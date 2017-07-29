«Деды» и «духи». Как ЦСКА выиграл первое «армейское» дерби в РФПЛ

В середине 80-х годов прошлого века «армейские» клубы Москвы и Хабаровска ненадолго пересеклись в первой союзной лиге и с тех пор более 30 лет существовали в параллельных состязательных вселенных. На высшем уровне «одноклубники» впервые сошлись в последнюю субботу июля 2017-го, в знойной Москве. Исторический момент – новое дерби РФПЛ. Не географическое, так «ведомственное», пускай современный ПФК ЦСКА к Минобороны имеет достаточно символичное отношение.

Сомневаюсь, что статус соперника имел сколько-нибудь принципиальное значение для хозяев и их болельщиков. Это журналисты на такие нюансы внимание обращают, пытаясь разглядеть интригу там, где ею подчас и не пахнет. Думаю, не сильно ошибусь, предположив, что футболисты ЦСКА воспринимали хабаровчан как старательного, неуступчивого, но всё же заведомо менее квалифицированного противника, которого они обязаны побеждать, да поувереннее.



Для кого игра на 3-й Песчаной точно имела особенный, ностальгический подтекст, так это для командира дальневосточной «армии». Алексей Поддубский почти всю игроцкую жизнь отдал красно-синим цветам. «Служил» в родном Хабаровске, в ЦСКА мелькнул в историческом первом чемпионате России. В легендарной победе над «Барселоной» участия не принимал, но с десяток матчей внутренней лиги провёл. Стало быть, какой-никакой след в истории клуба оставил – как минимум строчку в перечне «армейцев» всех времён. Естественно, ему хотелось представить наилучшую версию своей команды столичной публике. Не получилось. ЦСКА не стал делать поблажек противнику и буквально смял гостей.

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Располагай Гончаренко более длинной и однородной «скамейкой», он, возможно, прибег бы 29 июля к более широкой ротации. Несмотря на комфортный счёт, «афинская гастроль» посреди недели отняла немало сил у вице-чемпионов России. За неимением двух равноценных составов – а у кого в РФПЛ они сегодня есть? – тренер ограничился парой точечных изменений: Игнашевич и Натхо вместо А. Березуцкого и Витиньо. Бразилец впервые в сезоне присел на скамейку, тогда как старейшина команды, наоборот, впервые после травмы вышел на поле.



Если оставить за скобками детали тактического характера, нетрудно угадать основной предматчевый посыл Гончаренко своим бойцам в раздевалке: постараться решить все вопросы как можно живее – в идеале без обидных «поломок». Как минимум с первым пунктом двуединой программы хозяева справились безукоризненно. На открытие счёта им потребовалось всего четыре минуты. Вернблум перехватил мяч после панического паса назад Черевко, отыграл вратаря и передоверил право завершающего удара Головину. Последнему оставалось не промазать. Александр прощать аутсайдера не стал.



Если у хабаровчан и имелся более или менее эффективный план противодействия фавориту, то после стартового удара он провалился. Гости просто поплыли и ещё до перерыва могли получить с полдюжины мячей в свои ворота. То, что пропустили всего один, не их заслуга – недоработка хозяев.



Любопытный эпизод приключился в середине тайма. Виктор Гончаренко подозвал к себе Чалова и резким жестом указал на скамейку за своей спиной. Досрочно покидать поле Фёдору не улыбалось, и он с удвоенной энергией принялся рвать гостевую оборону. Результатом активизации молодого нападающего стали четыре (!) подряд острых момента с его участием. И все – упущенные, когда самостоятельно, а когда в соавторстве с вратарём Криворучко.



То, что не удалось до перерыва штатному нападающему, осуществили центральные хавбеки. Дзагоев в единоборстве с Эдиевым заработал пенальти, а Натхо его невозмутимо реализовал.

Нивелировать чудовищное превосходство соперника в средней линии Поддубский попытался экстренной заменой. С выходом в опорную зону опытного Баляйкина гости немного выровняли игру. Осознанное снижение хозяевами оборотов этому тоже, наверное, способствовало. Резонов продолжать рвать удила у москвичей просто не осталось, и они, словно по щелчку невидимого тумблера, переключились на энергосберегающий режим.

Нежелание Гончаренко довольствоваться достигнутым проявилось в замене Чалова на свежего форварда Жамалетдинова. За минуту в Каспийске Тимуру тяжело было утолить игровой голод. Здесь он получил в своё распоряжение больше получаса – и расстарался, чтобы максимально эффективно ими распорядиться. И ведь был, был у 75-го номера шанс отличиться, да какой! После его, казалось бы, верного удара под мяч некстати подвернулся Фернандес.



Парой неприятных подач от угла поля озадачил Криворучко Витиньо, заменивший Дзагоева. Вратарь с трудом, но справился. У Кучаева времени на демонстрацию своих талантов было совсем мало, но и он в наступлении кое-что создал. После прорыва Константина левым краем и качественного прострела защитнику пришлось пластаться в подкате, чтобы опередить Жамалетдинова.



Тайм на ноль – это, пожалуй, максимум, на который в своём нынешнем состоянии способен в игре против фаворитов «СКА-Хабаровск». Против «Зенита» ему удался первый, против ЦСКА – второй. Вот только очков у дебютанта лиги как не было, так и нет. 0:2 — там, 0:2 – тут.