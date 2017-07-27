5 мыслей о победе «Краснодара»

Пожалуй, прозвище «Люнгбю» идеально соответствует этой команде. «Викинги» явно приехали в Россию, чтобы грабить. В смысле отбирать очки. И они были слишком уж близки к этому. Почему? Сейчас разберёмся.

«Я люблю быть негром». Кто тренирует соперника «Краснодара» В соперниках у «Краснодара» сегодня – тренер с совершенно безумной предысторией и полным нежеланием держать своё мнение при себе.

Обессмоленные

18-летний русский дебютант в еврокубках? Да, это редкость. Иван Игнатьев не был заметен в первом тайме, но послушайте, он неделю назад сделал покер за молодёжную команду. Когда ещё выпускать его в основе, если не сейчас? Смелое решение тренера, и если бы так поступил тренер «Монако» или «Лейпцига», мы бы приводили его в пример. Игнатьев, кстати, имел свой момент, когда головой перебрасывал вратаря и чуть не попал под дальнюю штангу. Не повезло. На второй тайм он не вышел. Но в концовке появился Магомед-Шапи Сулейманов и показал эффективность такого подхода. Но об этом чуть позже.

«Краснодару» очень не хватает Смолова, но в этом конкретном матче, пожалуй, ещё больше не хватало Лаборде, его умения протащить мяч и обвести. Слишком часто, увидев прямо перед собой соперника, «быки» пасовали назад или ближнему.

Викинги-самоубийцы

Гости бросались в подкаты, как камикадзе на авианосец. С пятиметровым отставанием от мяча, без шансов по нему попасть и непременно прямой ногой. Иногда в подкат шли сразу втроём. Датчане так старались, так боролись за каждый метр и так нагло шли на соперников, что их сомнительные футбольные качества как-то отошли на второй план. По крайней мере «Краснодару» точно было не до них: хозяева на первых минутах выглядели слишком растерянными.



«Люнгбю» это устраивало. Гости освоились, пару раз задержались в позиционных атаках и даже попали в штангу со штрафного. Штанга звенела в унисон с нервами… А ведь Шалимов предупреждал.

«Наша задача – сыграть на ноль»

Так говорил Игорь Шалимов накануне домашнего матча. По ходу игры в этом можно было усомниться. «Краснодар» легко позволял бить по собственным воротам. Об осмысленных атаках датчан говорить не приходится – дело в другом. «Быки» медленно перестраивались после потерь, не успевали за быстрыми контратаками гостей. И медленно реагировали на отскоки. Учитывая самоубийственную манеру игроков «Люнгбю» идти в отбор, подборов было много. Большинство – за гостями. В том числе на половине поля «Краснодара».



Где-то через полчаса Жоаозиньо, Маурисио Перейра и остальные наконец адаптировались к жёсткой манере датчан. И сразу стало интереснее. Возможно, в этом есть и доля «вины» гостей: они немного раскрылись, стали чуть медленнее садиться в защиту, потеряли компактность. Но и «Краснодар» эпизодически был похож на себя: пас в касание, быстрое перемещение мяча, комбинации с выведением под удар третьего игрока.



Возвращаться к своей штрафной трусцой, когда соперники несутся с мячом на шестой передаче – это непозволительно. Четвёрка защитников пахала за восьмерых, но этого явно недостаточно. Раз за разом «Краснодар» слишком неторопливо включался в оборонительные действия, и спасало только неумение датчан, которым не хватало техники, чтобы довести до гола свои контратаки. В каждой ситуации «викинги» знали, что надо делать с мячом, просто часто не могли реализовать свои знания на практике.

Во втором тайме гости наконец добили свой гол. Не с контратаки – из борьбы. То есть ещё в одной ситуации, в которой у них было полное преимущество. Было ощущение, что один Янбаев посчитал нужным вести борьбу в собственной вратарской – и он мужественно отдувался за всех, но с третьей попытки датчане затолкали мяч в ворота.

Как всё должно было быть

Пропустив, «Краснодар» опомнился. Простота, с которой был забит ответный гол и созданы два голевых момента вскоре после этого, очень показательна. «Люнгбю» — дерзкая и тактически достаточно грамотная команда, но на этом всё. В центре защиты там отнюдь не крепостная стена выстроена. А к такому приёму, как получить мяч на углу штрафной и на дриблинге ворваться внутрь по диагонали, гости вообще были не готовы.

В концовке, когда они устали, а «Краснодар» давил, они дважды за пять минут не сумели вынести мяч из штрафной в простой ситуации. Ещё раз: не могли сделать вынос. Мяч срезался. И вот с этой командой «Краснодар» на равных бодался полтора часа?

В последние 15 минут «Люнгбю» мог пропустить раза четыре. Разбить эти моменты на всю длину матча – была бы спокойная и уверенная победа. По факту получилась валидольная. Зато мы убедились, что у «Краснодара» есть характер. Что эта команда умеет показывать красивый футбол, мы и так знали.

3 попытки Магомеда Сулейманова

В начале текста я говорил об Игнатьеве. Жаль, он не забил в своём моменте. Но по сути, вектор остался тем же: забил другой мальчик (даже не парень), который на прошлой неделе играл за молодёжную команду. Сулейманову 17 лет, он даже младше Игнатьева. Когда он первый раз пробил по воротам, чуть-чуть не попал и побежал обратно, показалось, что он бежит очень зажато. Когда он неточно ударил во второй раз, было опасение, что он может поплыть. А он ударил ещё раз и попал идеально под штангу. Это круто.

Постскриптум

Распоряжаться ТАКИМ превосходством в классе нужно лучше. Иначе будут проблемы.