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Дмитрий Аленичев
Текст: «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Водитель автобуса «Спартака» увёз с собой багаж Аленичева»

Главная причина неудач «Спартака», 35 мячей для Кокорина и Дзюбы и футболисты на рыбалке – в комментариях читателей.
28 июля 2017, пятница. 19:00. Футбол

Россияне выиграли чемпионат мира по болотному футболу

Rq77:
— А вы говорите — газон на «Крестовском» отвратительный. Ребята, это победная стратегия к ЧМ!

Роналду вновь готовится стать отцом, его девушка беременна

Blackdillon:
— Marca: Роналду может наштамповать до 90 детей за сезон.

Прядкин вручил Кадырову памятный знак за вклад в развитие отечественного футбола

Modzhahed:
— По идее, ему должна быть вручена повестка на заседание КДК, а не знак отличия. Где-то прочёл сегодня: критиковать Кадырова — это всё равно что ссориться с девушкой. Знаешь, что прав, но всё равно извиняешься.

Глушаков, Ещенко, Комбаровы, Шунин сходили на рыбалку после «Динамо» — «Спартак»

Rgfanat:
— А где Романцев?

hamster32:
— А ты подумай, фотку кто сделал?)

Павлюченко выведет «Арарат» на матч с «Зорким» с капитанской повязкой

Opaiyzdes:
— Павлюченко капитан, ара рад)

Юран: если убрать 0:3 на табло, то по игре «Зоркий» «Арарату» не проиграл

Diman19801980:
— Если не считать голы, то все команды равны:)

Андрей Иван: постараюсь отдать Смолову как можно больше голевых передач

Krasosinegoluboy:
— Александр Артём: постараюсь забить 35 мячей в чемпионате.

В Джибути расформировали национальную команду из-за плохих результатов

Modzhahed:
— Прецедент создан, и никакие петиции не понадобились.

Рыбусь: звали в «Халл Сити», но «Локомотив» действовал стремительно

Vdmboy:
— «Халл Сити»? Что за клуб? Я знаю только «Халл Слуцкого».

Болельщики «Динамо» вручили Сапете шампуры с логотипом клуба

Hikikomori:
— Шашлычник из руководства ушёл, а шампуры оставил.

Усталый Погребняк, суровая блондинка и другие фото с матча «Урал» — «Динамо»

Spartakkenig:
— Жалко Павлушу — во-первых, лавка неудобная, во-вторых, банковская карта какая-то шершавая — мозоли на руках, да ещё на стадик нужно ходить с командой, а там шумно))

Если «Тосно» закрепится в РФПЛ, для команды построят стадион

Baggio174:
— В Ленинградской области строительство стадионов — местная традиция.

Pmech-onvog:
— Возьмите «Петровский», облейте зелёной краской с вертолёта — и будет стадион «Тосненский».

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом

Fcfacel1992:
— Водитель автобуса увёз с собой багаж Аленичева.

Пике выложил фото с Неймаром: он остаётся

Rosenfeld:
— Отец Неймара выложил фото с деньгами: он уезжает.

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Лескано в «Анжи»

Rok05:
— Хуан Рабона пробил лесканой и перешёл в «Анжи».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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