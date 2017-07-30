Тренерский месседж. Что Манчини поменял в игре Кокорина

Проблемы в игре Александра Кокорина ещё есть, но результата от его действий больше, чем когда-либо в «Зените».

Фёдор Смолов уже превратился из объекта троллинга и злых шуток в нападающего, которого не стыдно продать в зарубежный клуб. Теперь очередь Александра Кокорина: у Мирчи Луческу он стал козлом отпущения (правда, было за что – вторую часть сезона форвард провёл слабо), а у Роберто Манчини преобразился. Голы СКА и «Бней Иегуде», голевая передача с казанским «Рубином», полезная игра в стартовых матчах, посвящение гола Валерию Маслову – вроде бы и мелочи, но формирующие новое отношение к игроку, о котором в прошлом сезоне говорили либо плохо, либо никак.

Талант Александра Кокорина был очевиден и раньше, просто в последние годы засыпал крепким сном. Теперь, видимо, просыпается снова.

Как Манчини использует Кокорина

Одна из главных причин, почему у Александра Кокорина не получилось засверкать в прошлогоднем «Зените», – позиция на поле. Мирча Луческу упрямо ставил Кокорина на правый фланг, а его включения в чужую штрафную часто ограничивались помощью Артёму Дзюбе при подачах с левого фланга: когда Кришито готовил навес, Кокорин должен был создать для «Зенита» численное преимущество в чужой штрафной. Как следствие, Александр был неплох в черновой работе, но очень слабо провёл сезон именно как игрок атаки.



Оценивая такого Кокорина, важно понимать – он ни в коем случае не фланговый челнок. Если ставить его на фланг, то исключительно как футболиста, режущего чужую защиту рывками в центр, смещающегося в полуфланг, берущего на себя игру. В центре Кокорину гораздо комфортнее, и нет ничего удивительного, что свой лучший сезон, в «Динамо» Петреску, Кокорин отыграл именно как оттянутый центральный нападающий.



Роберто Манчини пробовал Кокорина в двойке центральных нападающих на сборах, но в официальных матчах пока ставит его исключительно на фланги. Однако в атаке «Зенита» нет чёткого распределения ролей, и сразу три игрока постоянно маячат на передней линии – два форварда плюс один инсайд. Особенно чётко такая стратегия проявлялась в матче с «Рубином», уже после замены Дзюбы: Кокорин передвинулся в центр, а вместе с ним в разных вертикальных зонах открывались Жулиано и Дриусси.

Кокорин создаёт опасность именно включениями в центр, правильными открываниями. Его гол «Бней Иегуде» в Израиле – идеальная иллюстрация того, каким его видит Роберто Манчини: получить мяч на фланге, отдать в центр и резко открыться уже ближе к центральной зоне.

Цифры, которые расскажут о прогрессе Кокорина

Три матча подряд Александр Кокорин покидает поле, сделав результативное действие (гол или голевую передачу). Не то чтобы это какой-то подвиг для игрока атаки, но в последний раз Кокорину удавалась подобная серия в ноябре 2013-го в «Динамо» Петреску: гол «Уралу», голевые с «Томью» и «Крыльями». В том же сезоне-2013/14 Кокорин выдал лучшую серию за карьеру – 7 матчей с голом или результативным пасом. До такой формы в «Зените» Манчини ещё пахать и пахать.



В нынешнем сезоне Кокорин 13 раз отмечался в атаках «Зенита», заканчивавшихся ударами по воротам: 7 собственно ударов, 2 паса под удар, 4 подготовительных паса (считаются только 4 передачи перед ударом). Лишь один игрок – Леандро Паредес – чаще помогал «Зениту» готовить удары, правда, два из 16 со стандартов, которые в «Зените» отданы целиком на откуп Паредесу.

Кокорин – пятый игрок Премьер-Лиги по итогам двух стартовых туров по отрезанию соперников на приёме мяча (Receive в Packing-статистике – что это такое, можно понять тут). Передачами на Кокорина отрезаны 173 соперника, что вновь доказывает одно из лучших качеств Кокорина – умение здорово открыться. Лучше в РФПЛ, пусть и на такой мизерной дистанции, только Дзюба, Зе Луиш, Ари и Антон Заболотный из «Тосно», здорово вылавливающий верховые мячи.



Цифры объясняются любовью Кокорина отскакивать под передачи чуть в глубину, это его умение тоже максимально сильно эксплуатируется в центральной зоне. В моменте на скриншоте ниже Кокорин не отрезал на приёме ни одного соперника, но он объясняет, как открывается Александр: спуститься чуть ниже, получить передачу, продолжить атаку пасом в другую, не заполненную соперниками зону.

Удары

Главные цифры для нападающего – Кокорин стал больше бить по воротам. В «Зените» Мирчи Луческу он наносил по 1,23 удара за матч, в «Зените» