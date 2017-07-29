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Прогнозы на 3-й тур РФПЛ
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в открытый футбол. Прогнозы на 3-й тур РФПЛ

Прогнозы на матчи 3-го тура Премьер-Лиги делают эксперты, журналисты и наши читатели.
29 июля 2017, суббота. 12:30. Футбол

Во втором туре нашего конкурса лучший результат снова показала команда читателей. Алексей Степанян заработал 17 баллов, угадав счёт матчей «Зенит» — «Рубин» и «Арсенал» — «СКА-Хабаровск», разницу в играх «Уфа» — «Спартак» и «Ростов» — «Ахмат», а также исход встречи «Краснодар» — «Тосно».

Представитель команды журналистов Марк Бессонов заработал в туре девять очков, угадав счёт матча «Краснодар» — «Тосно», разницу в игре «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» и исход встречи «Зенит» — «Рубин».

Худший результат у команды специалистов. Дмитрий Галямин угадал счёт матча «Краснодар» — «Тосно» и исход встречи «Зенит» — «Рубин», заработав таким образом только шесть очков.

Положение после 2-го тура

Читатели — 29
Журналисты — 16
Специалисты — 15.

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Прогноз специалистов

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

«Урал» — «Уфа» — 1:1
Команды одного класса, одинакового калибра. И плюсы, и минусы одинаковые у тех и у других. Даже то, что «Урал» играет дома, не даст преимущества. Одинаковые команды, так что жду ничьей.

ЦСКА – «СКА-Хабаровск» — 2:0
Разгрома не жду. «Армейцы» играли в Лиге чемпионов, перелёты дают о себе знать. Здесь всё зависит от того, насколько быстро ЦСКА забьёт первый мяч. Если СКА удастся продержаться долгое время, то могут зацепиться. А так думаю, что ЦСКА спокойно победит.

«Рубин» — «Арсенал» — 2:1
Легко «Рубину» не будет, это показали первые игры. «Арсенал» — это очень тяжёлая и трудная команда. Основная цель у них — не пропустить и где-то, если повезёт, забить свой гол. Но казанцам победа нужна как воздух, потому отдаю предпочтение «Рубину».

«Ахмат» — «Динамо» — 2:1
У «Ахмата» такая ситуация, что пора включаться. Много лет команда ходит вокруг да около еврокубков. Выдаёт хороший первый круг, а потом сдувается. По первым играм чемпионата грозненцы могут претендовать на еврокубки. У них хороший состав, поддержка дома отличная. Это для них определяющий год.

«Амкар» — «Ростов» — 1:1
Тут такая же ситуация, как в матче «Урала» с «Уфой». Если в прошлом году ростовчане были той командой, за которую все болели и которая хорошо играла, то сейчас это немножко ушло. Да и «Амкар» — крепкая команда. Поэтому ставлю на ничью.

«Локомотив» — «Анжи» — 1:0
Главная задача для «Локомотива» — решить проблему Ари, как они смогут заменить этого нападающего. «Анжи» же неплохо играет в начале чемпионата, да и сам по себе является крепкой командой. Но рискну предположить, что один гол «Локо» забьёт, вымучает и одержит победу.

«Тосно» — «Зенит» — 0:2
Если «Зенит» быстро забьёт, то легко победит, но, как и в случае матча ЦСКА, разгрома не жду. «Зенит» спокойно разберётся, но крупным счёт не будет.

«Спартак» — «Краснодар» — 2:2
Чемпион против одного из претендентов на чемпионство. «Краснодар» вчера провёл очень сложный матч в Лиге Европы. Но «Спартак» первые два матча в РФПЛ провёл ещё труднее. Никто не ждал, что чемпион потеряет очки в первых двух турах. Хочется ждать открытого футбола, поэтому ставлю на результативную ничью.

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Прогноз читателей

Олег Иваненко (Омск):

«Урал» – «Уфа» – 1:0
Обе команды стартовали без поражений, думаю, сегодня это равные соперники, но я поставлю на хозяев.

ЦСКА – «СКА-Хабаровск» – 1:0
В «армейском» дерби победит более опытный клуб.

