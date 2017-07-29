175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЦСКА – «СКА-Хабаровск» – 2:0. 29 июля 2017 года. Обзор матча, фото, видео
Текст: Олег Лысенко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Деды» и «духи». Как ЦСКА выиграл первое «армейское» дерби в РФПЛ

Старожил чемпионата не стал делать поблажек новичку и без вопросов выиграл первое «армейское» дерби Москвы и Хабаровска в РФПЛ.
29 июля 2017, суббота. 16:57. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
29 июля 2017, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Головин – 4, 2:0 – Натхо – 37 (пен)

В середине 80-х годов прошлого века «армейские» клубы Москвы и Хабаровска ненадолго пересеклись в первой союзной лиге и с тех пор более 30 лет существовали в параллельных состязательных вселенных. На высшем уровне «одноклубники» впервые сошлись в последнюю субботу июля 2017-го, в знойной Москве. Исторический момент – новое дерби РФПЛ. Не географическое, так «ведомственное», пускай современный ПФК ЦСКА к Минобороны имеет достаточно символичное отношение.

Сомневаюсь, что статус соперника имел сколько-нибудь принципиальное значение для хозяев и их болельщиков. Это журналисты на такие нюансы внимание обращают, пытаясь разглядеть интригу там, где ею подчас и не пахнет. Думаю, не сильно ошибусь, предположив, что футболисты ЦСКА воспринимали хабаровчан как старательного, неуступчивого, но всё же заведомо менее квалифицированного противника, которого они обязаны побеждать, да поувереннее.

Для кого игра на 3-й Песчаной точно имела особенный, ностальгический подтекст, так это для командира дальневосточной «армии». Алексей Поддубский почти всю игроцкую жизнь отдал красно-синим цветам. «Служил» в родном Хабаровске, в ЦСКА мелькнул в историческом первом чемпионате России. В легендарной победе над «Барселоной» участия не принимал, но с десяток матчей внутренней лиги провёл. Стало быть, какой-никакой след в истории клуба оставил – как минимум строчку в перечне «армейцев» всех времён. Естественно, ему хотелось представить наилучшую версию своей команды столичной публике. Не получилось. ЦСКА не стал делать поблажек противнику и буквально смял гостей.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в открытый футбол. Прогнозы на 3-й тур РФПЛ
Прогнозы на матчи 3-го тура Премьер-Лиги делают эксперты, журналисты и наши читатели.

Располагай Гончаренко более длинной и однородной «скамейкой», он, возможно, прибег бы 29 июля к более широкой ротации. Несмотря на комфортный счёт, «афинская гастроль» посреди недели отняла немало сил у вице-чемпионов России. За неимением двух равноценных составов – а у кого в РФПЛ они сегодня есть? – тренер ограничился парой точечных изменений: Игнашевич и Натхо вместо А. Березуцкого и Витиньо. Бразилец впервые в сезоне присел на скамейку, тогда как старейшина команды, наоборот, впервые после травмы вышел на поле.

Если оставить за скобками детали тактического характера, нетрудно угадать основной предматчевый посыл Гончаренко своим бойцам в раздевалке: постараться решить все вопросы как можно живее – в идеале без обидных «поломок». Как минимум с первым пунктом двуединой программы хозяева справились безукоризненно. На открытие счёта им потребовалось всего четыре минуты. Вернблум перехватил мяч после панического паса назад Черевко, отыграл вратаря и передоверил право завершающего удара Головину. Последнему оставалось не промазать. Александр прощать аутсайдера не стал.

Если у хабаровчан и имелся более или менее эффективный план противодействия фавориту, то после стартового удара он провалился. Гости просто поплыли и ещё до перерыва могли получить с полдюжины мячей в свои ворота. То, что пропустили всего один, не их заслуга – недоработка хозяев.

Любопытный эпизод приключился в середине тайма. Виктор Гончаренко подозвал к себе Чалова и резким жестом указал на скамейку за своей спиной. Досрочно покидать поле Фёдору не улыбалось, и он с удвоенной энергией принялся рвать гостевую оборону. Результатом активизации молодого нападающего стали четыре (!) подряд острых момента с его участием. И все – упущенные, когда самостоятельно, а когда в соавторстве с вратарём Криворучко.

То, что не удалось до перерыва штатному нападающему, осуществили центральные хавбеки. Дзагоев в единоборстве с Эдиевым заработал пенальти, а Натхо его невозмутимо реализовал.

Нивелировать чудовищное превосходство соперника в средней линии Поддубский попытался экстренной заменой. С выходом в опорную зону опытного Баляйкина гости немного выровняли игру. Осознанное снижение хозяевами оборотов этому тоже, наверное, способствовало. Резонов продолжать рвать удила у москвичей просто не осталось, и они, словно по щелчку невидимого тумблера, переключились на энергосберегающий режим.

