Каррера: нам необходимо усиление под Лигу чемпионов — и меня это беспокоит

31 июля «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на «Открытие Арене». После двух ничьих в первых турах к важному матчу с конкурентом команда готовится почти в полном составе. Александр Самедов и Луис Адриано вернулись в общую группу, где отсутствуют только Сердар Таски и Роман Зобнин. Оба травмированных футболиста находятся в Тарасовке и занимаются по индивидуальной программе. Первый вопрос главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере — о здоровье его игроков.
— Как себя чувствуют футболисты?
— Все, кроме Таски и Зобнина, тренируются в общей группе. У немца проблемы со стопой, завтра посмотрим на его состояние.
— Говорят, он договорился с «Трабзонспором».
— Пока это слухи, ведь он находится здесь. Задайте этот вопрос руководству клуба. Я лишь знаю, что на него есть спрос.
— С «Уфой» не играл с первых минут Денис Глушаков. Он в порядке?
— Конечно, это был технический выбор, чтобы дать Денису отдохнуть. После прошлого сезона он почти не отдыхал, потому что играл на Кубке конфедераций. Сейчас он полностью готов.
— Как проходит восстановление Зобнина?
— Он, естественно, тренируется индивидуально. Но Зобнину потребуется ещё много времени и усилий, чтобы вернуться в строй.
— Кажется, уже решился вопрос с переходом Пашалича в «Спартак».
— Пока он игрок «Челси», поэтому я буду говорить о нём, когда он приедет сюда.
— Турецкие медиа сообщили, что Нойштедтер — уже игрок «Спартака».
Я обеспокоен. Для Лиги чемпионов нам требуется качественное усиление — мы не можем играть по три матча в неделю одним составом.
— Хорошо, я рад, — засмеялся итальянец.
— Почему вам не удалось выиграть в первых двух матчах РФПЛ?
— Мы не смогли обыграть «Динамо», потому что были неорганизованны во втором тайме. У нас был разрыв между линиями, и это привело к тому, что мы пропустили мяч в концовке. С «Уфой» мы играли отлично, но не хватило только голов.
— Как оцените игру дебютантов в матче с «Уфой» — Петковича, Тимофеева и Бакаева?
— Они сыграли хорошо, как и вся команда. Я рад, что эти ребята могут заменить основных наших футболистов.
— С «Динамо» вы играли по схеме 4-2-4. Согласны, что это было ошибкой?
— Мы изначально хотели играть по этой схеме. Пропустили мы не из-за схемы, а из-за потери концентрации.
— Вы читаете российские медиа?
— Когда не достигаешь результата — правильно слышать критику. Мы набрали всего два очка в двух матчах. Но мы продолжаем работать, как и в прошлом сезоне, ведь мы ментально сильны.
— Считаете ли вы «Краснодар» конкурентом в борьбе за чемпионство?
— Думаю, это очень хорошая команда.
— В составе «Краснодара» много травмированных. Это повышает ваши шансы?
— Я обращаю внимание в первую очередь на настрой нашей команды. В «Краснодаре» достаточно футболистов, чтобы заменить травмированных.
Когда не достигаешь результата — правильно слышать критику. Мы набрали всего два очка в двух матчах. Но мы продолжаем работать, как и в прошлом сезоне, ведь мы ментально сильны.
— Ждёте ли вы усиление?
— Конечно, я обеспокоен этим. Для Лиги чемпионов нам требуется качественное усиление — мы не можем играть по три матча в неделю одним составом.
— После трансферов Петковича и Тигиева с позицией правого защитника вопрос закрыт? Где ещё необходимо усиление?
— Эта позиция закрыта, но нам ещё требуются три-четыре футболиста для возможной ротации состава.
— Почему на сайте «Спартака» вы не объявляете состав футболистов, отправляющихся на выезд?
— Обычно едут все, кроме травмированных. Например, сегодня я ответил вам на вопрос о Таски и Зобнине.
— Вам не кажется, что соперники в России уже привыкли к вашему стилю и у «Зенита» при Манчини в этом смысле есть преимущество?
— У «Зенита» очень большой состав, который оставляет варианты для манёвра. К тому же Манчини — отличный тренер. Но меня больше волнует матч с «Краснодаром».
— Вы знаете, что Игорь Шалимов играл в Серии А?
— Да. Безусловно, в игре «Краснодара» есть какие-то итальянские черты — они играют отлично.
— В ближайших турах вы сыграете почти со всеми конкурентами. Обеспокоены этим?
— Это очень важный отрезок — мы играем с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». Все эти команды — наши конкуренты.
— На награждении «Спартака» вы сказали, что все футболисты должны снять медаль и положить её в карман. Все ваши игроки уже забыли про прошлый сезон?
— Может быть, ещё нет. Думаю, после Суперкубка и первых туров команда поняла, что теперь нужно приложить ещё больше усилий, чтобы завоевать титул снова.
Общение с футболистом «Спартака» молодым Артёмом Тимофеевым продолжалось чуть меньше. В прошлом матче с «Уфой» он дебютировал в основном составе команды, заменив в центре поля Дениса Глушакова. Мы спросили Артёма об ощущениях после матча и отношениях с капитаном.
— Какие ощущения испытали после первый игры в основе?
— Эмоции зашкаливали, очень долго ждал выхода в основе. Тренировался как обычно и узнал об этом только в раздевалке. Удивился, обрадовался, даже потрясло немного.
Это очень важный отрезок — мы играем с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». Все эти команды — наши конкуренты.
— Выходит, Денис Глушаков тоже узнал обо всём в раздевалке. Вы с ним общались до выхода на поле?
— Он меня поддержал, пожелал удачи: «Не нервничай, всё хорошо».
— Что сказал вам Каррера после матча?
— Лично мне ничего не говорил, только в целом прокомментировал игру команды.
— Много ли было поздравлений?
— Уйма сообщений и звонков, особенно от родных и близких.
— В дубле у вас было прозвище Нежный. В первой команде оно осталось?
— Сейчас меня так не называют.
— Что думаете о «Краснодаре»?
— Хорошая команда, ко всем соперникам мы относимся с уважением. У нас было две ничьи, поэтому теперь будем биться за победу.
— Чего не хватает «Спартаку» для первой победы?
— С «Динамо» подсели во втором тайме — сказалась усталость после Суперкубка. С «Уфой» тоже играли хорошо, просто не реализовали свои моменты. В команде всё хорошо, особенно атмосфера. Зачем вы нагнетаете? Вся борьба впереди.