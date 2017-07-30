175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Проблемы «Динамо» на старте чемпионата
Текст: Антон Михашенок
Фото: РИА Новости

Били, бьют, будут бить из-за штрафной. Что не так с «Динамо»

1 очко после 3 туров: «Динамо» не справляется с экзистенциальной проблемой русского футбола — доведением мяча до хорошей ударной ситуации
30 июля 2017, воскресенье. 12:30. Футбол

После трёх туров у «Динамо» всего одно очко — матч со «Спартаком» стал к тому же и единственным, в котором команде Юрия Калитвинцева удалось забить. Игра в созидании у чемпионов ФНЛ идёт с большими сложностями, и есть пара взаимосвязанных показателей, характеризующих эти сложности.

Более половины всех ударов «Динамо» наносит из-за пределов штрафной — 21 из 40. Кроме того, с игры в трёх первых таймах у бело-голубых всего два удара из пределов штрафной — это невероятно мало. Да, после перерыва «Динамо» неизменно добавляет, и пока именно хорошая физическая форма является единственным очевидным плюсом команды на старте сезона. «Физика» позволила бело-голубым набрать единственное очко — на фоне подсевшего после 120 минут Суперкубка «Спартака» «Динамо» действительно здорово бежало. Ирония, однако, заключается в том, что и «Уралу», и «Тереку» команда проиграла в концовках.

В стартовых играх сезона объективнее оценивать команду по качеству игры исходя из того, что она показывает в первые 45 минут. В первых таймах, когда ещё никто не устал при неидеальных кондициях, главное значение имеют командные навыки и тренерские идеи — здесь у «Динамо» проблемы. Первая из них: мяч в начальной стадии атаки передвигается не от защитников к опорникам, а по дуге между защитниками, справа налево и слева направо. Это ведёт к потере темпа, и лучшее, что придумывает команда, — лонгболл в неизвестность или пас назад вратарю и уже от него лонгболл в неизвестность.

ВИДЕО

Вторая: даже когда «Динамо» оказывается на финальной трети поля, игрокам не хватает движения без мяча — в лучшем случае под пас открывается один футболист, треугольники строятся крайне редко. Исключительно тренерский минус: даже с материалом не самого лучшего качества можно успешно работать над выбором позиции — это, например, доказывал Виктор Гончаренко в «Уфе». Мяч у «Динамо» загоняется в перекрытые зоны на фланги, центр работает плохо — всего 27% острых передач идут из центральной зоны (для сравнения: у того же «Ахмата» — 37% на старте, у ЦСКА — 46%). Это примитивная и не слишком интенсивная игра, даже в чемпионате России с таким умеют справляться.

Даже когда «Динамо» оказывается на финальной трети поля, игрокам не хватает движения без мяча — в лучшем случае под пас открывается один футболист, треугольники строятся крайне редко.

Третья проблема не требует особых пояснений после её выявления. На данный момент в среднем за матч меньше, чем «Динамо», обводок делают только «Тосно» и тульский «Арсенал» — вполне объяснимые аутсайдеры. Если наложить нынешнее среднее количество попыток дриблинга у «Динамо» на результаты прошлого сезона, то в нём бело-голубые были бы уверенно последними. Здесь нет вины одного только Калитвинцева (хотя и его есть, наши тренеры предпочитают не обострять) — не хватает и уверенности игроков в своих силах. Плохая игра один в один в атаке могла бы компенсироваться командными взаимодействиями, но движения нет.

Защитники позволяют веселиться. Четыре вывода по дерби
Проблем у «Динамо» и «Спартака», учитывая их стремления в сезоне, в дерби вскрылось предостаточно.

Бывший главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек имеет несколько твёрдых принципов, которых придерживается во всех командах, и пара из них касается фазы владения мячом. Во-первых, как минимум два ближайших к партнёру с мячом игрока должны быть в движении. Во-вторых, футболист с мячом обязан быть с поднятой головой, а не смотреть на мяч. Это позволяет командам Лагербека с игроками индивидуально не самого сильного уровня добиваться результатов выше ожидаемых и показывать достаточно высокие атакующие цифры при небольшом проценте владения мячом.

Теперь посмотрим на эпизод на 67-й минуте матча «Динамо» с «Ахматом».

ВИДЕО

Что важно знать об этом моменте — это первый удар бело-голубых с игры. В середине второго тайма, что само по себе говорит о больших проблемах. Что мы видим в этом моменте?

1. Три защитника «Ахмата» вынуждают Александра Ташаева остановиться.

2. Ташаев отдаёт передачу назад, так как других вариантов продолжения атаки у него нет (навес легко накрывается).

3. Отдав передачу, Ташаев выключается. Стоит на месте он, без движения и Кирилл Панченко — это два ближайших к получающему мяч Сергею Терехову партнёра в атаке. Нарушен первый принцип Ларса Лагербека.

4. Терехов получает мяч, смотрит при этом на него, хотя время оценить положение есть — его не успевают накрывать. Нарушен второй принцип Ларса Лагербека, но даже взгляд в пол не помогает левому защитнику «Динамо» — сказывается не лучшее индивидуальное мастерство, он плохо обрабатывает мяч.

