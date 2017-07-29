Выбор Неймара, атака Ла Лиги на «ПСЖ». Главное — в обзоре дня

Кержаков попрощается с болельщиками «Зенита», Неймар уйдёт в «ПСЖ», а команда Слуцкого спасла матч с «Аяксом» — в обзоре событий дня.

Кержаков попрощается с болельщиками «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

6 августа за час до начала матча 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся церемония проводов нападающего Александра Кержакова.

«Перед игрой со «Спартаком» клуб и болельщики поблагодарят Александра Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой», — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

В середине июля 34-летний Кержаков завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии «Зенита».

Кержаков, воспитанник сине-бело-голубых и петербургского футбола, дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провёл 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны.

Представитель окружения Неймара: игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар согласовал последние детали личного контракта с «ПСЖ» и уже в начале следующей недели может присоединиться к парижанам, сообщает RMC Sport со ссылкой на анонимного представителя окружения игрока.

«Все договорённости достигнуты, согласованы даже мелкие детали. Неймар сделал свой выбор. Стычка с Семеду показательна — его не слишком уважают в „Барселоне“, там он всегда будет за спиной Месси, безусловного номера один. Надеемся, что договорённость между клубами будет достигнута в понедельник или вторник. Мы видим будущее Неймара в Париже», — отметил представитель окружения Неймара.

«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец? Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.

Глава Ла Лиги: если УЕФА проигнорирует нарушение «ПСЖ» ФФП, обратимся в суды

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что лига обратится в суды, если УЕФА проигнорирует возможное нарушение правила финансового фэйр-плей французским клубом «ПСЖ».

«Мы сделаем это, поскольку это нарушение правила УЕФА по части финансового фэйр-плей и правила конкуренции в Евросоюзе. Обратимся в УЕФА, а если они это проигнорируют, отправимся в швейцарский и брюссельский суды. Также не исключаем обращения в суды Франции и Испании. Обратимся с жалобой немедленно.

Связано ли это с возможным трансфером Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ»? Нет. Мы планировали сделать это раньше появления слухов в СМИ. Не сделали этого до сих пор, поскольку сначала хотели поднять вопрос в УЕФА, однако у президента организации Александера Чеферина не было времени. То, что я читаю в СМИ, беспокоит меня. Ла Лига не может сидеть сложа руки. Это вопрос не «Барселоны», а всего испанского футбола. Сегодня «Барселона», а завтра это может коснуться «Реала», «Атлетико» и других команд.

«Барселона» ничего не говорила нам по этому поводу, это является инициативой Ла Лиги. Приблизительно два месяца назад я рассказал президенту «ПСЖ» о том, что мы собираемся сделать, и назвал причины. Он разозлился на меня и сказал, что не понимает. Ла Лига должна защищать свои клубы в такой ситуации», – цитирует Тебас Mundo Deportivo.

Ранее европейские СМИ сообщали, что нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ» за € 222 млн. Такую сумму отступных в контракте игрока готовы заплатить парижане, чтобы усилиться бразильским форвардом.

«Зенит» может приобрести аргентинского защитника «Лиона» Мамману за € 16 млн

Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана в ближайшее время может покинуть французский клуб и перейти в «Зенит».

По данным L'Équipe, аргентинский футболист ведёт переговоры с петербургским клубом. Источник отмечает, что сумма трансфера может составить € 16 млн.

В «Лион» Маммана перешёл летом прошлого года из «Ривер Плейт». В сезоне-2016/17 21-летний защитник сыграл в 17 матчах французской Лиги 1.

Недавно французские СМИ сообщали, что «Зенит» входит в число клубов, которые заинтересованы в переходе защитника «Лиона» Мапу Янга-Мбива.

Пашалич может заработать в «Спартаке» € 2,5 млн за один сезон

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, которым интересуется «Спартак», может заработать в стане красно-белых € 2,5 млн за один сезон, сообщает Sportske Novosti. Ранее в СМИ сообщалось, что действующий чемпион страны хочет взять хорватского футболиста в аренду до конца текущего сезона.

Кроме того, была информация об интересе к Пашаличу со стороны испанского «Бетиса», а некоторые СМИ называли испанский клуб фаворитом в борьбе за 22-летнего хавбека.

В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Халл Сити» ушёл от поражения в матче с «Аяксом», уступая в два мяча

Завершился товарищеский матч между «Аяксом» и «Халл Сити». Встреча, проходившая за «закрытыми дверями», завершилась вничью (3:3). Подопечные Леонида Слуцкого первыми открыли счёт, но затем уступали в два мяча, однако ушли от поражения.

На 5-й минуте Маркус Хенриксен вывел «Халл» вперёд, но уже спустя две минуты в результате автогола счёт стал равным (1:1), а на 17-й минуте Клас-Ян Хунтелар отправил в ворота английской команды второй мяч – 2:1.

Во втором тайме амстердамцы усилиями Френки де Йонга развили успех – 3:1, но не удержали преимущества. На 74-й минуте Даниэль Бэтти сократил отставание до минимума – 3:2, а на 80-й минуте Джеймс Уэйр сравнял счёт (3:3).

«Динамо» интересуется бывшим полузащитником «Зенита» Маурисио

Интерес к бывшему полузащитнику «Зенита» Жозе Маурисио проявляют московское «Динамо», а также два турецких клуба — «Галатасарай» и «Антальяспор», сообщает Terra.

В начале этой недели 28-летний бразилец сообщил, что расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон.

«Он вошёл в историю, выступая за „Ахмат“, а затем у него был очень хороший период в «Зените». Поэтому интерес к нему других клубов — это нормально. Три этих клуба действительно проявили интерес, всё анализируется. Я полагаю, на следующей неделе у нас будет решение», – заявил представитель футболиста Пьер Фернандес.

Марадона возглавил рейтинг величайших игроков всех времён по версии FourFourTwo

Аргентинец Диего Марадона занимает первое место в рейтинге величайших футболистов всех времён по версии британского журнала FourFourTwo.

Второе место занял нападающий «Барселоны» и соотечественник Марадоны Лионель Месси, а третьим стал бразилец Пеле.

Отметим, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занимает пятую строчку — FourFourTwo поставил выше него голландца Йохана Круиффа.

Полностью первая десятка величайших игроков всех времён по версии FourFourTwo выглядит так: 1. Марадона, 2. Месси, 3. Пеле, 4. Йохан Кройф, 5. Криштиану Роналду, 6. Альфредо Ди Стефано (Аргентина), 7. Франц Беккенбауэр (Германия), 8. Зинедин Зидан (Франция), 9. Ференц Пушкаш (Венгрия), 10. Роналдо (Бразилия).

Напомним, что 22-е место в этом рейтинге занял легендарный советский вратарь Лев Яшин.