модель его игры более удобна именно для таких, так что неудивительно, что позиционная структура «Зенита» лучше смотрелась в заключительные 25 минут игры. На острие атаки переместился Кокорин, рядом с ним стали предлагать себя Жулиано и Дриусси, а Шатов стал чаще отходить в глубину, обеспечивая тройку атакующих игроков передачами вперёд вместе с Паредесом и Кузяевым. Гол родился из иной ситуации, однако по ходу матча сразу в нескольких моментах и Дриусси, и Кокорин, и Жулиано грамотно открывались под пас из глубины, не дублируя и не мешая друг другу.

Логика подсказывает, что в Израиле «Зенит» сыграет с Кокориным на острие, Жулиано под ним, Дриусси и Шатовым номинально ближе к флангам. В легковесную атаку Дзюба не вписывается, даже несмотря на своё умение цепляться за мячи. Судя по той же статистике стартовых матчей по отрезанию соперников, Кокорин (173 оппонента) ничем не уступает Дзюбе на приёме мяча, но легче и разнообразнее.

Не сыграет Смольников

Смольников не полетел в Израиль из-за травмы, полученной в столкновении с Эльмиром Набиуллиным, и для конструктива «Зенита» это проблема. У предыдущих тренеров, особенно у Виллаш-Боаша, включения Смольникова в штрафную были эффективной мерой по взлому массированной защиты соперника, и Манчини, судя по первым матчам, тоже намерен активно использовать Смольникова впереди. При позиционных атаках он караулит мяч на линии штрафной, чтобы или сыграть на подборе, или резко ворваться на мяч под диагональ из глубины. Лучший момент «Зенита» в Хабаровске, не закончившийся голом, родил именно рывок защитника.

В Израиль с «Зенитом» полетели Анюков и Терентьев, но оба игрока недостаточно хороши, чтобы заменить Смольникова в таких подключениях. Анюков брал своё на таких рывках ещё в «Зените» Адвоката, но уже постарел для подобной работы. Для Терентьева работа с открываниями непривычна: он, как и Смольников, любит смещаться в центр, но преимущественно с мячом в ногах, либо же чтобы сыграть на подборе. Как защитник, рвущий полуфланг резким рывком из глубины, Терентьев никогда ранее не был замечен.

Минус Смольников – значит минус ещё один ход для взлома массированной защиты «Бней Иегуда», однако у «Зенита» должны найтись другие способы распечатать оборону израильтян, сильно уступающих в классе. Класс сине-бело-голубых всё-таки настолько велик, что должен побить израильский порядок.