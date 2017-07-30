Седьмой трофей «тренеришки». Главное – в обзоре дня

Победа «ПСЖ» в Суперкубке Франции, четыре матча третьего тура РФПЛ и другие новости завершившегося дня.

Гол Дани Алвеса помог «ПСЖ» выиграть у «Монако» в матче за Суперкубок Франции

«ПСЖ» выиграл у «Монако» в матче за Суперкубок Франции. Встреча проходила в Танжере (Марокко) на стадионе «Стад де Танжер» и завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.

На исходе получаса игры Джибриль Сидибе получил передачу от Юри Тилеманса внутри штрафной и красиво перекинул вратаря.

На 51-й минуте новичок парижан Дани Алвес, пробив точно в верхний ближний угол ворот с 30 метров, сравнял счёт. В середине второго тайма Адриен Рабио после навеса Дани Алвеса головой отправил мяч в сетку.

«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции в седьмой раз и уступает по этому показателю только «Лиону» (8). «Монако» становился обладателем трофея четырежды.

Напомним, в послужном списке главного тренера «ПСЖ» и экс-наставника «Спартака» Унаи Эмери теперь три титула победителя Лиги Европы, Кубок Франции, Кубок французской лиги и два Суперкубка Франции.

«Урал» в концовке ушёл от поражения в домашнем матче с «Уфой»

В матче третьего тура российской Премьер-Лиги в Екатеринбурге «Урал» и «Уфа» сыграли вничью со счётом 1:1.

«Уфа» вышла вперёд на 17-й минуте — Сильвестр Игбун получил мяч у края штрафной «Урала», сместился на рывке чуть в центр и сильно пробил под дальнюю штангу, рикошетом от которой мяч оказался в воротах. Отыгрался «Урал» в конце второго тайма — на 88-й минуте после розыгрыша углового Грегор Балажиц выскочил на подачу и пробил, а мяч от колена Джемала Табидзе угодил в угол ворот обескураженного Александра Беленова.

ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в Москве

В матче третьего тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Хозяева поля быстро вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Александра Головина с передачи Понтуса Вернблума пяткой уже на четвёртой минуте. ЦСКА смог закрепить преимущество ещё до перерыва. На 37-й минут Бибрас Натхо реализовал удар с пенальти. Во второй половине встречи команды голов не забили.

ЦСКА одержал вторую победу в сезоне и записал в актив шестое очко. «СКА-Хабаровск» пока не пополнил копилку очками, потерпев третье поражение подряд.

«Рубин» в матче с «Арсеналом» Т одержал первую победу после возвращения Бердыева

«Рубин» выиграл у тульского «Арсенала» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Казанцы одержали первую победу в официальном матче после возвращения Курбана Бердыева на пост главного тренера.

На 34-й минуте Кирилл Комбаров выполнил кросс в штрафную, а Игорь Шевченко в падении вколотил мяч в дальний угол.

На исходе часа игры Эльмир Набиуллин выполнил подачу с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, откуда Алекс Сонг в касание отправил мяч в ворота. На 74-й минуте Стопилла Сунзу в собственной штрафной подтолкнул в спину Сердара Азмуна, а Мийо Цакташ с «точки» уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.

«Рубин» (3 очка) занимает 8-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (3) — 10-е.

«Ахмат» выиграл у «Динамо» в Грозном и возглавил турнирную таблицу РФПЛ

«Ахмат» выиграл у «Динамо» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 80-й минуте Милад Мохаммади с левой ноги прострелил к чужим воротам, откуда Магомед Митришев в падении коснулся мяча и переправил его мимо Антона Шунина. Четыре минуты спустя Родолфо реализовал пенальти, назначенный за фол Шунина: игрок «Ахмата» пробил в правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.

«Ахмат» (9 очков) единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ, «Динамо» (1) — на 12-м месте.

Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды

У нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы есть вариант с продолжением карьеры в московском «Локомотиве» на правах аренды. Источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, оценил вероятность перехода Дзюбы в «Локомотив» в 65%.

Состоится ли сделка, зависит в первую очередь от 28-летнего форварда, которому в случае переезда в Москву, вероятно, придётся пойти на снижение зарплаты.

«Локомотив» ранее потерял нападающего Ари, который получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1) и выбыл примерно на четыре месяца.

Источник: Таски перейдёт из «Спартака» в «Трабзонспор» за € 1,7 млн

Защитник «Спартака» Сердар Таски продолжит карьеру в чемпионате Турции, утверждает Fotomac.

По информации издания, президент «Трабзонспора» договорился с московским клубом о переходе 30-летнего футболиста за € 1,7 млн. Таски подпишет трёхлетний контракт с зарплатой в размере € 2 млн в год. Уже сегодня защитник прилетит в Турцию, где пройдёт медосмотр и подпишет соглашение с новым клубом.

На прошлой неделе вице-президент «Трабзонспора» Ахмет Чубукчу подтвердил информацию о переговорах по поводу трансфера Таски.