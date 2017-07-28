Что Манчини сделал с Кокориным? 9 итогов дня в Лиге Европы

Манчини изменил Кокорина

Александр Кокорин совершает результативное действие в каждом матче «Зенита», перестаёт кидаться в тренера месседжами, посвящает гол динамовскому ветерану Валерию Маслову… Мы точно говорим о том Кокорине? На самом деле метаморфоза Кокорина не должна вызывать удивление, а фраза «Манчини вправил Кокорину мозги» не совсем уместна. Дело в банальном тренерском доверии и игровых задачах.

При Мирче Луческу Кокорин был максимально заперт во фланг, а его смещения в центр при подачах с левого фланга носили редкий ситуативный характер. Роберто Манчини сделал его задачу намного вариативнее: во-первых, итальянец стал ставить Кокорина чистым форвардом, чего в «Зените» никогда не было, во-вторых, даже при выходе в полузащите его роль не ограничивается вспахиванием фланга. При атаках «Зенита» три игрока атакующей четвёрки часто открываются на одной линии, перед штрафной площадкой, и в такой позиционной игре Кокорин хорош. Его смещения с фланга в центр – уже не ситуативные, а наработанные и очень опасные, как голевое в матче с «Бней Иегуда». Да и если забыть про гол, Кокорин провёл сильный матч.

Артём Дзюба говорит, что в бомбардирском споре просто дал Кокорину фору, однако против такого Александра отыграть фору будет очень сложно.

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«Краснодар» забивает самый «юный» российский гол в Европе

Работа академии «Краснодара» даёт первые плоды в еврокубках, и этим надо гордиться – появление молодёжи в составе у нас часто недооценивают. В стартовом составе «горожан» на игру вышел 18-летний Иван Игнатьев, сделавший уже три покера за год в краснодарской «молодёжке», а со скамейки появился 17-летний Магомед-Шапи Сулейманов, восхитивший своей нацеленностью на ворота. Чувство удара, выбора позиции, ставка на собственную индивидуальность – очень сильные для 17-летнего игрока, выходившего ранее за «Краснодар», лишь чтобы потянуть время. Тот факт, что победный гол забил именно Сулейманов, подкараулив отскок, говорит о том, что Игорь Шалимов не зря сделал ставку на молодёжь.

При этом «Краснодар» на фоне боевитого, берущего тактической выучкой и запредельной самоотдачей «Люнгбю» был плох, особенно в начале второго тайма. Будь на месте датчан более классные игроки атаки, результат был бы иным – опорная зона без Шарля Каборе легко давала гулять острым передачам через центр.

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Максим Максимов продолжает поднимать свою цену

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы литовский «Тракай» уже перевыполнил норму чудес – прошёл шотландский «Сент-Джонстон» и шведский «Норрчёпинг», – однако в третьем раунде продолжил свою победную поступь. Как ни парадоксально, соперник достался слабее предыдущих – македонская «Шкендия». Её команда Олега Василенко победила 2:1, а оба мяча забил Максим Максимов. Тот самый, о котором Василенко рассказывал «Чемпионату» во вчерашнем интервью.

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В квалификации Максимов держит статус лучшего снайпера Лиги Европы, но мы помним, как птенцы Константина Сарсании умеют зажигать в Литве (привет Андрею Панюкову). Удержит ли Максимов планку, если перейдёт хотя бы в стан аутсайдера нашей Премьер-Лиги?

Премьера богатого «Милана»

Ранний старт «Милана» пришёлся на выезд в Румынию, в гости к «Университате», и подарил больше проблем, чем казалось до матча. По количеству и остроте созданных моментов «студенты» не были хуже «Милана» вообще ничем. В первом тайме Йонуц Митрицэ загубил выход один на один, подаренный плюшевым лидером россонери Риккардо Монтоливо (плохо поборолся за мяч) и заново склеенным центром защиты (дали пройти пасу). После перерыва он же едва не подкараулил ошибку Джиджо Доннаруммы на выходе, с подбора ударив рядом со штангой опустевших ворот.

Россонери были гораздо менее убедительны, чем в «товарняке» недельной давности с «Баварией» (тогда «Милан» выиграл 4:0, если вдруг забыли). Команда Винченцо Монтеллы по привычке забрала мяч себе, но плохо знала, что с ним делать, и забила необязательный гол – Рикардо Родригес здорово закрутил мяч со штрафного, сделав полуподачу-полуудар, и по пути к воротам мяч так никого и не задел. Новичков Монтелла пока подпускает к составу очень осторожно: в старте вышли лишь Мусаккьо, Кесси и Борини (!), и без них «Милан» не видится чем-то лучше прошлогодней команды.

Есть лишь одно но, которое нельзя сбрасывать со счетов. Россонери до сих пор не могут заявить Леонардо Бонуччи и Лукаса Билью из-за невыплаченных денег за трансферы, но когда Бонуччи и Билья появятся в составе «Милана», это будет по уровню совсем иная команда.

Уэйн Руни дебютирует за «Эвертон»

«Было здорово выйти на «Гудисон Парк» в синей майке, – радовался после возвращения в «Эвертон» Уэйн Руни. – Это была важная игра для нас, я должен был отложить эмоции в сторону и смог сделать это. Для многих из нас это первый 90-минутный матч, но мы получили победу и возможность начать всё с чистого листа».

