«Я люблю быть негром». Кто тренирует соперника «Краснодара»

Дэвид Нильсен стал автором сказки «Люнгбю», но когда его назначали главным тренером, даже болельщики команды были не очень довольны. Дело в том, что у Нильсена по ходу его игровой карьеры была репутация человека, у которого, мягко говоря, не все дома. Он совершенно спокойно мог подраться с партнёром на тренировке, залезть в долги букмекерским конторам, а выигрыш со ставки потратить на новый спорткар. При этом Дэвид совершенно не боялся говорить о своих проблемах и наоборот – даже гордился ими. В 2008 году Нильсен выпустил автобиографию, одно название которой уже бодрит, – нужно быть очень неоднозначной личностью, чтобы в толерантной Дании назвать книгу «Чёрная свинья».

Книга удалась на славу: поигравший за полтора десятка датских, английских, немецких и норвежских клубов Дэвид Нильсен просвещал молодёжь о том, что такое настоящий футбол: выбивай зарплаты побольше, меняй клубы почаще, заливай в себя алкоголь покрепче, покупай машины подороже, устраивай оргии и ни в чём себе не отказывай. Партнёров по команде желательно называть не иначе как «bøssekarl» («педик»), шампанское дешевле 20 000 крон не должно считаться шампанским, а если дерёшься с кем-то, то желательно до сотрясений. «Правило раздевалки номер один: всё, что произошло в раздевалке, остаётся в раздевалке», — пишет Нильсен, а на следующей странице рассказывает, как с партнёрами отправился в бар в ночь перед матчем.

«Правило раздевалки номер один: всё, что произошло в раздевалке, остаётся в раздевалке», — пишет Нильсен, а на следующей странице рассказывает, как с партнёрами отправился в бар в ночь перед матчем.

Однако при всех красочных (надо это признать: у Нильсена талант рассказывать) описаниях пьянок лучшие страницы в книге посвящены самому себе. Я просто оставлю большую цитату без комментариев: «Я люблю быть негром. Очень расстроюсь, если однажды мой цвет кожи, мои полные губы и мой большой болт исчезнут однажды ночью, когда я буду спать. […] Когда моё время на Земле истечёт, меня похоронят с ногами на голове, так что все критики смогут прийти и поцеловать мой чёрный зад. Людям всё сложнее выбирать слова, когда они говорят о Дэвиде Нильсене. Если бы я делал некоторые вещи по-другому, как в чёрно-белом мире, где ты проводишь десять лет в одном клубе, чтобы зачем-то обязательно уехать за границу, я бы, вероятно, построил более успешную карьеру. Но я не был бы собой, если бы шёл на компромиссы».

По-моему, это исчерпывающее признание. Остаётся добавить, что к моменту написания книги автору было 32 года – вполне сознательный возраст.

Фото: facebook.com/pg/lyngbybk

Понятно, что с такой откровенностью некоторое время Нильсену было желательно не возвращаться в Данию, поэтому он начал тренерскую карьеру в Норвегии, где его ещё не успели возненавидеть абсолютно все. Его первой крупной работой стал «Стрёмсгодсет», и это было идеальное место для старта. Дело в том, что Нильсен сменил Ронни Дейлу, такого же невротика (пусть и чуть менее агрессивного), поэтому привыкшие к девиантному поведению болельщики не выступали с петициями об увольнении тренера на второй день.

С такой откровенностью некоторое время Нильсену было желательно не возвращаться в Данию, поэтому он начал тренерскую карьеру в Норвегии, где его ещё не успели возненавидеть абсолютно все.

Из Норвегии он вернулся в «Люнгбю» — единственный клуб в Дании, где его были хотя бы сколько-нибудь рады видеть. Причин было две. Во-первых, когда-то голами за команду Нильсен сделал себе имя – это многие помнили. Во-вторых, у «Люнгбю» были проблемы с финансами – выбирать особо не приходилось, и недовольство группы болельщиков назначением тренера, у которого язык всегда впереди головы, было оставлено без внимания.

Как ни странно, но именно талант говорить быстрее, чем думать, и делать это хоть и мерзко, но с пугающей красотой, помог Нильсену в «Люнгбю». Когда ты находишься в проблемном клубе, важно не скрывать от игроков правду – это переводит их на твою сторону, заставляет быть более страстными на поле. «Я встречался со многими тренерами за свою карьеру, но Дэвид – лучший из них вот почему: он всегда говорит то, о чём хочет сказать. Он сам многое повидал и знает, о чём мы думаем и что мы чувствуем. Он открыт к тому, что и с ним будут говорить этим языком. Это помогло создать нам определённое настроение в команде, и результаты пришли», — говорит полузащитник «Люнгбю» Йеспер Кристьянсен.

Пусть это прозвучит как клише, но Нильсену удалось создать вокруг себя банду с определённым сводом правил. В свой первый сезон главной задачей для клуба было сохранить существование, и игроки подбирались по остаточному принципу – тренер говорил им об этом, намеренно стараясь задеть. После отличного старта прошлого сезона Нильсен продолжал говорить, что задача команды – не вылететь из Суперлиги. Ближе к весне сформировалась ещё одна черта дерзкого менталитета: «Мы ведём 2:0, почему же тогда мы должны останавливаться и уходить в оборону?» — сказал тренер после победы 4:0. Игроки подстроились под бандитский характер Дэвида – отдельному футболисту ничего не стоило забить победный мяч, а через две минуты удалиться за ужасный фол.

Игроки подстроились под бандитский характер Дэвида – отдельному футболисту ничего не стоило забить победный мяч, а через две минуты удалиться за ужасный фол.

Совершенно внезапно «Люнгбю» стал большой силой как команда, но оставался очень слабым как клуб. «Люнгбю» просрочил дату лицензирования на новый сезон чемпионата Дании, и, как в голливудском фильме, очень многое зависело от последней игры сезона. Если бы команда выигрывала в очном противостоянии за Лигу Европы с «Мидтьюлланном», то получила бы еврокубковые призовые и деньги за телеправа, которые гарантировали лицензию на сезон. «Люнгбю» не просто выиграл — разбойничья бригада Дэвида Нильсена растоптала «Мидтьюлланн» 3:0, устроив в спартанской по антуражу раздевалке домашней арены настоящее торжество.

Сказка на этом не закончилась: в первом для себя раунде квалификации «Люнгбю» неожиданно легко обыграл достаточно сильный «Слован» и вышел на респектабельный «Краснодар». Бояться датчан «Краснодару» не стоит – у «быков» команда гораздо сильнее по уровню исполнительского мастерства, но и расслабляться с этими ребятами нельзя. Их главный тренер Дэвид Нильсен не любит компромиссы.