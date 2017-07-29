Каррера: нам необходимо усиление под Лигу чемпионов — и меня это беспокоит

Перед матчем с «Краснодаром» Тимофеев вспоминает о дебюте, а Каррера говорит о трансферах под Лигу чемпионов.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в открытый футбол. Прогнозы на 3-й тур РФПЛ Прогнозы на матчи 3-го тура Премьер-Лиги делают эксперты, журналисты и наши читатели.

31 июля «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на «Открытие Арене». После двух ничьих в первых турах к важному матчу с конкурентом команда готовится почти в полном составе. Александр Самедов и Луис Адриано вернулись в общую группу, где отсутствуют только Сердар Таски и Роман Зобнин. Оба травмированных футболиста находятся в Тарасовке и занимаются по индивидуальной программе. Первый вопрос главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере — о здоровье его игроков.

— Как себя чувствуют футболисты?

— Все, кроме Таски и Зобнина, тренируются в общей группе. У немца проблемы со стопой, завтра посмотрим на его состояние.

— Говорят, он договорился с «Трабзонспором».

— Пока это слухи, ведь он находится здесь. Задайте этот вопрос руководству клуба. Я лишь знаю, что на него есть спрос.

— С «Уфой» не играл с первых минут Денис Глушаков. Он в порядке?

— Конечно, это был технический выбор, чтобы дать Денису отдохнуть. После прошлого сезона он почти не отдыхал, потому что играл на Кубке конфедераций. Сейчас он полностью готов.

— Как проходит восстановление Зобнина?

— Он, естественно, тренируется индивидуально. Но Зобнину потребуется ещё много времени и усилий, чтобы вернуться в строй.

— Кажется, уже решился вопрос с переходом Пашалича в «Спартак».

— Пока он игрок «Челси», поэтому я буду говорить о нём, когда он приедет сюда.

— Турецкие медиа сообщили, что Нойштедтер — уже игрок «Спартака».

Я обеспокоен. Для Лиги чемпионов нам требуется качественное усиление — мы не можем играть по три матча в неделю одним составом.

— Хорошо, я рад, — засмеялся итальянец.

— Почему вам не удалось выиграть в первых двух матчах РФПЛ?

— Мы не смогли обыграть «Динамо», потому что были неорганизованны во втором тайме. У нас был разрыв между линиями, и это привело к тому, что мы пропустили мяч в концовке. С «Уфой» мы играли отлично, но не хватило только голов.

«Спартак» уже недобрал 4 очка – многовато будет». Широков – о 2-м туре Роман Широков – о ничьих «Спартака», проблемах ЦСКА, новичках «Зенита» и долгах «Динамо» — в своей рубрике на «Чемпионате».

— Как оцените игру дебютантов в матче с «Уфой» — Петковича, Тимофеева и Бакаева?

— Они сыграли хорошо, как и вся команда. Я рад, что эти ребята могут заменить основных наших футболистов.

— С «Динамо» вы играли по схеме 4-2-4. Согласны, что это было ошибкой?

— Мы изначально хотели играть по этой схеме. Пропустили мы не из-за схемы, а из-за потери концентрации.

— Вы читаете российские медиа?

— Когда не достигаешь результата — правильно слышать критику. Мы набрали всего два очка в двух матчах. Но мы продолжаем работать, как и в прошлом сезоне, ведь мы ментально сильны.

— Считаете ли вы «Краснодар» конкурентом в борьбе за чемпионство?

— Думаю, это очень хорошая команда.

— В составе «Краснодара» много травмированных. Это повышает ваши шансы?

— Я обращаю внимание в первую очередь на настрой нашей команды. В «Краснодаре» достаточно футболистов, чтобы заменить травмированных.

Когда не достигаешь результата — правильно слышать критику. Мы набрали всего два очка в двух матчах. Но мы продолжаем работать, как и в прошлом сезоне, ведь мы ментально сильны.

— Ждёте ли вы усиление?

— Конечно, я обеспокоен этим. Для Лиги чемпионов нам требуется качественное усиление — мы не можем играть по три матча в неделю одним составом.

— После трансферов Петковича и Тигиева с позицией правого защитника вопрос закрыт? Где ещё необходимо усиление?

— Эта позиция закрыта, но нам ещё требуются три-четыре футболиста для возможной ротации состава.

— Почему на сайте «Спартака» вы не объявляете состав футболистов, отправляющихся на выезд?

— Обычно едут все, кроме травмированных. Например, сегодня я ответил вам на вопрос о Таски и Зобнине.

— Вам не кажется, что соперники в России уже привыкли к вашему стилю и у «Зенита» при Манчини в этом смысле есть преимущество?

— У «Зенита» очень большой состав, который оставляет варианты для манёвра. К тому же Манчини — отличный тренер. Но меня больше волнует матч с «Краснодаром».

— Вы знаете, что Игорь Шалимов играл в Серии А?

— Да. Безусловно, в игре «Краснодара» есть какие-то итальянские черты — они играют отлично.

— В ближайших турах вы сыграете почти со всеми конкурентами. Обеспокоены этим?

— Это очень важный отрезок — мы играем с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». Все эти команды — наши конкуренты.

— На награждении «Спартака» вы сказали, что все футболисты должны снять медаль и положить её в карман. Все ваши игроки уже забыли про прошлый сезон?

— Может быть, ещё нет. Думаю, после Суперкубка и первых туров команда поняла, что теперь нужно приложить ещё больше усилий, чтобы завоевать титул снова.



Общение с футболистом «Спартака» молодым Артёмом Тимофеевым продолжалось чуть меньше. В прошлом матче с «Уфой» он дебютировал в основном составе команды, заменив в центре поля Дениса Глушакова. Мы спросили Артёма об ощущениях после матча и отношениях с капитаном.



— Какие ощущения испытали после первый игры в основе?

— Эмоции зашкаливали, очень долго ждал выхода в основе. Тренировался как обычно и узнал об этом только в раздевалке. Удивился, обрадовался, даже потрясло немного.

Это очень важный отрезок — мы играем с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». Все эти команды — наши конкуренты.

— Выходит, Денис Глушаков тоже узнал обо всём в раздевалке. Вы с ним общались до выхода на поле?

— Он меня поддержал, пожелал удачи: «Не нервничай, всё хорошо».

— Что сказал вам Каррера после матча?

— Лично мне ничего не говорил, только в целом прокомментировал игру команды.

— Много ли было поздравлений?

— Уйма сообщений и звонков, особенно от родных и близких.

— В дубле у вас было прозвище Нежный. В первой команде оно осталось?

— Сейчас меня так не называют.

— Что думаете о «Краснодаре»?

— Хорошая команда, ко всем соперникам мы относимся с уважением. У нас было две ничьи, поэтому теперь будем биться за победу.

— Чего не хватает «Спартаку» для первой победы?

— С «Динамо» подсели во втором тайме — сказалась усталость после Суперкубка. С «Уфой» тоже играли хорошо, просто не реализовали свои моменты. В команде всё хорошо, особенно атмосфера. Зачем вы нагнетаете? Вся борьба впереди.