Правда, возвращение вышло сложным. Словацкий «Ружомберок», в чьём составе обнаружились сразу два Масло, Купец, Кружляк и Хаскич, оказался неожиданно боевитым и не рассыпался в непривычной для себя атмосфере. «Эвертон», конечно, создал больше (15-5 по ударам), но в завершении плошали все, в том числе и Руни. В середине первого тайма он получил пас от Калверта-Льюина на углу вратарской, но перед ударом поскользнулся и пробил очень слабо. От бездарных 0:0 «ирисок» спас Лейтон Бэйнс (в… дцатый раз за свою карьеру) и неприятный рикошет от защитника «Ружомберока» после дальнего удара Бэйнса.

Главное для Рональда Кумана – даже не счёт, а проведённый тактический тест. Пока различные топ-клубы дурачатся в товарищеском коммерческом турнире, «Эвертон» в рабочих условиях оттачивает схему 4-2-2-2, очень похожую стилистически на прошлогодний «Монако». Бернарду Силву, часто уходящего с фланга в центр, пробовал исполнять Кевин Миральяс, а пару Руни в атаке составил Дави Классен, побывший в «Аяксе» де Бура «ложной девяткой». Если забыли: «Эвертон» – одна из самых тактически интересных команд АПЛ в прошлом сезоне, и тот же статус «ириски» удержат в сезоне нынешнем.

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Ривалдиньо забивает на глазах у отца

К 22 годам главный подвиг Ривалдиньо, сына великого Ривалдо – забить вместе с отцом за «Можи-Мирим» (чьим главой является как раз Ривалдо) в одном матче. Он уже успел засветиться в Европе, в португальской «Боавиште», но светился совсем недолго – лишь одну игру. Но летом Ривалдиньо оформил трансфер в бухарестское «Динамо», дождался прилёта отца в Румынию на матч с «Атлетиком» и выдал такую красотищу.

Сам Ривалдо прыгал по VIP-трибуне с поднятыми вверх пальцами, а после игры написал в своём «твиттере»: «Поздравляю своего сына с голом сегодня. Ты заслужил момент, который сегодня пережил».

Теневой герой «Монако» забивает три за «Марсель»

В «Монако» образца прошлого сезона восхищались Килианом Мбаппе и радовались возвращённому снайперскому инстинкту Радамеля Фалькао, но игнорировали вклад другого форварда, вечно недооценённого – Валера Жермена. Свои 10 мячей в чемпионате Франции он забил, а летом согласился на переход в «Марсель» Руди Гарсии – команду, которая в новом сезоне Лиги 1 обязательно будет бороться за многое, присмотритесь. В контрольных матчах Жермен забил за «ОМ» четырежды, а в Лиге Европы подпортил еврокубковый дебют бельгийским выскочкам из «Остенде».

«Марсель» выиграл 4:2, а сам Жермен забил трижды, показав своё главное умение – классно открываться из-за спин защитников, находить момент для рывка. Да и к четвёртому голу Жермен приложил ногу, после его удара мяч в ворота добил Сансон. Плюс удар в перекладину, плюс ещё несколько качественных моментов… Кажется, за жалкие 8,5 млн евро «Марсель» сорвал джекпот.

Голландцы ищут, кому бы ещё проиграть

Теперь проиграли хорватам. ПСВ, ставший третьей командой Эредивизии по итогам сезона, дома уступил «Осиеку» 0:1, и матч отражает как уровень голландского футбола (дно пробивается всё чаще и чаще), так и безынициативность самого ПСВ. Самой активно используемой в команде комбинацией была передача центрального защитника на крайнего – Шваб сыграл на Ариаса 25 раз, Исима-Мирен на Бренета 23. И это показывает, насколько печально у ПСВ была отлажена игра в середине поля: и опорники, и центральные хавбеки были перекрыты, а один фланг по традиции, введённой Филлипом Коку, в плане атаки вообще выпал из игры.

При этом ПСВ пропустил глупый гол с глупого пенальти, назначение которого в принципе спорно – Бренет выставил шлагбаум игроку «Осиека» за полметра до линии штрафной, – но отрезвляющий душ должен пойти заводской команде на пользу. Так играть в еврокубках фавориту пары нельзя.

Канга кладёт гол-красавец за «Црвену Звезду»

Гуэлор Канга, знакомый нам по «Ростову», всегда был игроком настроения – в лучший день он готов был обвести любого соперника, бить с любой точки, провоцировать фанатов и вгрызаться в мячи с тройной энергией. Один из таких дней пришёлся на домашний матч его «Звезды», в которую Канга год назад позвал лично Миодраг Божович, с пражской «Спартой» Вячеслава Караваева, отбегавшего весь матч. «Црвена Звезда», в чьём составе вышли и другие игроки с опытом РФПЛ – Родич, Йовичич, Ле Таллек, Дональд, – победила 2:0 и поставила перед «Спартой» сложнейшую задачу, а сам Канга забил шикарным дальним ударом под планку. Будто тоже брал уроки у Ривалдо.