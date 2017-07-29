Страсти по Мбаппе: 190 млн евро за тинейджера, и это не шутка

Трансферное безумие

Когда-то казалось сумасшествием платить за Эрнана Креспо порядка 50 млн евро, а именно столько Серджио Краньотти отдал «Парме» в 2000 году за талантливого аргентинского форварда в период роскоши в «Лацио». Да что там Креспо, 52 млн евро за Буффона потрясли футбольный мир. В 2009 году 93,2 млн евро за Криштиану Роналду казались более-менее адекватными, всё-таки один из двух лучших игроков планеты, да ещё в расцвете сил. Те вложения Флорентино Переса, безусловно, окупились. Но проходит всего-навсего 8 лет, и вот мы уже всерьёз обсуждаем возможный переход Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро.

Но и это ещё не всё. Бразилец — непререкаемый лидер своей сборной, звезда «Барселоны». Такие цифры ещё как-то можно объяснить, тем более такова сумма отступных, предусмотренная контрактом. На горизонте маячит более впечатляющая сделка. «Монако» готов расстаться со своим вундеркиндом Килианом Мбаппе и даже ждёт предложений. Только разговор начнётся на отметке 190 млн евро. За 18-летнего паренька, который только полсезона провёл на самом высоком уровне. Вы серьёзно? Нет, конечно, мы не будем учить боссов топовых клубов вести бизнес. Но всё это впечатляет, заставляет хвататься за голову и приводит к пониманию, что ещё через пару лет мы подойдём к отметке 500 млн евро за одного игрока. Интересно, кто же это будет, вряд ли за Роналду и Месси кто-то решится столько выложить. Они уже не мальчики. Но вернёмся к Мбаппе.

«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец? Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.

Позиция «Монако»

А она ведь предельна проста: любой каприз за ваши деньги. Когда Дмитрий Рыболовлев и Дмитрий Васильев пришли в «Монако», они решили выбрать стратегию шейхов: начали взрывать рынок, осуществлять солидные сделки. Так, летом 2013 года монегаски потратили 160 млн евро, купив Хамеса Родригеса, Фалькао, Моутинью, Кондогбиа, Ласину Траоре. 5 млн евро было потрачено на Антони Марсьяля. Мы-то помним, за сколько он потом ушёл в «Манчестер Юнайтед». Но довольно быстро российские бизнесмены поняли, что такая стратегия в княжестве не слишком эффективна. Зарабатывать там не так просто, Монте-Карло — это всё-таки отдельная история. И из клуба-покупателя «Монако» превратился в клуб-развиватель". Донором его не назовёшь. Такие команды не выходят в полуфинал Лиги чемпионов. Но огранять таланты в «Монако» научились. Здесь, конечно, помогло, что с тренером угадали. Жардим доводит людей до ума, как никто другой в Европе. Даже Венгер сейчас уступает в этом плане португальцу.

К чему обо всём этом? В «Монако» не собираются держаться за Мбаппе. Как только придёт щедрое предложение, оно тут же будет принято. «Челси» дал за Бакайоко 40 млн евро — ему помахали рукой, та же ситуация с переходами Силвы и Менди в «Манчестер Сити» на общую сумму 107,5 млн евро.

Правда, на Мбаппе планируют заработать больше. Об этом можно судить по словам вице-президента клуба Дмитрия Васильева: «Если у мадридцев, парижан и манкунианцев находилось 190 млн евро на Неймара, они должны предложить не меньшую сумму и за Мбаппе».

Когда-то 52 млн евро за Буффона потрясли футбольный мир, сейчас за Мбаппе требуют 190

Желание Мбаппе

Какого-то конкретного желания у Килиана, судя по всему, нет. Его устроит любой сценарий. Он готов и дальше продолжать работать под руководством Леонарду Жардим. Мбаппе говорил, что не успел вобрать в себя всё, что может предложить португальский специалист. Юный француз понимает, что контракт с большим клубом от него не ускользнёт. Уйти из «Монако» можно будет и через год. Единственное, что может его беспокоить сейчас, — монегаски потеряли слишком много важных футболистов и могут быть уже не так сильны, как в прошлом сезоне. А почувствовав вкус побед, без него очень сложно.

Мбаппе уверяет, что деньги на данный момент для него не в приоритете. В то же время, если «Монако» с кем-то всё-таки договорится, наотрез отказываться от перехода в более серьёзный клуб он, конечно, не станет.

Главные претенденты

На арене всё те же. Ни один лакомый кусочек не будет обделён вниманием со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Правда, парижане сейчас увлечены историей с Неймаром. При всех возможностях боссов «ПСЖ», два таких трансфера за одно окно им просто не дадут провернуть. Да и «Монако» не горит желанием продавать Мбаппе в клуб из той же лиги.

Фаворитом гонки остаётся мадридский «Реал», который продал Альваро Морату и нуждается ещё в одном форварде. Мбаппе для этой роли подходит идеально, ведь он способен сыграть на любой позиции в атаке, включая фланг. Тот же Мората комфортно себя чувствовал только в центре. Флорентино Перес всегда любил устанавливать трансферные рекорды, так что для него чуть ли не дело чести — приобрести Мбаппе.

Учитывая, как уже потратился «Манчестер Сити», единственным реальным конкурентом «Реала» в борьбе за француза может стать «Барселона», если не удержит Неймара. Правда, каталонцы больше засматриваются на партнёра Мбаппе по сборной — Усмана Дембеле, он и стоит почти в 2,5 раза дешевле. Но, чем чёрт не шутит, обыграть «Реал» в трансферных вопросах так приятно! Пока же букмекеры уверены в переходе Мбаппе в лучший клуб Европы, коэффициент на это событие всего 1,29.