Нежелание Гончаренко довольствоваться достигнутым проявилось в замене Чалова на свежего форварда Жамалетдинова. За минуту в Каспийске Тимуру тяжело было утолить игровой голод. Здесь он получил в своё распоряжение больше получаса – и расстарался, чтобы максимально эффективно ими распорядиться. И ведь был, был у 75-го номера шанс отличиться, да какой! После его, казалось бы, верного удара под мяч некстати подвернулся Фернандес.

Парой неприятных подач от угла поля озадачил Криворучко Витиньо, заменивший Дзагоева. Вратарь с трудом, но справился. У Кучаева времени на демонстрацию своих талантов было совсем мало, но и он в наступлении кое-что создал. После прорыва Константина левым краем и качественного прострела защитнику пришлось пластаться в подкате, чтобы опередить Жамалетдинова.

Тайм на ноль – это, пожалуй, максимум, на который в своём нынешнем состоянии способен в игре против фаворитов «СКА-Хабаровск». Против «Зенита» ему удался первый, против ЦСКА – второй. Вот только очков у дебютанта лиги как не было, так и нет. 0:2 — там, 0:2 – тут.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 19
Теги
ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск
Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
18:51 Шекспир: я надеюсь, что Ихеаначо перейдёт в «Лестер» как можно быстрее
18:39 «ПСЖ» надо продать игроков на € 110 млн, чтоб не нарушить ФФП трансфером Неймара
18:28 Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды
18:27 Спаллетти: не понимаю, почему игроки «Интера» совершают ошибки, контролируя мяч
18:17 Бабаев: поверьте, если бы всё было так легко, усиление у ЦСКА появилось бы
18:15 Горецка: у меня нет договорённости с «Баварией», это полная чушь
18:08 Малкин с Исинбаевой, смех с судьёй и другие фото с матча ЦСКА — «СКА-Хабаровск»
18:03 Бабаев: сначала тепло поздравили Акинфеева, потом всё перешло в плоскость шуток
17:57 «Севилья» выиграла у «РБ Лейпциг» в первом матче «Эмирейтс Кап»
17:55 Авдонченко: для меня нонсенс, почему бригада Левникова выбрала чёрную форму
17:49 Бабаев: сегодня был не день Чалова, так бывает
17:46 «Балтика» нарушила миграционный закон из-за Гафара, но избежала штрафа
17:45 Масалитин: ЦСКА разгромил бы СКА, если бы Чалов использовал свои моменты
17:43 Черчесов посетил матч ЦСКА — «СКА-Хабаровск»
17:34 Авдонченко: Дзагоев сам переступил защитника «СКА-Хабаровск» и упал
17:34 Головин: гол — на счету Вернблума, мне после его паса оставалось только забить
17:31 В «Лионе» сообщили, что намерены продать Мамману, которого хочет купить «Зенит»
17:24 Бердыев объяснил, почему Канунников не попал в заявку на матч с «Арсеналом» Т
17:17 Пономарёв: пенальти на Дзагоеве не было
17:17 Гончаренко: падение темпа ЦСКА можно понять — в Афинах было непросто плюс жара
17:11 Поддубский — о замене Друзина на 38-й минуте матча с ЦСКА: задохнулся человек
17:11 Режиссёр «Матильды» Учитель снимет фильм о Стрельцове
17:08 Тарханов: нападающие «Уфы» — два зверя
16:58 Семак: «Уфа» расстроена ничьей с «Уралом», но ребята бились до последней минуты
16:52 ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в Москве
16:51 «Урал» в концовке ушёл от поражения в домашнем матче с «Уфой»
16:41 «Интер» обыграл «Челси» на Международном кубке чемпионов
16:39 Команда Капелло одержала вторую подряд победу в китайской Суперлиге
16:30 «Спартак» интересуется форвардом «Стандарда» Бельфодилем
16:27 Видео: Кондогбиа забил в свои ворота почти с центра поля
16:20 «Рубин» — «Арсенал»: Канунников пропустит матч
16:08 Де Росси: с уходом Тотти на игроков «Ромы» легла большая ответственность
15:52 «Зенит» уступил «Тосно» в матче молодёжного первенства
15:41 Подольски оформил дубль в дебютном матче в чемпионате Японии
15:17 Снейдер на правах свободного агента может перейти в «Ниццу»
15:07 Исинбаева выполнила первый удар по мячу в матче ЦСКА — «СКА Хабаровск»
15:03 Гончаренко: для Игнашевича не составит проблем провести 90 минут в игре со СКА
14:58 Акинфеев осуществил мечту подопечного Детского хосписа «Дом с маяком»
14:50 Видео: курьёзный гол Лебеденко после ошибки вратаря в матче «Арарат» — «Калуга»
14:39 Гвардиола: «Манчестер Сити» может приобрести ещё одного защитника до конца лета
14:16 Шака и отжимания Адриано, пинок Промеса и веселье Карреры. Фото из Тарасовки
14:09 Marca: Гризманн – в списке кандидатов «Барселоны» на случай ухода Неймара
13:55 «Локомотив» разгромил «Анжи» 4:0 в матче молодёжного первенства
13:46 «Урал» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд
13:46 Роналдиньо – Неймару: следуй своему сердцу и будь счастлив
Все новости RSS
Партнерский контент