Уместить на поле 200 миллионов. Каким будет новый «Милан»

«Милан» провёл первый матч в новом сезоне и начал отвечать на вопросы, как именно команда будет играть после нескольких взрывов на рынке.

«Это лето мечты. Мои желания исполнены, и процесс ещё не окончен. Клуб делает что-то экстраординарное», – заливает елеем новых хозяев Винченцо Монтелла. Для тифози «Милана» активная работа китайских владельцев на трансферном рынке – искупление за все страдания последних лет, а для тренера россонери – погружение в долгожданные качественные условия. Прошлогодний «Милан» был командой, где от тренера требовалось слепить во что-то единое непонятную бесформенную массу. Монтелла, как специалист, способный подстроиться под личностей и построить команду на их сильных качествах, должен был сделать «Милан» своим новым авторским проектом, но быстро осознал невозможность такого подхода. Аэроплан отказался от своей традиционной культуры кальчо, основанной на комбинационном футболе, и сделал «Милан» максимально сдержанным.

Теперь Монтелле снова придётся подстраиваться под купленных игроков, но под Бонуччи, Билью и Чалханоглу подстраиваться всё-таки приятнее, чем под трудного ребёнка М’Байе Ньянга или просто ещё ребёнка Локателли. Правда, в стартовом матче сезона – с румынской «Университатей» в Лиге Европы – не было ни полной толпы новичков «Милана» (всего трое вышли с первых минут), ни вообще нового «Милана». Но есть понимание, что будет с такими россонери дальше.

Каким будет состав?

Ещё до трансферов Бонуччи и Бильи в «Милан» La Gazzetta Dello Sport рисовала состав россонери вот так. Удивляться двум различным модулям не стоит: Монтелла, как многие современные тренеры, убеждён, что цифровое отражение тактических схем – пустота, важнее функции игроков на поле. Редким игрокам, оставшимся в «Милане» с прошлого сезона (они на инфографике отмечены красными точками), будет понятна и схема 4-3-3, по которой Монтелла играл большую часть прошлого сезона, и 3-5-2, применявшаяся под конкретных соперников, вроде сказочной «Аталанты» Гасперини.

Главное, что должно переболеть — проблемы при переходе из обороны в атаку, связанные с первым пасом.

В Румынии «Милан» сыграл по 4-3-3, но основным модулем Монтеллы должна стать 3-5-2, и главная причина – покупка Леонардо Бонуччи. Ключевой защитник «Ювентуса» оптимально чувствует себя в схеме с тремя центральными, при четвёрке ему не так комфортно, тем более с новыми незнакомыми партнёрами, а не с Кьеллини, чьи повадки Бонуччи изучал годами. Вдобавок влияние Бонуччи на раздевалку «Милана» явно будет огромным – ему уже дали родной 19-й номер и капитанскую повязку, у него будет главное право голоса в общении с Монтеллой. Возможно, в выборе тактики статус Бонуччи и его любовь к схеме 3-5-2 будут решающими, хотя итальянские тренеры не готовы прощать своим игрокам вмешательство в тактику.

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Какими будут базовые тактические изменения?

Монтелла много работает над действиями в переходных фазах – от обороны к атаке и наоборот – и покупка Бонуччи, Мусаккьо и Бильи связана как раз с проблемами в этих фазах игры. Из защитников прошлогоднего «Милана» лишь Романьоли дружил с сильным первым пасом, остальные игроки предсказуемо пуляли мяч верхом в сторону Бакки или инсайдов. Не помогал и традиционный для его команд розыгрыш мяча при переходе в атаку – 3-2 или 2-3, в зависимости от ситуации.

Ложным центральным защитником (то есть фланговым, но участвовавшим в билд-апе) у «Милана» старой сборки был Маттиа Де Шильо, в летних матчах ту же роль исполнял Рикардо Родригес. В защите он по-прежнему играет как безголовая курица, бросаясь на мяч и оставляя свой фланг свободным. Из-за этого Монтелла заставляет инсайдов опускаться глубоко назад, блокируя край Родригеса для передач соперника, но достойно видит поле и владеет качественным пасом, в том числе длинным. При схеме 3-5-2 умения Родригеса вряд ли пригодятся, скорее, он будет дежурить у чужой штрафной площадки, но при 4-3-3 именно он будет помогать конструировать атаки центральным защитникам, опорнику и одному из центральных хавбеков – Бонавентуре или Кесси.

Перед Винченцо Монтеллой стоит тяжелейшая задача – сколотить одну из пяти сильнейших команд мира (Аэроплан сам ставит перед собой такую задачу).

