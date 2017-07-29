Бабаев: на примете есть футболисты в атаку и центр полузащиты

После не самой сложной победы над «СКА-Хабаровск» на вопросы журналистов ответил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Уже в середине следующей недели «армейцы» сыграют с АЕКом в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов. До группового этапа, который может принести так необходимые ресурсы для трансферов — ещё три матча. Поэтому первый вопрос одному из «армейских» руководителей — о режиме экономии, который ЦСКА включил в матче с одноклубниками из Хабаровска.

— Сегодня казалось, что ЦСКА играл скорее в товарищеском матче, чем в официальном.

— Нельзя сказать, что это была тренировочная игра. Во втором тайме было достаточно тяжело. В любом случае, это матч чемпионата, и относиться к нему нужно со всей серьёзностью.

—Сегодня Фёдор Чалов не реализовал много моментов.

— Сегодня — не день Чалова, так бывает. Он проделал большой объём работы в Афинах — тоже в тяжёлых климатических условиях, как и сегодня. Думаю, ему сегодня просто не хватило свежести. Да и вратарь хабаровчан играл надёжно, хорошо выбирал позицию.

«Деды» и «духи». Как ЦСКА выиграл первое «армейское» дерби в РФПЛ Старожил чемпионата не стал делать поблажек новичку и без вопросов выиграл первое «армейское» дерби Москвы и Хабаровска в РФПЛ.

— У Жамалетдинова тоже были хорошие шансы забить.

— Жамалетдинов мог чуть лучше сыграть, но ничего страшного не случилось. Надеюсь, у него всё впереди.

— Расстраиваетесь, когда видите неполные трибуны «ВЭБ-Арены»?

— Слукавлю, если скажу, что мы не переживаем по поводу низкой посещаемости стадиона. Мы делаем всё возможное для того, чтобы арена заполнялась лучше. Открыли фан-зону рядом с западной башней, разработали развлекательную программу с анимацией, обеспечили фудкорты. Наверное, все на дачу поехали в такой жаркий день… Хотелось бы, чтобы больше болельщиков приходило на матчи.

— У вас уже есть цифры по продажам абонементов?

— Около восьми тысяч абонементов уже выкуплено. Пока меньше, чем в прошлом сезоне. Но, справедливости ради, в прошлом сезоне мы продали почти две тысячи абонементов только на второй круг. Уверен, что это не окончательное число — многие ещё в отпусках.

— Есть ли новости по трансферам?

— Нет.

— Но усиление ЦСКА необходимо?

— Конечно, да, но не всё от нас зависит. Если бы всё было так легко, поверьте, вы узнали об трансферах первыми. Есть обстоятельства и причины, которые не позволяют решить вопрос в одночасье. У нас есть список кандидатов, но не всегда нам удаётся договориться на приемлемых условиях.

— На какие позиции ищутся футболисты?

— В нападение и в центр поля. Повторюсь, у нас есть шорт-лист, но это не значит, что уже завтра вы увидите новичков в Ватутинках. Есть определённый сложности.

— В прошлом туре КДК оштрафовал тульский «Арсенал» за неправильный выход из автобуса. Вы были уведомлены о подобных правилах?

— Да по этому поводу был введён специальный пункт в технический регламент на этот сезон. Нужно с пониманием относиться к просьбам, которые идут от ваших коллег с телевидения — они делают продукт. Мы постараемся обеспечить им все условия.

— Как поздравили Игоря Акинфеева, чья неудачная серия прервалась в матче с АЕКом?

— Серия была неприятной, но и переоценивать её значение не стоит. Кстати, Игорь недавно побил рекорд по количество сухих матчей в еврокубках среди всех российских вратарей.Поздравления? Разве что в шутливой форме. Банкет по этому поводу мы не проводили. Ребята очень тепло поздравили нашего капитана в раздевалке, а потом все вместе пошутили над всей ситуацией.

— Чтобы избежать лишних вопросов, Акинфееву нужно показать себя в групповом этапе Лиги чемпионов?

— Абсолютно верно, но главное — туда пробиться.Честно говоря, не столь важно отстоять на ноль, сколько попасть в группу. В любом случае, если нам удастся пройти АЕК, в следующем раунде нас будет ждать другой серьёзный соперник.

— «Зенит» закупает ещё один состав на трансферном рынке, в то время как ЦСКА действует пассивно. Опасений нет?

— Мы уже к этому привыкли. Что ж, мы стараемся искать дополнительные ресурсы, внутренние резервы. Каждому своё.