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Итоги дня в Лиге Европы: Кокорин, Сулейманов, Ривалдиньо, Руни
Текст: Сергей Титов
Фото: fc-zenit.ru

Что Манчини сделал с Кокориным? 9 итогов дня в Лиге Европы

Дебюты Магомеда-Шапи Сулейманова, Уэйна Руни и нового «Милана» – в обзоре вечерних матчей Лиги Европы.
28 июля 2017, пятница. 08:30. Футбол

Манчини изменил Кокорина

Александр Кокорин совершает результативное действие в каждом матче «Зенита», перестаёт кидаться в тренера месседжами, посвящает гол динамовскому ветерану Валерию Маслову… Мы точно говорим о том Кокорине? На самом деле метаморфоза Кокорина не должна вызывать удивление, а фраза «Манчини вправил Кокорину мозги» не совсем уместна. Дело в банальном тренерском доверии и игровых задачах.

При Мирче Луческу Кокорин был максимально заперт во фланг, а его смещения в центр при подачах с левого фланга носили редкий ситуативный характер. Роберто Манчини сделал его задачу намного вариативнее: во-первых, итальянец стал ставить Кокорина чистым форвардом, чего в «Зените» никогда не было, во-вторых, даже при выходе в полузащите его роль не ограничивается вспахиванием фланга. При атаках «Зенита» три игрока атакующей четвёрки часто открываются на одной линии, перед штрафной площадкой, и в такой позиционной игре Кокорин хорош. Его смещения с фланга в центр – уже не ситуативные, а наработанные и очень опасные, как голевое в матче с «Бней Иегуда». Да и если забыть про гол, Кокорин провёл сильный матч.

Артём Дзюба говорит, что в бомбардирском споре просто дал Кокорину фору, однако против такого Александра отыграть фору будет очень сложно.

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«Краснодар» забивает самый «юный» российский гол в Европе

Работа академии «Краснодара» даёт первые плоды в еврокубках, и этим надо гордиться – появление молодёжи в составе у нас часто недооценивают. В стартовом составе «горожан» на игру вышел 18-летний Иван Игнатьев, сделавший уже три покера за год в краснодарской «молодёжке», а со скамейки появился 17-летний Магомед-Шапи Сулейманов, восхитивший своей нацеленностью на ворота. Чувство удара, выбора позиции, ставка на собственную индивидуальность – очень сильные для 17-летнего игрока, выходившего ранее за «Краснодар», лишь чтобы потянуть время. Тот факт, что победный гол забил именно Сулейманов, подкараулив отскок, говорит о том, что Игорь Шалимов не зря сделал ставку на молодёжь.

При этом «Краснодар» на фоне боевитого, берущего тактической выучкой и запредельной самоотдачей «Люнгбю» был плох, особенно в начале второго тайма. Будь на месте датчан более классные игроки атаки, результат был бы иным – опорная зона без Шарля Каборе легко давала гулять острым передачам через центр.

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Максим Максимов продолжает поднимать свою цену

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы литовский «Тракай» уже перевыполнил норму чудес – прошёл шотландский «Сент-Джонстон» и шведский «Норрчёпинг», – однако в третьем раунде продолжил свою победную поступь. Как ни парадоксально, соперник достался слабее предыдущих – македонская «Шкендия». Её команда Олега Василенко победила 2:1, а оба мяча забил Максим Максимов. Тот самый, о котором Василенко рассказывал «Чемпионату» во вчерашнем интервью.

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В квалификации Максимов держит статус лучшего снайпера Лиги Европы, но мы помним, как птенцы Константина Сарсании умеют зажигать в Литве (привет Андрею Панюкову). Удержит ли Максимов планку, если перейдёт хотя бы в стан аутсайдера нашей Премьер-Лиги?

