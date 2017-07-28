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Хаген, Шкртел, Крижанац, Ширл: как сложилась судьба экс-игроков «Зенита»
Текст: Григорий Телингатер

Хаген, Ширл, Крижанац и Шкртел: где они теперь

Эти четыре парня 10 лет назад выиграли чемпионат вместе с «Зенитом». Рассказываем, как сложилась их судьба после отъезда из России.
28 июля 2017, пятница. 20:30. Футбол

Эта рубрика «Чемпионата» началась с бразильцев. Сначала вышел материал про Жо, Вагнера Лава, Карвалью и Дуду.

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Затем мы вспомнили про спартаковцев — Веллиона, Алекса, Ибсона и Кариоку.

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Вы же помните этих четверых парней? Выясняем, что с ними стало после ухода из «Спартака».

Теперь речь пойдёт об игроках «Зенита», которые привели Санкт-Петербург к чемпионству в 2007 году.

Эрик Хаген (42 года)

В «Зените»: 2005–2007

Формально норвежец принадлежал «Зениту» и в 2008 году, но в команде находился до конца 2007-го. Затем центрального защитника отдали в аренду в «Уиган». В АПЛ он провёл лишь один матч, в котором тренер заменил Хагена на 73-й минуте. Много говорили, что ему подходил силовой английский футбол, но не сложилось. После окончания аренды в «Уигане» Хаген вернулся не в «Зенит», а в «Волеренгу» – главную команду в своей карьере. За неё он провёл в общей сложности 139 матчей (за «Зенит» – 67).

После отъезда из Питера норвежец потерял место в сборной. В 2007 году он постоянно играл в клубе и провёл 9 встреч в составе национальной команды. После того как футболист оказался на скамейке в «Уигане», он уже больше не сыграл ни одного матча за сборную Норвегии.

Громко напомнил о себе Хаген в апреле 2014 года, когда в интервью норвежским журналистам заявил, что при нем игроки «Зенита» скидывались на судей по 3000 долларов. «Я встал и сказал, что это грёбаная фигня, потому что мы и так сильнее соперника. Но все решили платить. Я тоже заплатил», – сказал Хаген.

Периодически бывшие футболисты РФПЛ рассказывают скандальные вещи. Но это был редкий случай, когда игрок позже не отказался от своих слов, а дал показания комиссии УЕФА. Хотя дальше дело не пошло.

Мартин Шкртел

В «Зените»: 2004–2007

Из четверых героев статьи Шкртел сделал самую мощную карьеру. После «Зенита» татуированный словак уехал в «Ливерпуль», в котором провёл 9 сезонов. Трофеев собрал немного – только Кубок Лиги, зато в сезоне-2011/12 стал лучшим футболистом команды. Звание, которое редко присуждают защитникам. Хотя при угловых он выглядел опаснее многих нападающих. Правда, в сезоне-2013/14 Шкртел установил антирекорд АПЛ, отметившись четырьмя автоголами.

«Ливерпуль» купил футболиста за 10 млн евро и летом 2016 года продал в «Фенербахче» за 7 млн. Примечательно, что в «Фенербахче» Шкртел встретился с Диком Адвокатом, при котором он выиграл чемпионство с «Зенитом» в 2007-м. В турецком клубе словак выступает до сих пор, а в марте этого года отметился шикарным голом в ворота «Коньяспора».

Шкртел – единственный футболист из четырёх упомянутых в статье, кто до сих пор играет в футбол.

Ивица Крижанац

В «Зените»: 2005–2010

Ивица отыграл в чемпионате России ровно 100 матчей, а затем отправился в Чехию. Став чемпионом с «Зенитом», Крижанац уехал из Северной столицы в тёплую Хорватию, а точнее, в «Хайдук», с которым взял бронзовые медали. Трансфер случился в январе 2011 года.

В марте того же года Крижанац провёл ночь в полицейском участке. Он был задержан полицией из-за вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения: Ивица проехал три перекрёстка на красный свет. В крови футболиста было обнаружено 1,8 промилле алкоголя. Тогда же Крижанац заявил, что поиграет на профессиональном уровне ещё полгода. Однако за «Хайдук» выступал гораздо дольше — до 2014-го.

В мае 2014 года Мартин Шкртел принял участие в прощальном матче Фернандо Риксена.

Фото: «Чемпионат»

Радек Ширл

В «Зените»: 2003–2010

Ширл – особенный человек для «Зенита». Именно его гол в ноябре 2007 года в Раменском позволил «Зениту» выиграть чемпионат. В свою очередь, «Зенит» – особенный клуб для Ширла. За сине-бело-голубых он провёл 7 сезонов и отыграл больше матчей (190), чем за все остальные клубы вместе взятые. В 2010 году мы писали о сентиментальном прощании с футболистом, которому посвятили победу над «Томью».

Ширл завершал карьеру в двух чешских клубах – «Млада-Болеслав» и «Богемианс». Но даже выступая в Европе, Радек часто вспоминал о «Зените».

Ширл: хотел бы, конечно, вернуться в Россию
Ширл: вряд ли кто-то позовёт меня в Россию, ведь я уже старик
Ширл: в Россию поеду только в "Зенит"
Ширл: годы, проведённые в "Зените", были лучшими в моей карьере

В прошлом году Ширл вышел на поле уже не в спортивном костюме, а в обычной чёрной куртке. Защитник в компании кенгуру (талисманов «Богемианса») попрощался с болельщиками и футболом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Ивица Крижанац Мартин Шкртел Радек Ширл
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