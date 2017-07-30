Били, бьют, будут бить из-за штрафной. Что не так с «Динамо»

После трёх туров у «Динамо» всего одно очко — матч со «Спартаком» стал к тому же и единственным, в котором команде Юрия Калитвинцева удалось забить. Игра в созидании у чемпионов ФНЛ идёт с большими сложностями, и есть пара взаимосвязанных показателей, характеризующих эти сложности.

Более половины всех ударов «Динамо» наносит из-за пределов штрафной — 21 из 40. Кроме того, с игры в трёх первых таймах у бело-голубых всего два удара из пределов штрафной — это невероятно мало. Да, после перерыва «Динамо» неизменно добавляет, и пока именно хорошая физическая форма является единственным очевидным плюсом команды на старте сезона. «Физика» позволила бело-голубым набрать единственное очко — на фоне подсевшего после 120 минут Суперкубка «Спартака» «Динамо» действительно здорово бежало. Ирония, однако, заключается в том, что и «Уралу», и «Тереку» команда проиграла в концовках.



В стартовых играх сезона объективнее оценивать команду по качеству игры исходя из того, что она показывает в первые 45 минут. В первых таймах, когда ещё никто не устал при неидеальных кондициях, главное значение имеют командные навыки и тренерские идеи — здесь у «Динамо» проблемы. Первая из них: мяч в начальной стадии атаки передвигается не от защитников к опорникам, а по дуге между защитниками, справа налево и слева направо. Это ведёт к потере темпа, и лучшее, что придумывает команда, — лонгболл в неизвестность или пас назад вратарю и уже от него лонгболл в неизвестность.



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Вторая: даже когда «Динамо» оказывается на финальной трети поля, игрокам не хватает движения без мяча — в лучшем случае под пас открывается один футболист, треугольники строятся крайне редко. Исключительно тренерский минус: даже с материалом не самого лучшего качества можно успешно работать над выбором позиции — это, например, доказывал Виктор Гончаренко в «Уфе». Мяч у «Динамо» загоняется в перекрытые зоны на фланги, центр работает плохо — всего 27% острых передач идут из центральной зоны (для сравнения: у того же «Ахмата» — 37% на старте, у ЦСКА — 46%). Это примитивная и не слишком интенсивная игра, даже в чемпионате России с таким умеют справляться.

Даже когда «Динамо» оказывается на финальной трети поля, игрокам не хватает движения без мяча — в лучшем случае под пас открывается один футболист, треугольники строятся крайне редко.

Третья проблема не требует особых пояснений после её выявления. На данный момент в среднем за матч меньше, чем «Динамо», обводок делают только «Тосно» и тульский «Арсенал» — вполне объяснимые аутсайдеры. Если наложить нынешнее среднее количество попыток дриблинга у «Динамо» на результаты прошлого сезона, то в нём бело-голубые были бы уверенно последними. Здесь нет вины одного только Калитвинцева (хотя и его есть, наши тренеры предпочитают не обострять) — не хватает и уверенности игроков в своих силах. Плохая игра один в один в атаке могла бы компенсироваться командными взаимодействиями, но движения нет.

Защитники позволяют веселиться. Четыре вывода по дерби Проблем у «Динамо» и «Спартака», учитывая их стремления в сезоне, в дерби вскрылось предостаточно.

Бывший главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек имеет несколько твёрдых принципов, которых придерживается во всех командах, и пара из них касается фазы владения мячом. Во-первых, как минимум два ближайших к партнёру с мячом игрока должны быть в движении. Во-вторых, футболист с мячом обязан быть с поднятой головой, а не смотреть на мяч. Это позволяет командам Лагербека с игроками индивидуально не самого сильного уровня добиваться результатов выше ожидаемых и показывать достаточно высокие атакующие цифры при небольшом проценте владения мячом.

Теперь посмотрим на эпизод на 67-й минуте матча «Динамо» с «Ахматом».



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Что важно знать об этом моменте — это первый удар бело-голубых с игры. В середине второго тайма, что само по себе говорит о больших проблемах. Что мы видим в этом моменте?



1. Три защитника «Ахмата» вынуждают Александра Ташаева остановиться.



2. Ташаев отдаёт передачу назад, так как других вариантов продолжения атаки у него нет (навес легко накрывается).



3. Отдав передачу, Ташаев выключается. Стоит на месте он, без движения и Кирилл Панченко — это два ближайших к получающему мяч Сергею Терехову партнёра в атаке. Нарушен первый принцип Ларса Лагербека.

4. Терехов получает мяч, смотрит при этом на него, хотя время оценить положение есть — его не успевают накрывать. Нарушен второй принцип Ларса Лагербека, но даже взгляд в пол не помогает левому защитнику «Динамо» — сказывается не лучшее индивидуальное мастерство, он плохо обрабатывает мяч.



5. В последнюю секунду у Терехова есть возможность уйти в обводку — до накрывающего его защитника более двух метров, и если убрать его на замахе, то вскрывается коридор для паса вразрез на Ташаева или Евгения Луценко. Терехов, как совместный плод нашей тренерской школы — от ДЮСШ до главных команд страны, — решает, что лучше не выдумывать и пробить на удачу, лишь бы не обрезаться (хотя за линией мяча шесть полевых).



Так из нежелания усложнять и рисковать, плохого движения без мяча и не лучшего индивидуального мастерства складывается огромное количество ударов примерно с луны. «Динамо» важно уяснить, что если команда не хочет обратно в ФНЛ, то ей срочно нужно искать новые подходы к чужим воротам.