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Роберто Манчини
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Месседж Дзюбе, стимул для Кокорина. Что уже привнёс Манчини в «Зенит»

В ожидании европейского старта «Зенита» подводим первые итоги тактической и кадровой реформы Роберто Манчини в новом клубе.
27 июля 2017, четверг. 18:00. Футбол

Двух месяцев не прошло с того момента, как Роберто Манчини поставил автограф под контрактом с «Зенитом». Миг в контексте истории, не срок для фундаментальных умозаключений. Тем не менее первые плоды работы «алленаторе» в России уже заметны. Причём в самых разнообразных проявлениях, начиная с тактической формы и заканчивая кадровым содержанием. Пищи для размышлений болельщикам и аналитикам в эти 56 дней дали достаточно. Суммируем впечатления.

Изменил схему

На прежнем месте работы, в «Интере», Роберто использовал различные тактические модели, но базовой у него всё же была схема 4-4-2. По-видимому, реализации творческих замыслов итальянцев она в наибольшей степени способствует. На этот же шаблон Манчини безотлагательно перевёл новую команду. Это не значит, что 4-2-3-1, которой зачастую следовал Мирча Луческу, окончательно и бесповоротно сдана в утиль, но ясно, что прибегать к ней Манчини будет значительно реже предшественника.

На старте нового для себя турнира Мистер дважды положился на хорошо знакомую классику, и она его не подвела. Играя в два нападающих, сине-бело-голубые отгрузили по паре мячей «СКА-Хабаровск» и «Рубину». Веских причин отходить от излюбленной системы у Манчини нет.

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Освежил и встряхнул состав

Кого-кого, а Манчини не заподозришь в бессовестной эксплуатации пресловутого багажа предшественника. Коррекцией тактического рисунка тренер не ограничился – основа «Зенита» тоже претерпела существенные изменения. Манчини не потребовалось много времени, чтобы провести тщательную ревизию игровой обоймы и намётанным глазом выявить уязвимые места. Из стартового состава, заканчивавшего прошлый чемпионат, выпало сразу пять человек: кто временно (Лодыгин, Жирков, Цаллагов), а кто и насовсем (Данни, Маурисио). Не то чтобы основательно пошатнулись, но, похоже, слегка ослабли позиции ряда вчерашних лидеров – в частности Жулиано и Дзюбы. Посадкой в запас первого и заменой второго Манчини ясно дал понять: неприкосновенных не будет. Мастеров созидательного профиля у Манчини ныне в достатке – может быть, даже небольшой перебор. Инструментарий для ротации есть, и тренер, похоже, будет активно им пользоваться.

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Стабилизировал оборону

Пока, правда, это утверждение в большей степени относится к поимённому составу защитного блока, а не качеству его работы. Первые матчи сезона Манчини провёл с неизменной пятёркой в тылу: Лунёв на последнем рубеже, Смольников и Кришито на флангах, Иванович с Нету – в центре. Воспитанник итальянского «кальчо» по определению знает толк в надёжной обороне – даже если всю жизнь отбегал в атаке, как Манчини. Разумеется, тренер видит проблемы в защите и работает над их устранением. В то же время не бросается из крайности в крайность, прекрасно понимая, насколько важна стабильность для игроков этого звена. Хотя понятно, что отчасти это вынужденная мера: более расторопного защитника, чем Иванович, или более тактически дальновидного, нежели Нету, в его распоряжении сейчас просто нет. Возможно, у селекционного отдела элементарно руки не дошли ещё до обороны.

«Амнистировал» Шатова

В отличие от предыдущего тренера, у Манчини оснований воспитывать Шатова лавкой запасных нет. А то, что за время трений с Луческу и вынужденного простоя Олег не растерял своих лучших качеств, показали первые же туры чемпионата. Шатов единственно правильным образом отреагировал на невключение в состав сборной и ужесточение конкуренции – не надулся на весь белый свет, не «забил» на футбол. Наоборот, полузащитник качественно провёл межсезонье и со старта нового сезона застолбил за собой место в составе.

Мотивировал Кокорина

Но главное, пожалуй, стартовое достижение итальянского мастера – это новый, будто перерождённый Кокорин. Признайтесь, отчаялись уже увидеть в его лице классного нападающего, а не потешного героя светских хроник? Оказалось, не кончился ещё футболист Кокорин – ещё поиграет! Гол в первом туре, результативный пас во втором и первое место в клубе по рейтингу whoscored – достаточно убедительные доказательства того, что Александр взялся за ум. На фоне удивительно инертного на старте Дзюбы контраст особенно заметен. Как Манчини удалось достучаться до сознательности enfant terrible национального футбола, не так уж важно. Главное – удалось. Глядишь, Черчесов ещё спасибо – то есть «грацие» – итальянскому коллеге за Кокорина скажет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Кокорин Олег Шатов Роберто Манчини
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