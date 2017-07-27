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Лига Европы. «Бней Иегуда» – «Зенит» – 0:2
Текст: Анатолий Романов
Фото: fc-zenit.ru

Гол Кокорина и третья победа при Манчини! «Зенит» победил в Израиле

«Зенит» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы уверенно победил в гостях израильскую команду «Бней Иегуда».
27 июля 2017, четверг. 22:40. Футбол
Манчини: Дзюбе, как и остальным игрокам «Зенита», нужно прибавлять
Бердыев заявил, что в ближайшее время «Рубин» заиграет, как он хочет, а Манчини отметил, что Дзюба ещё не раскрылся на сто процентов.

Манчини начинает как Луческу

По любопытному совпадению, Роберто Манчини дебютирует в еврокубках с «Зенитом» в Израиле, как и Мирча Луческу в сентябре 2016 года. Тогда в 1-м туре группового этапа Лиги Европы в Нетании сине-бело-голубые выдали, наверное, самый яркий международный матч в своей истории. К 75-й минуте зенитовцы проигрывали со счётом 0:3, но в оставшееся время забили четыре раза и победили – 4:3. Автором одного мяча и трёх голевых передач стал Виктор Жулиано – самый результативный игрок ЛЕ прошлого сезона по системе «гол плюс пас». Тот матч был первым для «Зенита» в еврокубках с представителем Израиля. Во второй игре на «Петровском» петербуржцы тоже выиграли – 2:0.

В общем, Израиль навевал «Зениту» хорошие воспоминания. Вряд ли кто-то сомневался, что команда Манчини переиграет и скромную «Бней Иегуду» – обладателя Кубка страны, занявшего в минувшем чемпионате лишь 11-е место. Козырями хозяев считались разве что жара и влажность. Кстати, стадион «Ха Мошава», что находится в 10 км от Тель-Авива, не совсем свой для «Бней Иегуды». Ранее она играла на «Блюмфильде», однако эту арену закрыли на реконструкцию до 2019 года. Поддержать «Зенит» на «Ха Мошаву» прибыли четыре сотни болельщиков, не пожалевших отдать за билет около 2000 рублей (115 шекелей).

Дриусси и Паредес – на скамейке

— Завтра на поле выйдут сильнейшие футболисты, – пообещал на предматчевой пресс-конференции Манчини. Однако за час до начала встречи выяснилось, что главный тренер «Зенита» всё-таки лукавил. В основе петербургской команды произошло несколько изменений по сравнению с предыдущей игрой с «Рубином»: на скамейку присели Леандро Паредес, Далер Кузяев, Артём Дзюба и автор дубля Себастьян Дриусси, а Шатов не попал даже в заявку. Шанс от итальянца получили Хави Гарсия, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Дмитрий Полоз и Жулиано. Впрочем, стопроцентного совпадения двух стартовых состав не могло быть в любом случае, так как в Израиль не прилетел Игорь Смольников. Его заменил на правом фланге обороны сине-бело-голубых Александр Анюков. Голкипера Манчини не стал менять: Юрий Лодыгин по-прежнему остаётся сменщиком Андрея Лунёва.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 20:30 МСК
Бней Иегуда
Тель-Авив, Израиль
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 – Кришито – 59, 0:2 – Кокорин – 90

Полоз и Ерохин вспоминают старые связи

В привычной уже «Зениту» Манчини тактической схеме 4-4-2 на острие атаки расположился Полоз, которому помогал Жулиано, часто смещавшийся и в глубину для розыгрыша мяча. На краях полузащиты расположились Жирков и Кокорин. Именно через фланги петербургская команда, прежде всего, стремилась вскрыть сверхплотную оборону израильтян. Но пара первых кроссов в исполнении Жиркова оставляла желать лучшего, да и регулярно подключавшимся вперёд защитникам Анюкову с Кришито последний ход не удавался. Темп у игры был средний, наверное, и не стоило ждать, что по такой жаре зенитовцы будут выпрыгивать из штанов ради быстрого гола. Гости проводили много позиционных атак, имея по владению мячом примерно такое же преимущество, как с «Рубином».

Игроки «Бней Иегуды» неохотно вылезали со своей половины поля. Какие-то намёки на контрвыпады им подарили поначалу только индивидуальные ошибки Хави Гарсии и Доменико Кришито. «Зенит», похоже, решил действовать гибче, стал встречать соперника ниже, чтобы хоть чуть-чуть выманить его и воспользоваться пространством. Конечно, Полозу в окружении трёх центральных защитников и центрхавов «Бней Иегуды» было сложно находить моменты, тем не менее на исходе трети первого тайма Дмитрию выпала отличная возможность отличиться после проникающего паса от Ерохина. Новичок «Зенита» просто слабо пробил, завершая «ростовскую комбинацию».

Между прочим, Ерохин в нескольких эпизодах хорошо проявил себя в подыгрыше. Когда же Полоз заработал штрафной на фланге, уже сам Александр упустил верный момент: выиграл «второй этаж», однако хозяев спас литовский голкипер Эмилиюс Зубас. «Зенит» в целом переигрывал «Бней Иегуду» на стандартах. Так, Бранислав Иванович попал в штангу, подставляя ногу, словно клюшку, после углового и удара Анюкова из-за штрафной.

К заметному недовольству Манчини, реализовать перевес в классе до перерыва сине-бело-голубые не сумели. Хуже того, чуть не пропустили. «Зенит» не в первый раз могла подвести медлительность Хави Гарсии, позволившего Роэю Гордоне пробить из-за штрафной – выручил Лунёв.

Кокорин забивает!

«Зенит» забил ровно в тот момент, когда на поле появился Дриусси! Аргентинец как будто принёс с собой на поле голевое чутьё и временно передал его Кришито. Наконец-то сработал зенитовский стандарт. Капитан команды дождался мяча на дальней штанге и ударом головой открыл счёт. А Дриусси заменил Жулиано, который по-прежнему никак не вернёт прошлогоднюю лёгкость.

Необходимо отметить, что Манчини продолжает где-то экспериментировать, проверяя возможности игроков. Так, во втором тайме Полоз с Кокориным поменялись позициями, на острие уже выдвинулся Александр. Он был очень близок к успеху, когда Жирков вырезал ему замечательный пас с левого фланга, но отложил гол на концовку.

Сине-бело-голубые хладнокровно довели дело до победы. Зенитовцы сохраняли концентрацию в обороне, когда требовалось, успокоили не очень-то страстного соперника при помощи контроля мяча. Великолепно игравший Зубас вытащил тяжёлый мяч после удара Паредеса, а вот в эпизоде с голом Кокорина был бессилен. Гости практически гарантировали себе путёвку в следующий этап. Эта победа ценна ещё и потому, что ответный матч с «Бней Иегудой» через неделю состоится за три дня до «дерби двух столиц» со «Спартаком». Манчини может сделать теперь даже более крупную ротацию.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Роберто Манчини Лига Европы
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