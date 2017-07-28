Тула, Турция или Эмираты? Куда перейдёт Тошич

Бывший полузащитник ЦСКА уже месяц выбирает новую команду — серб может остаться в РФПЛ, вернуться в Англию или заработать в Азии.

«Арсенал» Тула

О факте переговоров между Зораном Тошичем и «Арсеналом» не стесняется говорить ни сам футболист, ни генеральный директор клуба. В прошлом сезоне тульская команда еле-еле сохранила место в РФПЛ, но теперь решает немного другие задачи, претендуя на статус крепкого середняка. К тому же Тошичу будет комфортно работать с новым тренером «Арсенала» Миодрагом Божовичем — фактически своим земляком.

Но несмотря на то, что сам Зоран очень хочет продолжить карьеру именно в России, переговоры с тульским клубом зашли в тупик. Как пишут фанатские сайты «Арсенала», Тошич просит слишком высокую зарплату. Руководство ЦСКА, кстати, предлагало сербу продлить контракт с понижением зарплаты на 30%.

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«Динамо»

После семи лет в ЦСКА Тошичу неинтересно играть в команде — аутсайдере российского чемпионата. Первой пятёрке РФПЛ сам серб не слишком нужен. А вот «Динамо» Зоран мог бы пригодиться. Команда только-только вышла из ФНЛ, и поэтому в составе ещё есть место для качественного легионера. К тому же 30-летний опытный футболист мог бы стать неплохим наставником для молодых и перспективных Ташаева и Катрича.

Турция

Этим летом чемпионат Турции вновь стал популярен у игроков, которые не хотят заканчивать с футболом в Китае, но при этом ищут хорошую по европейским меркам зарплату. Теперь в местной Суперлиге играют Пепе и Гаэль Клиши, Матьё Вальбуэна и даже Виталий Дьяков. Несомненно, заинтересовались в Турции и бесплатным Тошичем.

Самой пассивной в плане трансферов турецкой командой пока остаётся «Галатасарай». Именно стамбульский клуб пока считается фаворитом в борьбе за экс-«армейца». Так, совсем скоро Тошич может стать одноклубником Найджела де Йонга и Фернандо Муслеры.

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ОАЭ

Ещё более экзотичный чемпионат, куда может переехать Тошич, — арабская лига. Здесь он может составить компанию экс-«железнодорожнику» Лассана Диарра, который играет за «Аль-Джазиру», и бывшему динамовцу Балашу Джуджаку из команды «Аль-Вахда». Здесь же выступают Мусса Соу, Мирко Вучинич, Маркус Берг и Денилсон — пожалуй, на этом список более-менее известных в Европе игроков заканчивается. Что ж, зато зарплаты большие.

«Халл Сити»

Слухи в британских и российских медиа отправили в новую команду Слуцкого чуть ли не всех игроков ЦСКА по очереди. При этом переход Тошича в «Халл» выглядит намного более реальным, чем трансфер Набабкина или Щенникова. Во-первых, серб уже играл в Англии и готов к жёсткому силовому футболу. Во-вторых, в «Халле» Зорану снова предстоит решать серьёзные задачи, а не просто получать деньги. В-третьих, Тошич был одним из любимых игроков Слуцкого в ЦСКА. В-четвёртых, состав «Халла» всё ещё недостаточно силён — российскому тренеру как раз не хватает фланговых полузащитников.

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Бундеслига

Ещё один вариант для Тошича вернуться в серьёзный чемпионат — Германия. Здесь он уже играл, когда уехал в аренду в «Кёльн» из «МЮ» в 2010-м и был главной звездой команды после Лукаса Подольски. Теперь агенты сербского полузащитника пытаются устроить его в «Ганновер», только-только поднявшийся в высший дивизион из второй Бундеслиги. Кажется, для Тошича это тоже отличный вызов.

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