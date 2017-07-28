Зобнину не терпится вернуться. Главное — в обзоре дня

Голы Кришито и Кокорина принесли «Зениту» победу над «Бней Иегуда» в Лиге Европы



В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях со счётом 2:0 обыграл израильскую команду «Бней Иегуда».



Первый мяч «Зенит» забил на 59-й минуте — после подачи с углового оборона израильской команды потеряла на дальней штанге капитана сине-бело-голубых Доменико Кришито, который головой поразил ближний угол ворот после подачи углового. Окончательный результат на 90-й минуте установил Александр Кокорин.

Ответная встреча между «Зенитом» и «Бней Иегудой» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 3 августа.

Гол Кокорина и третья победа при Манчини! «Зенит» победил в Израиле «Зенит» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы уверенно победил в гостях израильскую команду «Бней Иегуда».

«Краснодар» вырвал победу в первом матче квалификации Лиги Европы с «Люнгбю»



В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» на своём поле со счётом 2:1 обыграл датский «Люнгбю».



Счёт на 64-й минуте открыли гости — в ворота «быков» мяч отправил Йеппе Кьер. Хозяева сумели быстро отыграться — три минуты спустя Виктор Классон оказался первым на отскоке и сравнял счёт. Победу «Краснодару» принёс точный удар 17-летнего воспитанника клубной академии Магомеда-Шапи Сулейманова на третьей компенсированной минуте.



Ответный матч между «Люнгбю» и «Краснодаром» состоится в Дании 3 августа.

5 мыслей о победе «Краснодара» «Краснодар» после часа мучений показал «Люнгбю» разницу в классе. А мы уже начали волноваться.

Зобнин впервые после операции провёл тренировку на поле



После восстановительных занятий в тренажёрном зале и бассейне полузащитник Роман Зобнин впервые выполнял упражнения на поле. Он работал по индивидуальной программе под руководством тренера по реабилитации Диего Мантовани, сообщает пресс-служба красно-белых.



Зобнин в июне получил травму в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0), после чего у него было диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок колена.



27 июня Зобнин сообщил, что есть вероятность, при которой он через три месяца уже сможет начать тренироваться в общей группе «Спартака».

Зобнин впервые после операции провёл тренировку на поле Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»

Молло заявил, что показал неприличный жест своему другу, а не фанатам «Зенита»



Полузащитник «Зенита» Йоан Молло принёс извинения за неприличный жест, показанный им во время матча 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Зенит-2» — «Сибирь» (2:1). По словам Молло, данный жест был адресован его другу, который находится на трибунах.



Ранее сообщалось, француз показал средний палец в сторону фанатской трибуны в ответ на оскорбления в его адрес.

Сегодня президент «Зенита» Сергей Фурсенко осудил поведение Молло и сообщил, что футболист будет наказан.



«Я хочу принести искренние извинения своим болельщикам за некрасивый жест, который предназначался для одного-единственного человека. На матч приехал мой друг, мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то ещё обидеть своих болельщиков. Это правда», — написал Молло на своей странице в «Инстаграме».

Знакомство с Факерами. Кто показывал «жест Эффенберга»: от Штефана до Молло Французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло показал средний палец оскорбившим его фанатам. Вспоминаем и другие подобные случаи.

Первый канал будет организатором церемоний открытия и закрытия ЧМ-2018



Первый канал выступит в качестве организатора церемоний открытия и закрытия чемпионата мира 2018 года в России, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко.



«Сегодня на управляющем совете мы поговорили об итогах Кубка конфедераций, обсудили, какие операционные вопросы предстоит рассмотреть по подготовке к чемпионату мира. Обсудили жеребьёвку, которая пройдёт в Кремле. Обсудили церемонию открытия и закрытия турнира, определились, что будем работать с тем же организатором, это Первый канал», — цитирует Мутко ТАСС.



Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Найнгголан подписал новый контракт с «Ромой»



Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан в четверг подписал новый четырёхлетний контракт с римским клубом.



Как сообщает официальный сайт «Ромы», 29-летний футболист сборной Бельгии продлил действующее соглашение с итальянской командой до 30 июня 2021 года.



Напомним, что Найнгголан перешёл в «Рому» в январе 2014 года и с тех пор провёл за итальянскую команду 161 матч. На его счету 27 голов.



Известно, что прошлым летом Найнгголан мог оказаться в «Челси», где его хотел видеть Антонио Конте. Однако хавбек предпочёл остаться в «Роме».

На 78-м году жизни умер легендарный игрок «Динамо» Валерий Маслов



27 июля на 78-м году жизни после болезни скончался легендарный динамовец, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Маслов был одним из лучших игроков в истории хоккея с мячом – восьмикратный чемпион мира, 10-кратный чемпион СССР, несчётное число личных наград. Он был капитаном сборной СССР в этом виде спорта.



Однако и в футболе выводил на поле сборную страны с капитанской повязкой. Это уникальный случай в истории СССР.



В составе футбольного московского «Динамо» Маслов отыграл более 10 сезонов – с 1961 по 1971 год. За это время провёл 351 официальный матч, забил 54 гола. Стал чемпионом СССР (1963 год), дважды выигрывал Кубок страны (1967 и 1970 гг.).



До последних дней Валерий Павлович Маслов работал советником директора в Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина. О дате и времени церемонии прощания с Валерием Масловым будет сообщено дополнительно.