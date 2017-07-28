Где в РФПЛ доверяют своим воспитанникам, а где — нет

В своё время в чемпионате России существовало правило, предписывающее – под страхом технического поражения! – включать в заявку на матч минимум одного доморощенного игрока в возрасте до 21 года. Пятилетку назад, в бытность правления в Доме футбола Сергея Фурсенко, соответствующий пункт из регламента изъяли, а взамен ни одной меры в поддержку «отечественного производителя» не предложили.

В сущности то предписание тоже было фикцией, имитацией заботы о подрастающем поколении. Желающие быстро наловчились его обходить, усаживая в запас не то чтобы подставных людей, но заведомых «пассажиров» с нужной записью в личном деле. Грубо говоря, балласт.



Активнее использовать внутренние ресурсы многих вынудила жизнь. Денег в российском футболе стало меньше – внимания к собственным кадрам чуть больше.



В отдельных случаях – например краснодарском – причинно-следственная связь не столь очевидна. Но в целом тенденция налицо: активнее всех к «импортозамещению» прибегают клубы: а) оптимизирующие расходы, б) располагающие качественной системой подготовки. Рассмотрим в этом контексте шестёрку ведущих – по уровню благосостояния, качеству инфраструктуры и размеру амбиций – клубов страны. Картина получится неоднородная, но показательная.



При совместной заявке основы и «молодёжки» обойма – величина непостоянная и достаточно условная: сегодня шире, завтра – уже. Поэтому в своих подсчётах я учитывал всех игроков, входивших в заявочный лист первой команды на старте сезона, включая международные встречи.

ЦСКА: 7 воспитанников выходили на поле + 5 в запасе

23 игрока, включая запасных, задействовал в июле Виктор Гончаренко. Из них больше половины – 52% – выпускники клубной школы: фантастическая по нынешним временам пропорция! Понятно, что в значительной степени упор на свои кадры обусловили объективные экономические причины. Не секрет, что платёжеспособность ЦСКА за последние годы ощутимо снизилась – уйму денег «съел» стадион. Но при всём при этом «армейцы» продолжают держать марку, что свидетельствует как о педагогических талантах главного тренера, так и высокой эффективности академии.



Только за последние пару лет с этого конвейера сошёл десяток реальных кандидатов в основу – Головин, Чернов, Чалов, Жамалетдинов, Кучаев, Макаров, Гордюшенко, Хосонов, Овчинников, Помазун. И все они — кто в большей, кто в меньшей степени — сегодня востребованы родной командой. Болельщик – одобряет.

Новобранцы идут на войну. В ЦСКА очередной дебют Ещё один воспитанник московского ЦСКА дебютировал в Лиге чемпионов – четвёртый за два года и первый при тренере Гончаренко.

«Локомотив»: 4 + 3

Активно привлекает к работе молодняк Юрий Сёмин. Если Алексей Миранчук и в прошлом сезоне высоко котировался в РФПЛ, то его брат Антон только в этом чемпионате заиграл в основе. Баринов, будучи хавбеком по специализации, замечательно вжился в образ центрального защитника. На удивление уверенно дебютировал на высшем уровне универсал Лысов. Наконец, травма Ари повышает шансы на место в составе форвардов Галаджана и Коряна. Словом, с резервом у «Локо» тоже всё хорошо. И это прямое следствие смены клубного курса. Столичный клуб постепенно отказался от практики приобретения дорогостоящих легионеров и стал плотнее работать с болельщиком. На самом деле – взаимосвязанные вещи. За своих, тех самых «ребят с соседнего двора», народ, как правило, сильнее переживает, чем за заезжих гастролёров.

«Спартак»: 2 + 5

Держится в тренде и Массимо Каррера. Два выпускника академии, Тимофеев с Бакаевым, уже выходили на поле в новом чемпионате (Артём – дважды), ещё пятеро – Максименко, Щербаков, Леонтьев, Самсонов и Давыдов – дожидаются своего шанса в ближайшем резерве. Лучшего аргумента в пользу существования команды «Спартак-2», трудно придумать. Теперь по мостику ФНЛ – РФПЛ предстоит пройти самым одарённым из числа победителей молодёжного первенства.

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?

«Краснодар»: 3 + 2

Хозяину «Краснодара» далеко до победы над Леонидом Слуцким в знаменитом пари: пока и на полсостава клубных воспитанников в первой команде с трудом набирается, не говоря уже о полноценной основе. Тем не менее динамика роста лучших выпускников академии не может не радовать Сергея Галицкого. Жигулёв исправно выходит на поле в РФПЛ, Игнатьев (лучший снайпер предыдущего турнира дублёров) дебютировал в Лиге Европы, а его товарищ Сулейманов не просто дебютировал – отметил это дело забитым мячом. Победным! Доля своих воспитанников в «Краснодаре» была бы ещё выше, не сорвись в новую загранку форвард Комличенко. Николай неясным перспективам (не клубным – персональным) в родной команде предпочёл регулярные выступления в «Младе Болеслав». Там у него шансов проявить себя объективно больше.

5 мыслей о победе «Краснодара» «Краснодар» после часа мучений показал «Люнгбю» разницу в классе. А мы уже начали волноваться.

«Рубин»: 1 + 1

Для Казани дефицит своих сынов в главной команде республики – давно больная тема. Трудно в России найти более спортивный регион, а с футболистами – беда. За последние годы «Рубин» получил лишь одно реальное подкрепление из недр академии – в лице защитника Набиуллина. Да, ещё вратарь Акмурзин соответствует трактовке понятия «выпускник» от УЕФА, но у него при живых и здоровых Рыжикове и Джанаеве мизер шансов показаться Премьер-Лиге в обозримом будущем.

«Зенит»: 0 + 3

Серьёзные турнирные задачи и широкие финансовые возможности «Зенита» подразумевают повышенные требования к кандидатам в команду. Не каждому дублёру, даже самому одарённому, дано выдержать колоссальный груз ответственности и ожиданий. Не всякий тренер будет возиться с мальчишкой, подвергая риску командный результат, а следовательно – собственное будущее. Особенно если тренер этот – иноземец.



Всё так. Какие высшие цели, кроме сугубо социальных, преследует клубная академия – вот что непонятно. Школа «Зенита» из года в год готовит кадры для кого угодно, только не для «Зенита». Луческу, великодушно привлекая местный молодняк к тренировкам, на играх дальше скамейки запасных его не пускал. А уж теперь, после двухлетнего отсутствия клуба в Лиге чемпионов, ожидать изменения ситуации тем более наивно. От Манчини требуется результат. Всех трёх воспитанников «Зенита» в клубной обойме (М. Кержаков, Терентьев, Карпов) старт нового сезона застал на «банке» — на поле ни один не выходил.