5. В последнюю секунду у Терехова есть возможность уйти в обводку — до накрывающего его защитника более двух метров, и если убрать его на замахе, то вскрывается коридор для паса вразрез на Ташаева или Евгения Луценко. Терехов, как совместный плод нашей тренерской школы — от ДЮСШ до главных команд страны, — решает, что лучше не выдумывать и пробить на удачу, лишь бы не обрезаться (хотя за линией мяча шесть полевых).

Так из нежелания усложнять и рисковать, плохого движения без мяча и не лучшего индивидуального мастерства складывается огромное количество ударов примерно с луны. «Динамо» важно уяснить, что если команда не хочет обратно в ФНЛ, то ей срочно нужно искать новые подходы к чужим воротам.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ФК Динамо Москва Александр Ташаев Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
14:00 «Амкар» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд
13:57 «Молодёжка» «Краснодара» разгромила «Спартак» 5:0, Игнатьев оформил хет-трик
13:50 «Лацио» в случае перехода Азмуна отдаст его в аренду «Вероне»
13:47 А. Денисов: игра на удержание счёта стала ошибкой «Арсенала» в матче с «Рубином»
13:32 «Манчестер Юнайтед» близок к приобретению Матича у «Челси»
13:26 Рочина: «Рубин» очень хорошо отреагировал на пропущенный гол
13:23 Около 25 тыс. мексиканцев планируют посетить ЧМ-2018 в России
13:11 Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон может принять в тюрьме ислам
13:03 Сонг: «Рубин» заслужил победу в матче с тульским «Арсеналом»
12:45 Глава Ла Лиги: Неймар? Я бы больше беспокоился, если бы ушли Роналду или Месси
12:36 И. Шевченко: Москалёв стал главной силой «Рубина»
12:32 Акинфеев — рекордсмен по количеству сезонов с сухими матчами в рамках РФПЛ
12:16 Нойштедтер согласился перейти в «Спартак», решение примет тренер «Фенербахче»
11:54 Дрэймонд Грин: Леброн Джеймс – это скорее Роналду, а Неймар – Карри
11:52 На матче «Тосно» — «Зенит» ожидается до 17 тыс. зрителей
11:41 Григалаве, пострадавшему в столкновении c Жонатасом, потребуется операция
11:33 Лучший бомбардир ЛЕ рассказал, какой была бы его реакция на предложение «Зенита»
11:27 Эль-Шаарави: пришло время «Ромы» пожинать плоды проделанной за эти годы работы
11:13 «Локомотив» — «Анжи»: память Маслова почтят минутой молчания перед матчем
11:07 Рюдигер: в Серии А больше тактики, чем в АПЛ, но в Англии всё время атакуют
11:01 Алвес — о выигрыше Суперкубка Франции: надеюсь, этот титул не будет последним
10:43 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:3. Видеообзор матча
10:38 Ван Перси договорился о контракте с «Фейеноордом» по схеме «1+1»
10:30 Президент «Лос-Анджелес Гэлакси»: думаю, Ибрагимович хочет остаться в Европе
10:27 Неймар в случае перехода в «ПСЖ» станет послом ЧМ-2022 и заработает € 300 млн
10:09 Брандт: Неймар — сильный игрок, но он не стоит € 222 млн. Это просто безумие
09:57 «Уотфорд» и «Ньюкасл» проявляют интерес к защитнику «Спартака» Таски
09:50 Ракитич: судья матча «Реал» — «Барселона» трижды оскорбил меня
09:37 Рамос: надеюсь, взял у Неймара его последнюю футболку в «Барселоне»
09:36 «Барселона» готова выплатить € 40 млн отступных за Паулиньо
09:33 Вальверде: «Барселона» по-прежнему рассчитывает на Неймара
09:29 Зидан: я не обеспокоен поражением в матче с «Барселоной»
09:10 Защитник «Манчестер Сити» Мангала отказался от перехода в «Спартак»
08:32 Почеттино: проигрывать тяжело, но результат в данном случае — не главное
08:06 Даудов: победы на старте сезона придают «Ахмату» уверенности
07:52 Гвардиола: все игроки «Манчестер Сити» проделали хорошую работу
07:29 Феллайни близок к переходу в «Галатасарай»
06:48 Торрес: хотел бы завершить карьеру в «Атлетико»
06:33 Пике признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Реал»
06:07 «ПСЖ» готов предложить € 30 млн и Орье за полузащитника «Интера» Жоао Мариу
05:36 «Ливерпуль» может приобрести Пулишича в случае ухода Коутиньо
05:08 «Барселона» обыграла «Реал» и выиграла Международный кубок чемпионов
04:06 Защитник «Тосно» Дугалич: хотел бы когда-нибудь играть в «Челси»
03:26 «Валенсия» интересуется экс-игроком «Рубина» и «Зенита» Ансальди
03:04 «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» на Международном кубке чемпионов
Все новости RSS
Партнерский контент