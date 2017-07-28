«Водитель автобуса «Спартака» увёз с собой багаж Аленичева»

Россияне выиграли чемпионат мира по болотному футболу
Rq77:
— А вы говорите — газон на «Крестовском» отвратительный. Ребята, это победная стратегия к ЧМ!
Роналду вновь готовится стать отцом, его девушка беременна
Blackdillon:
— Marca: Роналду может наштамповать до 90 детей за сезон.
Прядкин вручил Кадырову памятный знак за вклад в развитие отечественного футбола
Modzhahed:
— По идее, ему должна быть вручена повестка на заседание КДК, а не знак отличия. Где-то прочёл сегодня: критиковать Кадырова — это всё равно что ссориться с девушкой. Знаешь, что прав, но всё равно извиняешься.
Глушаков, Ещенко, Комбаровы, Шунин сходили на рыбалку после «Динамо» — «Спартак»
Rgfanat:
— А где Романцев?
hamster32:
— А ты подумай, фотку кто сделал?)
Павлюченко выведет «Арарат» на матч с «Зорким» с капитанской повязкой
Opaiyzdes:
— Павлюченко капитан, ара рад)
Юран: если убрать 0:3 на табло, то по игре «Зоркий» «Арарату» не проиграл
Diman19801980:
— Если не считать голы, то все команды равны:)
Андрей Иван: постараюсь отдать Смолову как можно больше голевых передач
Krasosinegoluboy:
— Александр Артём: постараюсь забить 35 мячей в чемпионате.
В Джибути расформировали национальную команду из-за плохих результатов
Modzhahed:
— Прецедент создан, и никакие петиции не понадобились.
Рыбусь: звали в «Халл Сити», но «Локомотив» действовал стремительно
Vdmboy:
— «Халл Сити»? Что за клуб? Я знаю только «Халл Слуцкого».
Болельщики «Динамо» вручили Сапете шампуры с логотипом клуба
Hikikomori:
— Шашлычник из руководства ушёл, а шампуры оставил.
Усталый Погребняк, суровая блондинка и другие фото с матча «Урал» — «Динамо»
Spartakkenig:
— Жалко Павлушу — во-первых, лавка неудобная, во-вторых, банковская карта какая-то шершавая — мозоли на руках, да ещё на стадик нужно ходить с командой, а там шумно))
Если «Тосно» закрепится в РФПЛ, для команды построят стадион
Baggio174:
— В Ленинградской области строительство стадионов — местная традиция.
Pmech-onvog:
— Возьмите «Петровский», облейте зелёной краской с вертолёта — и будет стадион «Тосненский».
Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом
Fcfacel1992:
— Водитель автобуса увёз с собой багаж Аленичева.
Пике выложил фото с Неймаром: он остаётся
Rosenfeld:
— Отец Неймара выложил фото с деньгами: он уезжает.
«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Лескано в «Анжи»
Rok05:
— Хуан Рабона пробил лесканой и перешёл в «Анжи».