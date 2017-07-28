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Лучано Спаллетти
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов

Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико».
28 июля 2017, пятница. 13:15. Футбол

Голы Неймара на фоне слухов

Выдержке Неймара можно только позавидовать. Весь футбольный мир ждёт, состоится ли извержение вулкана, то есть переход бразильца в «ПСЖ», а он сам просто играет в футбол, причём делает это замечательно. «Барселона» провела две встречи за океаном, добилась побед над «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед», а все три мяча забил Неймар. Пытаются ли партнёры таким образом попотчевать эго одного из своих лидеров, знают только они. Но, судя по спокойствию бразильца, он всё для себя уже решил.

«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец?
Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.

Как уверяет L'Equipe, детали контракта Неймара с «ПСЖ» уже согласованы. Теперь французы пытаются слегка сбить цену, идут сложные переговоры с «Барселоной». Неймар же после матча с мадридским «Реалом» отправится в Китай, где будет участвовать в мероприятиях Nike. И только после визита в Поднебесную, возможно, он расскажет о своём будущем.

3 из 10: как били пенальти футболисты «МЮ» и «Реала»

Один из самых комичных матчей всего турнира «Манчестер Юнайтед» — «Реал Мадрид». Дело тут не в основном времени, которое завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти. Реализовать лишь 3 пенальти из 10 — это надо умудриться. Можно, конечно, всё списать на то, что часть ударов исполняли молодые футболисты, но ведь и они профессионалы. Справились с задачей только Луисми Кесада, Генрих Мхитарян и Дейли Блинд. Пенальти голландца стал победным.

А вот список тех, кому должно быть стыдно, — Матео Ковачич, Оскар Арнаис, Тео Бернар Франсуа, Карлос Касемиро, Антони Марсьяль, Скотт Мактоминай, Виктор Нильссон-Линделёф.

Спаллетти в «Интере» начал за здравие

Лучано Спаллетти согласился перейти в «Интер», где ему обещали серьёзные трансферы, исполнение всех желаний. На деле же «нерадзурри» пока не могут достойно конкурировать, пытаются сохранить хотя бы тех, кто уже есть в обойме. Экс-наставнику «Зенита» остаётся только лишь облизываться на покупки соседей из «Милана».

Тем удивительнее, что «Интер» одержал две победы в Азии, обыграв «Лион» и «Баварию». Самое поразительное, что в выставочных матчах он ещё ни разу не пропустил. Можно завести пластинку про багаж Пиоли, но не думаю, что синьор Лучано оценит. В то же время владельцы чёрно-синих могут подумать, что вовсе и не надо никого покупать. Один словак Шкриньяр, приобретённый у «Сампдории», закроет все проблемные позиции. Это шутка, но Спаллетти начинает закипать. Новички ему необходимы.

Спаллетти согласился перейти в «Интер», где ему обещали серьёзные трансферы, но сейчас ему остаётся только лишь облизываться на покупки соседей из «Милана».

Презентация миллионов «Милана»

«Россонери» проводят просто ядерную трансферную кампанию, заставляя восхищаться своих болельщиков и недоумевать конкурентов. И абсолютно всех новичков миланского клуба можно было лицезреть на полях Китая. Даже Бонуччи успел выйти против «Баварии», поучаствовав в неожиданном разгроме мюнхенцев 4:0. Удивляет преображение команды Монтеллы, ведь несколькими днями раньше она выглядела бандой неумех в противостоянии с дортмундской «Боруссией». Возможно, это просто дела случая, не исключено, что парни включили характер после фиаско в матче с жёлто-чёрными.

Как известно, «шопинг» «Милана» ещё не завершён, нужна вишенка на торте — топ-форвард. Мората был одной из целей, но он уже в «Челси». Обамейянга вроде бы уговорили остаться в Дортмунде. С Диего Костой также не удалось договориться. Видимо, придётся переплачивать за Андреа Белотти из «Торино».

10 трансферов «Милана». Все новички команды
За лето «Милан» собрал новую команду. Осталось подписать ещё одного игрока.

Неожиданный Кутроне

А пока поиски форварда для «Милана» продолжаются, своим шансом пытается воспользоваться 19-летний Патрик Кутроне. Забивал он в первых контрольных матчах россонери ещё в Европе, но по-настоящему заставил о себе говорить, сделав дубль во встрече с «Баварией». Такая форма юного таланта заставила Монтеллу выпустить его и на матч Лиги Европы против «Университати». И там Кутроне мог отличиться, но румын спасла стойка ворот. Конечно, весь сезон играть с Кутроне, рассчитывая на скудетто, нельзя, но он точно будет одной из опций в атаке «Милана».

Зинченко получает игровое время в «Ман Сити»

Талантливейший украинский полузащитник Александр Зинченко, вернувшийся в стан «Манчестер Сити» после аренды в ПСВ, получает небольшую порцию игрового времени от Хосепа Гвардиолы. 16 минут он провёл на поле в поединке с «МЮ», с «Реалом» сыграл 21 минуту. Всё равно трудно представить, как Зинченко будет конкурировать хотя бы за место в обойме «горожан», особенно после прихода Бернарду Силвы. Но Гвардиола продолжает отзываться об украинце в комплиментарных тонах и отказываться от него не собирается.

«Арсенал» наконец-то не проиграл «Баварии»

Лондонский «Арсенал» провёл всего один матч в рамках турнира чемпионов, но сделал это с максимальной пользой для себя. «Канониры» встречались с «Баварией», своим извечным соперником в Лиге чемпионов. И удалось-таки подопечным Венгера не уступить мюнхенцам. Конечно, накал страстей был не таким, как минувшей весной, когда «Бавария» за 180 минут закатила 10 мячей в ворота лондонцев, но всё же. Гол Алекса Айуоби на 94-й минуте перевёл игру в серию пенальти. А в ней «Арсенал» ещё и победил, победный удар на счету того же Айуоби. Мелочь, а приятно. Быть может, в будущем у парней Венгера перестанут трястись ноги при виде баварцев.

Противостояния на века

Никогда ранее на Международном кубке чемпионов в расписании не значилось по-настоящему знаковых противостояний. На сей раз организаторы сделали максимум для того, чтобы афиши собирали полные стадионы. Когда ещё американский зритель сможет воочию увидеть манкунианское дерби, «эль класико», противостояние «Манчестер Юнайтед» с испанскими грандами.

Главный матч турнира всё ещё впереди. В ночь на воскресенье по московскому времени в Майами сыграют «Барселона» и мадридский «Реал».

Главный матч турнира всё ещё впереди. В ночь на воскресенье по московскому времени в Майами сыграют «Барселона» и мадридский «Реал». Быть может, «сливочные» наконец-то захотят сыграть в футбол. Пока же они явно отбывают номер, отдыхают после боевых подвигов прошлого сезона. Но здесь такой раздражитель, что не захочется проигрывать снова. Каталонцы же в случае победы обеспечат себе победу на Международном кубке чемпионов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Интер Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК Реал Мадрид Неймар
Новости. Футбол
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