Красота дня. Новая девушка Алексиса Санчеса

Алексис Санчес начал роман с новой подругой. Ей стала известная в Чили актриса Майте Родригес.

Алексис Санчес ловит редкие недели отдыха после напряжённого сезона и участия в Кубке конфедераций. Пока все обсуждают, куда перейдёт форвард «Арсенала», он выложил в «Инстаграм» интригующее видео с танцующей на заднем плане девушкой.

Английская пресса сразу углядела в этом намёк на то, что у чилийской звезды появилась новая пассия. Вскоре её имя стало известно широкой общественности. Знакомьтесь — Майте Родригес.

Мать Майте, актриса Каролина Аррегуи, одобрила выбор дочери. «Алексис – человек, который привык побеждать. К тому же он тоже любит животных».

Любовь к животным действительно объединяет Майте и Алексиса. Их «инстаграмы» переполнены фото с собаками. Правда, пока пара своих отношений не афиширует.

Сама Майте Родригес известна в Чили по ролям в телевизионных сериалах. В харизме и обаянии ей действительно не откажешь.

Теперь Майте будет вдохновлять Алексиса на новые подвиги. Вопрос – в какой европейской стране её поддержка футболисту будет необходима в новом сезоне.