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 19:30 МСК
Тракай
Тракай, Литва
2 : 1
Шкендия
Тетово, Македония
1:0 – Максимов – 1, 1:1 – Жуниор – 39, 2:1 – Максимов – 52
Удаления: нет – Жуниор, 57, Цуцули, 62

Премьера богатого «Милана»

Ранний старт «Милана» пришёлся на выезд в Румынию, в гости к «Университате», и подарил больше проблем, чем казалось до матча. По количеству и остроте созданных моментов «студенты» не были хуже «Милана» вообще ничем. В первом тайме Йонуц Митрицэ загубил выход один на один, подаренный плюшевым лидером россонери Риккардо Монтоливо (плохо поборолся за мяч) и заново склеенным центром защиты (дали пройти пасу). После перерыва он же едва не подкараулил ошибку Джиджо Доннаруммы на выходе, с подбора ударив рядом со штангой опустевших ворот.

Россонери были гораздо менее убедительны, чем в «товарняке» недельной давности с «Баварией» (тогда «Милан» выиграл 4:0, если вдруг забыли). Команда Винченцо Монтеллы по привычке забрала мяч себе, но плохо знала, что с ним делать, и забила необязательный гол – Рикардо Родригес здорово закрутил мяч со штрафного, сделав полуподачу-полуудар, и по пути к воротам мяч так никого и не задел. Новичков Монтелла пока подпускает к составу очень осторожно: в старте вышли лишь Мусаккьо, Кесси и Борини (!), и без них «Милан» не видится чем-то лучше прошлогодней команды.

Есть лишь одно но, которое нельзя сбрасывать со счетов. Россонери до сих пор не могут заявить Леонардо Бонуччи и Лукаса Билью из-за невыплаченных денег за трансферы, но когда Бонуччи и Билья появятся в составе «Милана», это будет по уровню совсем иная команда.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 21:00 МСК
Университатя Кр
Крайова, Румыния
0 : 1
Милан
Милан, Италия
0:1 – Родригес – 44

Уэйн Руни дебютирует за «Эвертон»

«Было здорово выйти на «Гудисон Парк» в синей майке, – радовался после возвращения в «Эвертон» Уэйн Руни. – Это была важная игра для нас, я должен был отложить эмоции в сторону и смог сделать это. Для многих из нас это первый 90-минутный матч, но мы получили победу и возможность начать всё с чистого листа».

Правда, возвращение вышло сложным. Словацкий «Ружомберок», в чьём составе обнаружились сразу два Масло, Купец, Кружляк и Хаскич, оказался неожиданно боевитым и не рассыпался в непривычной для себя атмосфере. «Эвертон», конечно, создал больше (15-5 по ударам), но в завершении плошали все, в том числе и Руни. В середине первого тайма он получил пас от Калверта-Льюина на углу вратарской, но перед ударом поскользнулся и пробил очень слабо. От бездарных 0:0 «ирисок» спас Лейтон Бэйнс (в… дцатый раз за свою карьеру) и неприятный рикошет от защитника «Ружомберока» после дальнего удара Бэйнса.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 22:05 МСК
Эвертон
Ливерпуль, Англия
1 : 0
Ружомберок
Ружомберок, Словакия
1:0 – Бэйнс – 65

Главное для Рональда Кумана – даже не счёт, а проведённый тактический тест. Пока различные топ-клубы дурачатся в товарищеском коммерческом турнире, «Эвертон» в рабочих условиях оттачивает схему 4-2-2-2, очень похожую стилистически на прошлогодний «Монако». Бернарду Силву, часто уходящего с фланга в центр, пробовал исполнять Кевин Миральяс, а пару Руни в атаке составил Дави Классен, побывший в «Аяксе» де Бура «ложной девяткой». Если забыли: «Эвертон» – одна из самых тактически интересных команд АПЛ в прошлом сезоне, и тот же статус «ириски» удержат в сезоне нынешнем.

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Ривалдиньо забивает на глазах у отца

К 22 годам главный подвиг Ривалдиньо, сына великого Ривалдо – забить вместе с отцом за «Можи-Мирим» (чьим главой является как раз Ривалдо) в одном матче. Он уже успел засветиться в Европе, в португальской «Боавиште», но светился совсем недолго – лишь одну игру. Но летом Ривалдиньо оформил трансфер в бухарестское «Динамо», дождался прилёта отца в Румынию на матч с «Атлетиком» и выдал такую красотищу.

