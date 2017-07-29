Вопрос дня. Дзюба в «Локомотиве» — как вам такой сюжет?

О том, что Артём Дзюба не вписывается в игровую концепцию Роберто Манчини, известно не первый день. В то же время «Локомотив», надолго потерявший Ари, остался почти без нападающих. Переход форварда на правах аренды, информация о котором появилась этим вечером, кажется логичным. Вероятность сделки оценивается в 65%. И всё равно этот трансфер вызывает много вопросов.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— В связи с тем что Ари получил травму и выбыл на четыре месяца, «Локомотиву» нужен нападающий. В «Зените» делается ставка на других игроков, и переход Дзюбы был бы логичным. Если иметь в виду характер Артёма, то у Юрия Сёмина тоже непростой нрав. Надо разделять характер в игре и характер вне поля. Это две разные вещи.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива»:
— Сегодняшняя трансферная политика «железнодорожников» строится на том, чтобы покупать игроков из клубов, где они не пригодились. Дзюба может хорошо подойти красно-зелёным, если найдёт мотивацию для игры в футбол. На данный момент он её потерял. С Артёмом трудно сработаться, ему в первую очередь нужно сойтись на личностном характере с главным тренером. Сёмин идёт на уступки тем игрокам, которые ему действительно нужны.
Сергей Фурсенко, президент «Зенита»:
— Первый раз слышу о том, что Дзюба может покинуть «Зенит». Вопрос о его уходе не обсуждался, в клубе на него рассчитывают.
Сергей Булавин, ветеран «Зенита»:
— Если Дзюба решил не сидеть на скамеечке, а играть, то это его право. Всё-таки он является кандидатом в сборную России. А если Артём хочет стать основным игроком сборной, то ему нужно играть, проявлять себя. Вероятно, в «Зените» постоянного места в основе у него не будет. На месте Дзюбы я бы перешёл в «Локомотив».
Анатолий Бышовец, бывший тренер «Локомотива»:
— Не знаю, чем этот переход может быть обоснован, это игрок основного состава «Зенита». Эта новость похожа на «утку». А если кто травму получит в питерском клубе? Плюс надо поддерживать конкуренцию. Да и незачем усиливать конкурента. Не думаю, что этот переход реален.
Ринат Билялетдинов, бывший тренер «Локомотива»:
— Такой переход кажется сомнительным. Не понимаю, зачем это «Зениту» и Артёму Дзюбе. Если Артёма устраивают требования Манчини, то стоит остаться в «Зените». Если Дзюба считает, что в «Локомотиве» всё будет выстлано ковровыми дорожками, то он ошибается. Любой игрок должен завоевать место в основном составе, даже если его приглашают в команду.
Юрий Красножан, бывший тренер «Локомотива»:
— Такой исход событий вполне возможен. С другой стороны, интересно, как Артём отнесётся к этому. Ему хочется играть, и ему виднее, будет ли он попадать в стартовый состав «Зенита». Дзюба — один из лучших нападающих в России, полагаю, ему не составит труда вписаться в состав «Локомотива». Он может эффективно играть в разных тактических расстановках и задумках.
Наше мнение
Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:
— Дзюба, вероятно, — форвард не для Манчини. Роберто никогда не любил таких бугаистых нападающих. И не совсем тот, кто нужен «Локомотиву»: красно-зелёным и лично Юрию Палычу Сёмину стилистически нужнее живчик, подвижный, разворотливый, способный и растолкать соперников на приёме мяча, и атаку разогнать. Если вычесть габариты — Дзюба всё-таки игрок другого склада, чем Ари, — то Артём вполне может влиться в систему игры «Локо».Он умеет не только замыкать подачи в штрафную, но и грамотно работать в контратаках, после передач низом. Если «Зениту» Дзюба действительно не нужен, то «Локомотив» — вариант подходящий.
Мнения читателей
dachtoetakoe:
— Наконец-то поймает Миранчука)
FULHAM1881:
— Ждём «message» от Дзюбы в виде поднятой пятерни над головой:)
dankosh:
— Котировки «Зенита» на чемпионство повышаются до небес.
zenit-spb16:
— Дзюба на самом деле не так и плох был, по меркам чемпионата, и даже без Халка забивал в том сезоне. Но если уйдёт, то, признаемся, никто переживать не будет особо.