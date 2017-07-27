175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лига Европы. «Краснодар» — «Люнгбю» — 2:1
Текст: Кирилл Хаит
Фото: РИА Новости

5 мыслей о победе «Краснодара»

«Краснодар» после часа мучений показал «Люнгбю» разницу в классе. А мы уже начали волноваться.
27 июля 2017, четверг. 22:20. Футбол

Пожалуй, прозвище «Люнгбю» идеально соответствует этой команде. «Викинги» явно приехали в Россию, чтобы грабить. В смысле отбирать очки. И они были слишком уж близки к этому. Почему? Сейчас разберёмся.

«Я люблю быть негром». Кто тренирует соперника «Краснодара»
В соперниках у «Краснодара» сегодня – тренер с совершенно безумной предысторией и полным нежеланием держать своё мнение при себе.

Обессмоленные

18-летний русский дебютант в еврокубках? Да, это редкость. Иван Игнатьев не был заметен в первом тайме, но послушайте, он неделю назад сделал покер за молодёжную команду. Когда ещё выпускать его в основе, если не сейчас? Смелое решение тренера, и если бы так поступил тренер «Монако» или «Лейпцига», мы бы приводили его в пример. Игнатьев, кстати, имел свой момент, когда головой перебрасывал вратаря и чуть не попал под дальнюю штангу. Не повезло. На второй тайм он не вышел. Но в концовке появился Магомед-Шапи Сулейманов и показал эффективность такого подхода. Но об этом чуть позже.

«Краснодару» очень не хватает Смолова, но в этом конкретном матче, пожалуй, ещё больше не хватало Лаборде, его умения протащить мяч и обвести. Слишком часто, увидев прямо перед собой соперника, «быки» пасовали назад или ближнему.

Викинги-самоубийцы

Гости бросались в подкаты, как камикадзе на авианосец. С пятиметровым отставанием от мяча, без шансов по нему попасть и непременно прямой ногой. Иногда в подкат шли сразу втроём. Датчане так старались, так боролись за каждый метр и так нагло шли на соперников, что их сомнительные футбольные качества как-то отошли на второй план. По крайней мере «Краснодару» точно было не до них: хозяева на первых минутах выглядели слишком растерянными.

«Люнгбю» это устраивало. Гости освоились, пару раз задержались в позиционных атаках и даже попали в штангу со штрафного. Штанга звенела в унисон с нервами… А ведь Шалимов предупреждал.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
2 : 1
Люнгбю
Конгенс Люнгбю, Дания
0:1 – Кьер – 64, 1:1 – Классон – 67, 2:1 – Сулейманов – 90+3

«Наша задача – сыграть на ноль»

Так говорил Игорь Шалимов накануне домашнего матча. По ходу игры в этом можно было усомниться. «Краснодар» легко позволял бить по собственным воротам. Об осмысленных атаках датчан говорить не приходится – дело в другом. «Быки» медленно перестраивались после потерь, не успевали за быстрыми контратаками гостей. И медленно реагировали на отскоки. Учитывая самоубийственную манеру игроков «Люнгбю» идти в отбор, подборов было много. Большинство – за гостями. В том числе на половине поля «Краснодара».

Где-то через полчаса Жоаозиньо, Маурисио Перейра и остальные наконец адаптировались к жёсткой манере датчан. И сразу стало интереснее. Возможно, в этом есть и доля «вины» гостей: они немного раскрылись, стали чуть медленнее садиться в защиту, потеряли компактность. Но и «Краснодар» эпизодически был похож на себя: пас в касание, быстрое перемещение мяча, комбинации с выведением под удар третьего игрока.

Возвращаться к своей штрафной трусцой, когда соперники несутся с мячом на шестой передаче – это непозволительно. Четвёрка защитников пахала за восьмерых, но этого явно недостаточно. Раз за разом «Краснодар» слишком неторопливо включался в оборонительные действия, и спасало только неумение датчан, которым не хватало техники, чтобы довести до гола свои контратаки. В каждой ситуации «викинги» знали, что надо делать с мячом, просто часто не могли реализовать свои знания на практике.

Во втором тайме гости наконец добили свой гол. Не с контратаки – из борьбы. То есть ещё в одной ситуации, в которой у них было полное преимущество. Было ощущение, что один Янбаев посчитал нужным вести борьбу в собственной вратарской – и он мужественно отдувался за всех, но с третьей попытки датчане затолкали мяч в ворота.

Как всё должно было быть

Пропустив, «Краснодар» опомнился. Простота, с которой был забит ответный гол и созданы два голевых момента вскоре после этого, очень показательна. «Люнгбю» — дерзкая и тактически достаточно грамотная команда, но на этом всё. В центре защиты там отнюдь не крепостная стена выстроена. А к такому приёму, как получить мяч на углу штрафной и на дриблинге ворваться внутрь по диагонали, гости вообще были не готовы.

В концовке, когда они устали, а «Краснодар» давил, они дважды за пять минут не сумели вынести мяч из штрафной в простой ситуации. Ещё раз: не могли сделать вынос. Мяч срезался. И вот с этой командой «Краснодар» на равных бодался полтора часа?

В последние 15 минут «Люнгбю» мог пропустить раза четыре. Разбить эти моменты на всю длину матча – была бы спокойная и уверенная победа. По факту получилась валидольная. Зато мы убедились, что у «Краснодара» есть характер. Что эта команда умеет показывать красивый футбол, мы и так знали.