Сам Ривалдо прыгал по VIP-трибуне с поднятыми вверх пальцами, а после игры написал в своём «твиттере»: «Поздравляю своего сына с голом сегодня. Ты заслужил момент, который сегодня пережил».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 20:30 МСК
Динамо Бх
Бухарест, Румыния
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 – Лапорт – 21, 1:1 – Ривалдиньо – 54

Теневой герой «Монако» забивает три за «Марсель»

В «Монако» образца прошлого сезона восхищались Килианом Мбаппе и радовались возвращённому снайперскому инстинкту Радамеля Фалькао, но игнорировали вклад другого форварда, вечно недооценённого – Валера Жермена. Свои 10 мячей в чемпионате Франции он забил, а летом согласился на переход в «Марсель» Руди Гарсии – команду, которая в новом сезоне Лиги 1 обязательно будет бороться за многое, присмотритесь. В контрольных матчах Жермен забил за «ОМ» четырежды, а в Лиге Европы подпортил еврокубковый дебют бельгийским выскочкам из «Остенде».

«Марсель» выиграл 4:2, а сам Жермен забил трижды, показав своё главное умение – классно открываться из-за спин защитников, находить момент для рывка. Да и к четвёртому голу Жермен приложил ногу, после его удара мяч в ворота добил Сансон. Плюс удар в перекладину, плюс ещё несколько качественных моментов… Кажется, за жалкие 8,5 млн евро «Марсель» сорвал джекпот.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 21:45 МСК
Марсель
Марсель, Франция
4 : 2
Остенде
Остенде, Бельгия
1:0 – Жермен – 2, 1:1 – Сиани – 26 (пен), 2:1 – Сансон – 32, 3:1 – Жермен – 57, 3:2 – Мусона – 69, 4:2 – Жермен – 82

Голландцы ищут, кому бы ещё проиграть

Теперь проиграли хорватам. ПСВ, ставший третьей командой Эредивизии по итогам сезона, дома уступил «Осиеку» 0:1, и матч отражает как уровень голландского футбола (дно пробивается всё чаще и чаще), так и безынициативность самого ПСВ. Самой активно используемой в команде комбинацией была передача центрального защитника на крайнего – Шваб сыграл на Ариаса 25 раз, Исима-Мирен на Бренета 23. И это показывает, насколько печально у ПСВ была отлажена игра в середине поля: и опорники, и центральные хавбеки были перекрыты, а один фланг по традиции, введённой Филлипом Коку, в плане атаки вообще выпал из игры.

При этом ПСВ пропустил глупый гол с глупого пенальти, назначение которого в принципе спорно – Бренет выставил шлагбаум игроку «Осиека» за полметра до линии штрафной, – но отрезвляющий душ должен пойти заводской команде на пользу. Так играть в еврокубках фавориту пары нельзя.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 20:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0 : 1
Осиек
Осиек, Хорватия
0:1 – Баришич – 57 (пен)

Канга кладёт гол-красавец за «Црвену Звезду»

Гуэлор Канга, знакомый нам по «Ростову», всегда был игроком настроения – в лучший день он готов был обвести любого соперника, бить с любой точки, провоцировать фанатов и вгрызаться в мячи с тройной энергией. Один из таких дней пришёлся на домашний матч его «Звезды», в которую Канга год назад позвал лично Миодраг Божович, с пражской «Спартой» Вячеслава Караваева, отбегавшего весь матч. «Црвена Звезда», в чьём составе вышли и другие игроки с опытом РФПЛ – Родич, Йовичич, Ле Таллек, Дональд, – победила 2:0 и поставила перед «Спартой» сложнейшую задачу, а сам Канга забил шикарным дальним ударом под планку. Будто тоже брал уроки у Ривалдо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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