«Рубин» – «Арсенал» – 0:0
Почему-то кажется, что «Рубин» не сможет вскрыть насыщенную оборону «Арсенала».

«Ахмат» – «Динамо» – 1:0
Грозненцы стартовали с двух минимальных побед, думаю, их серии продлится.

«Амкар» – «Ростов» – 2:1
«Амкар» стартовал с двух поражений и постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Локомотив» – «Анжи» – 2:0
Игра с «Анжи», ясное дело, будет для «Локо» совсем иной, нежели с ЦСКА. Здесь «железнодорожникам» предстоит играть первым номером, а «Анжи» будет ловить свой шанс на контратаках. Поставлю на уверенную победу команды Сёмина.

«Тосно» – «Зенит» – 1:3
Думаю, что «Зенит» без проблем выиграет у дебютанта РФПЛ.

«Спартак» – «Краснодар» – 1:2
Игровые проблемы «Спартака», мне кажется, гораздо глубже, чем сейчас пишут. «Краснодар» же неплохо вошёл в сезон, размялся в еврокубках и готов биться против чемпиона.

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Прогноз журналистов

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

«Урал» – «Уфа» – 0:0
Говорят, что команды Бердыева играют в оборонительный футбол. Тогда у «Уфы» ультраоборонительный футбол! Тем более на выезде. Сильно сомневаюсь, что команда Семака забьёт. Да и у «Урала» шансов будет хоть и больше, но ненамного.

ЦСКА – «СКА-Хабаровск» – 2:0
Те, кто часто смотрит матчи ЦСКА, знают слабые места «армейцев». Знают, что на скамейке запасных не хватает футболистов для усиления игры во втором тайме. Но это не так важно. В таких матчах дебютанты РФПЛ проигрывают ещё до стартового свистка. Тяжело верить в свои силы, когда ты выходишь играть против такого большого клуба на его новом стадионе.

«Рубин» – «Арсенал» – 2:0
Я верю в Бердыева как в тренера. Скоро он будет всех рвать на части. Это вопрос времени. Возможно, Бердыев начнёт укладывать на лопатки соперников уже в третьем туре. Но это не точно.

«Ахмат» – «Динамо» – 3:1
Мне очень симпатично новое «Динамо», но у меня нет ощущения, что команда шагнула из ФНЛ на уровень РФПЛ. Предыдущий год команда выступала в принципиально другом темпе. Думаю, что у «Динамо» всё будет хорошо, но чуть позже.

«Амкар» – «Ростов» – 2:1
Есть в нашем футболе непотопляемые люди. И речь не про Мутко, а про Гаджиева. Тренер выступает ровно при любых обстоятельствах. Если бы первые два матча «Амкар» выиграл, то сейчас я бы ставил на поражение. Поскольку пермяки в первых двух встречах уступили, то теперь они возьмут верх. По итогам сезона «Амкар» будет в середине таблицы. Вот увидите.

«Локомотив» – «Анжи» – 0:0
Для меня форварды делятся на два типа: те, от кого мяч отскакивает, и те, кто принимает его и развивает атаку дальше. В этом плане Ари – один из лучших в РФПЛ. Он и сыграть на партнёра может, и сам забивает. Отсутствие бразильца фатально. Думаю, что для «Локомотива» было бы лучше проиграть ЦСКА, но сохранить Ари здоровым.

«Тосно» – «Зенит» – 0:3
«Зенит» показал, кто в Питере хозяин, уже когда забрал на «Петровском» хозяйскую раздевалку. Думаю, что на поле будет то же самое. Только сине-бело-голубые заберут мяч. Знаете, как это во дворе бывает? Мама из окна зовёт делать уроки, и парень на площадке такой: «Всё, стопэ! Извиняйте, но я забираю мяч. Сами понимаете».

«Спартак» – «Краснодар» – 2:2
Я далеко не самый большой фанат Шалимова. Многие его решения по составу мне кажутся странными, хотя ему, конечно, виднее. В любом случае при нём команда славно комбинирует. В каждом туре забивает гол после шикарной комбинации. А это показатель игры и очень существенный! Другое дело, что у «Спартака» не было тяжёлого матча на этой неделе. Так что мне шансы кажутся достаточно сбалансированными.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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