Впереди при таком розыгрыше дежурит сразу пятёрка игроков: центральный хавбек, освобождённый от работы в начале атаки (в Румынии им был Бонавентура), три игрока передней линии и ещё один крайний защитник. Роль такого защитника идеально подходит Андреа Конти, купленному летом у «Аталанты». В своей предыдущей команде Конти активно подключался вперёд, смещался в центр и регулярно даже завершал атаки – на счету правого защитника 8 голов, 5 голевых передач и 18 участий в голевых атаках, статистика мощнейшая для латераля. В «Милане» Монтелла может полагаться и на его включения вперёд.

Роли же инсайдов остаются неизменными, и покупка Хакана Чалханоглу призвана как раз добавить качества на конкретной позиции при сохранении игровой структуры. Чалханоглу, как и Сусо, засверкавший в «Милане» Монтеллы, способен играть на фланге, но постоянно примагничивается к центру. Андре Силва умеет как протащить мяч в одиночку, так и грамотно побороться и скинуть его под подбор. Вместе они образуют сильную тройку атакующих игроков, работающих в центральной зоне.

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Что поменяют трансферы?

Из почти 200 потраченных миллионов евро за лето лишь полтора – очевидные деньги на ветер: за брата Джиджо Доннаруммы, выбившего из «Милана» контракт для всей своей семьи. Остальные игроки смогут приносить команде пользу на дистанции. Даже трансфер Фабио Борини, вроде как неочевидный, объясним: Борини здорово действует без мяча, умеет загонять соперника в ситуации, когда из сценариев продолжения атаки остаются лишь пас назад и «подарок» мяча оппоненту. Жаль, что сейчас позиционную статистику Борини нельзя оценить и все говорят только о других цифрах – два гола и три участия в голевых атаках за прошлый сезон.

Главное, что должно переболеть – проблемы при переходе из обороны в атаку, связанные с первым пасом. Рисковый Локателли играл, когда был здоров Монтоливо, но при здоровом капитане садился на скамейку, и тогда оставался лишь один человек с качественным первым пасом – Романьоли. Проблемы с первым пасом никуда не делись и в Румынии, где россонери тоже играли с Монтоливо и лишь одним пасующим защитником (хорошо, ещё Родригес, но у прошлогоднего «Милана» ту же роль выполнял Де Шильо – помогало через раз). Монтоливо неплохо видит поле, но скорость принятия решений у него низка даже на фоне пятой команды Румынии. Бонуччи и Билья должны исправить недостаток «Милана», если только не помешает одно «но»…

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Какие игровые проблемы могут ждать «Милан»?

Главная, как ни странно, теперь тоже связана с Бонуччи и Бильей. Парадоксально, но купив двух игроков с одинаковыми достоинствами, «Милан» может и проиграть. Случится это, если один из новичков перетянет одеяло на себя и возьмёт всю ответственность за командный билд-ап. Если Бонуччи заберёт себе весь первый пас (что вероятнее), Билья окажется менее вовлечённым в командную игру. Если заберёт Билья, нивелируется главное качество Бонуччи, ради которого его так хотел взять в «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Важно, что пока мы не можем понять решение в этой ситуации: Бонуччи и Билью из-за финансовых вопросов до сих пор не могут заявить за «Милан», на поле их можно будет увидеть лишь к середине августа.

Менее существенные, но тоже важные вопросы. Каков будет на уровне топ-чемпионата Андре Силва? Не станет ли он, как Карлос Бакка, уже почти проданный в «Марсель», скрываться под шапкой-невидимкой, когда до него не доходит мяч? Нужен ли второй чистый нападающий в пару к Силве или хватит атакующего игрока с пасом, как у Сусо или Чалханоглу, под португальцем?

Удастся ли вправить мозги М’Байе Ньянгу и нужно ли вообще на него рассчитывать? «Я бы хотел его использовать, ему лишь надо начать учиться на своих ошибках», – говорит Монтелла о неисправимом парне, прыгавшем с крыши дома в бассейн после травмы ноги. Ньянг и на поле такой – соответствует концепции игры Монтеллы, здорово смещается в середину, но вместо оригинальных продолжений и передач в штрафную бесполезно бьёт издали.

Куда ставить Джакомо Бонавентуру? Что делать с Монтоливо, нужен ли он вообще «Милану»? «Сахарный лидер» свергнут и выпровожен из основы, но, возможно, Риккардо ещё нужен шанс, чтобы переосмыслить всё и заиграть в новом «Милане».

Перед Винченцо Монтеллой стоит тяжелейшая задача – ответив на все эти вопросы, сколотить одну из пяти сильнейших команд мира (Аэроплан сам ставит перед собой такую задачу). Но подобные задачи решать намного приятнее, чем выбирать между Сапатой и Палеттой перед ключевым матчем.