Вопрос дня. Дзюба в «Локомотиве» — как вам такой сюжет?

О том, что Артём Дзюба не вписывается в игровую концепцию Роберто Манчини, известно не первый день. В то же время «Локомотив», надолго потерявший Ари, остался почти без нападающих. Переход форварда на правах аренды, информация о котором появилась этим вечером, кажется логичным. Вероятность сделки оценивается в 65%. И всё равно этот трансфер вызывает много вопросов.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— В связи с тем что Ари получил травму и выбыл на четыре месяца, «Локомотиву» нужен нападающий. В «Зените» делается ставка на других игроков, и переход Дзюбы был бы логичным. Если иметь в виду характер Артёма, то у Юрия Сёмина тоже непростой нрав. Надо разделять характер в игре и характер вне поля. Это две разные вещи.

Дзюба не нужен Манчини?! Что происходит в «Зените» Как Манчини работал с Дзюбой на сборах «Зенита» в Австрии и какое будущее ждёт нападающего у нового тренера.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива»:

— Сегодняшняя трансферная политика «железнодорожников» строится на том, чтобы покупать игроков из клубов, где они не пригодились. Дзюба может хорошо подойти красно-зелёным, если найдёт мотивацию для игры в футбол. На данный момент он её потерял. С Артёмом трудно сработаться, ему в первую очередь нужно сойтись на личностном характере с главным тренером. Сёмин идёт на уступки тем игрокам, которые ему действительно нужны.

Сергей Фурсенко, президент «Зенита»:

— Первый раз слышу о том, что Дзюба может покинуть «Зенит». Вопрос о его уходе не обсуждался, в клубе на него рассчитывают.

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Сергей Булавин, ветеран «Зенита»:

— Если Дзюба решил не сидеть на скамеечке, а играть, то это его право. Всё-таки он является кандидатом в сборную России. А если Артём хочет стать основным игроком сборной, то ему нужно играть, проявлять себя. Вероятно, в «Зените» постоянного места в основе у него не будет. На месте Дзюбы я бы перешёл в «Локомотив».

Анатолий Бышовец, бывший тренер «Локомотива»:

— Не знаю, чем этот переход может быть обоснован, это игрок основного состава «Зенита». Эта новость похожа на «утку». А если кто травму получит в питерском клубе? Плюс надо поддерживать конкуренцию. Да и незачем усиливать конкурента. Не думаю, что этот переход реален.

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Ринат Билялетдинов, бывший тренер «Локомотива»:

— Такой переход кажется сомнительным. Не понимаю, зачем это «Зениту» и Артёму Дзюбе. Если Артёма устраивают требования Манчини, то стоит остаться в «Зените». Если Дзюба считает, что в «Локомотиве» всё будет выстлано ковровыми дорожками, то он ошибается. Любой игрок должен завоевать место в основном составе, даже если его приглашают в команду.

Юрий Красножан, бывший тренер «Локомотива»:

— Такой исход событий вполне возможен. С другой стороны, интересно, как Артём отнесётся к этому. Ему хочется играть, и ему виднее, будет ли он попадать в стартовый состав «Зенита». Дзюба — один из лучших нападающих в России, полагаю, ему не составит труда вписаться в состав «Локомотива». Он может эффективно играть в разных тактических расстановках и задумках.

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

— Дзюба, вероятно, — форвард не для Манчини. Роберто никогда не любил таких бугаистых нападающих. И не совсем тот, кто нужен «Локомотиву»: красно-зелёным и лично Юрию Палычу Сёмину стилистически нужнее живчик, подвижный, разворотливый, способный и растолкать соперников на приёме мяча, и атаку разогнать. Если вычесть габариты — Дзюба всё-таки игрок другого склада, чем Ари, — то Артём вполне может влиться в систему игры «Локо».Он умеет не только замыкать подачи в штрафную, но и грамотно работать в контратаках, после передач низом. Если «Зениту» Дзюба действительно не нужен, то «Локомотив» — вариант подходящий.

Мнения читателей

dachtoetakoe:

— Наконец-то поймает Миранчука)

FULHAM1881:

— Ждём «message» от Дзюбы в виде поднятой пятерни над головой:)

dankosh:

— Котировки «Зенита» на чемпионство повышаются до небес.

zenit-spb16:

— Дзюба на самом деле не так и плох был, по меркам чемпионата, и даже без Халка забивал в том сезоне. Но если уйдёт, то, признаемся, никто переживать не будет особо.