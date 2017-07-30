Король Златан и Роналду в Китае. Футболисты в соцсетях

Всего через несколько дней «Краснодар» сыграет в Москве против «Спартака». Это стало отличным поводом для голкипера быков Андрея Синицына навестить своего бывшего одноклубника Вандерсона, недавно перебравшегося в московское «Динамо».

Футболисты других московских клубов – «Локомотива» и «Спартака» – тоже не сидят без дела. Соломон Кверквелия на днях выложил совместную фотографию с одноклубниками Антоном и Алексеем Миранчуками, а также игроками «Спартака» Георгием Джикией и Георгием Тигиевым.

А вот защитник «Рубина» Фёдор Кудряшов предпочитает проводить время с любимой женой, которая приехала в Казань в преддверии очередного матча РФПЛ.

Милое семейное фото появилось и в «инстаграме» Рамины Зобниной, жены полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Роман продолжает восстанавливаться от травмы, полученной перед Кубком конфедераций, и поддержка близких помогает ему в этом.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов тоже не остался в стороне. В свободное от тренировок время он вместе со своей возлюбленной Анастасией Костенко отправился в кино. И, конечно же, пара поделилась своими впечатлениями от фильма в соцсетях.

В то время как российские футболисты во всю тренируются и борются за места в турнирной таблице, в Европе продолжается предсезонная подготовка. Так, например, «Барселона» отправилась в тур по городам Америки. Судя по всему, в Майами Лионелю Месси понравилось больше всего.

В путешествие по миру отправился и нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Правда, он отправился в противоположном направлении – в Китай.

Однако настоящий фурор в соцсетях произвело фото, которое выложил Златан Ибрагимович. Подпись «Король и Конг» к коллажу, на котором с одной стороны изображён сам Златан, а с другой – Кинг Конг, говорит сама за себя.

Златану удалось дважды удивить своих подписчиков в соцсетях. Несколько дней назад он, например, выложил фотографию с гигантской купюрой номиналом в 1000 шведских крон, на которой помещено его изображение. Златан знает себе цену.