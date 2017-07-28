«Водитель автобуса «Спартака» увёз с собой багаж Аленичева»

Главная причина неудач «Спартака», 35 мячей для Кокорина и Дзюбы и футболисты на рыбалке – в комментариях читателей.

Россияне выиграли чемпионат мира по болотному футболу

Rq77:

— А вы говорите — газон на «Крестовском» отвратительный. Ребята, это победная стратегия к ЧМ!



Роналду вновь готовится стать отцом, его девушка беременна

Blackdillon:

— Marca: Роналду может наштамповать до 90 детей за сезон.

Прядкин вручил Кадырову памятный знак за вклад в развитие отечественного футбола

Modzhahed:

— По идее, ему должна быть вручена повестка на заседание КДК, а не знак отличия. Где-то прочёл сегодня: критиковать Кадырова — это всё равно что ссориться с девушкой. Знаешь, что прав, но всё равно извиняешься.

Глушаков, Ещенко, Комбаровы, Шунин сходили на рыбалку после «Динамо» — «Спартак»

Rgfanat:

— А где Романцев?

hamster32:

— А ты подумай, фотку кто сделал?)

Павлюченко выведет «Арарат» на матч с «Зорким» с капитанской повязкой

Opaiyzdes:

— Павлюченко капитан, ара рад)

Юран: если убрать 0:3 на табло, то по игре «Зоркий» «Арарату» не проиграл

Diman19801980:

— Если не считать голы, то все команды равны:)

Андрей Иван: постараюсь отдать Смолову как можно больше голевых передач

Krasosinegoluboy:

— Александр Артём: постараюсь забить 35 мячей в чемпионате.

В Джибути расформировали национальную команду из-за плохих результатов

Modzhahed:

— Прецедент создан, и никакие петиции не понадобились.

Рыбусь: звали в «Халл Сити», но «Локомотив» действовал стремительно

Vdmboy:

— «Халл Сити»? Что за клуб? Я знаю только «Халл Слуцкого».

Болельщики «Динамо» вручили Сапете шампуры с логотипом клуба

Hikikomori:

— Шашлычник из руководства ушёл, а шампуры оставил.

Усталый Погребняк, суровая блондинка и другие фото с матча «Урал» — «Динамо»

Spartakkenig:

— Жалко Павлушу — во-первых, лавка неудобная, во-вторых, банковская карта какая-то шершавая — мозоли на руках, да ещё на стадик нужно ходить с командой, а там шумно))

Если «Тосно» закрепится в РФПЛ, для команды построят стадион

Baggio174:

— В Ленинградской области строительство стадионов — местная традиция.

Pmech-onvog:

— Возьмите «Петровский», облейте зелёной краской с вертолёта — и будет стадион «Тосненский».

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом

Fcfacel1992:

— Водитель автобуса увёз с собой багаж Аленичева.

Пике выложил фото с Неймаром: он остаётся

Rosenfeld:

— Отец Неймара выложил фото с деньгами: он уезжает.

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Лескано в «Анжи»

Rok05:

— Хуан Рабона пробил лесканой и перешёл в «Анжи».