3 попытки Магомеда Сулейманова

В начале текста я говорил об Игнатьеве. Жаль, он не забил в своём моменте. Но по сути, вектор остался тем же: забил другой мальчик (даже не парень), который на прошлой неделе играл за молодёжную команду. Сулейманову 17 лет, он даже младше Игнатьева. Когда он первый раз пробил по воротам, чуть-чуть не попал и побежал обратно, показалось, что он бежит очень зажато. Когда он неточно ударил во второй раз, было опасение, что он может поплыть. А он ударил ещё раз и попал идеально под штангу. Это круто.

Постскриптум

Распоряжаться ТАКИМ превосходством в классе нужно лучше. Иначе будут проблемы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 42
Теги
ФК Краснодар Игорь Шалимов Лига Европы
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
00:19 Фурсенко: мне кажется, что Дзюба и Кокорин точно себя реализуют в этом сезоне
00:06 Иванович: в ответной игре «Зениту» ни в коем случае нельзя расслабляться
00:04 «Эвертон» победил «Ружомберок», «Марсель» обыграл «Остенде» в Лиге Европы
00:01 А. Кержаков: если Кокорин продолжит в том же духе, то один забьёт 35 голов
27 июля 2017, четверг
23:56 Лунёв: «Бней Иегуда» чем-то напомнила «Рубин»
23:55 Наставник «Люнгбю»: с такими игроками «Краснодар» всегда будет нас недооценивать
23:54 Макгиди: О'Коннор рассказывал, что в России потрясающие цыпочки
23:42 Кокорин посвятил свой гол и победу «Зенита» ушедшему из жизни Валерию Маслову
23:39 Классон: «Краснодар» скорее не ожидал такой игры «Люнгбю», а не недооценил его
23:38 Дзюба: дал Кокорину фору, сейчас присматриваюсь
23:27 «Спарта» с Караваевым в составе проиграла в гостях «Црвене Звезде»
23:18 Сулейманов: когда забил «Люнгбю», толком ничего не понял сразу
23:14 Синицын: со «Спартаком» «Краснодар» постарается сыграть более организованно
23:00 Манчини: матч «Зенита» с «Бней Иегуда» оказался гораздо сложнее, чем я ожидал
22:57 Маурисио Перейра: думали, что «Люнгбю» будет играть верхом, а они играли низом
22:51 «Милан» на выезде обыграл «Университатю» в Лиге Европы
22:50 Шалимов: «Краснодар» недооценил «Люнгбю»
22:47 Видео: Дмитрий Сычёв угадывает – футболист или поезд
22:44 Веденеев: не выделял бы особо Кокорина, он по-прежнему играет эпизодами
22:38 Гол сына Ривалдо помог бухарестскому «Динамо» сыграть вничью с «Атлетиком»
22:25 Деменко: думаю, к ответной игре «Краснодар» подойдёт более серьёзно
22:21 Голы Кришито и Кокорина принесли «Зениту» победу над «Бней Иегуда» в Лиге Европы
22:00 Сычёв: когда перестал забивать за «Локомотив», пообщался с тибетским ламой
21:57 Пьяные шотландские хоккеисты спровоцировали фанатов «Зенита»
21:55 ПСВ проиграл «Осиеку», «Судува» разгромила «Сьон» с Митрюшкиным
21:52 «Краснодар» вырвал победу в первом матче квалификации Лиги Европы с «Люнгбю»
21:45 Сычёв: Дрогба в раздевалке перечислил слабые звенья «Марселя» и показал на меня
21:43 Молло заявил, что показал неприличный жест своему другу, а не фанатам «Зенита»
21:33 Скончался первый президент «Кубани» Борис Шершнев
21:30 Сычёв: Смородская помогла мне понять, насколько я люблю футбол и «Локомотив»
21:27 Бартомеу: «Барселона» не хочет терять Неймара, он нужен нам
21:25 Дубль россиянина Максимова помог «Тракаю» обыграть «Шкендию» в Лиге Европы
21:16 Найнгголан подписал новый контракт с «Ромой»
21:15 Сычёв: верю, что смогу вернуться в основную команду «Локомотива»
21:13 Одемвингие: не скажу, что Чемпионшип намного сильнее РФПЛ, но что-то общее есть
21:01 «Млада Болеслав» выиграла у «Скендербеу», Комличенко вышел на замену в концовке
21:00 Сычёв: со стороны «Спартака» были угрозы, становилось страшно за свою жизнь
20:57 Пике рассказал, что изменил бы, став президентом ФИФА
20:35 Источник: «Индепендьенте» готов продать Ригони «Зениту» за € 10,5 млн
20:33 Фанаты «Зенита» напали на сборную Шотландии во время ЧЕ U21 по хоккею на траве
20:07 Состав «Балтики» пополнил полузащитник «Атлантаса»
20:06 М'Вила: в «Рубин» пришёл большой тренер, который ставит нам игру
19:59 Сёмин: Маслов был хоккейным Пеле, наш спорт понёс большую утрату
19:50 «Бавария» — «Интер» — 0:2. Видеообзор матча
19:49 «Зенит» — «Спартак»: минимальная стоимость билетов составляет 1000 рублей
Все новости RSS
Партнерский контент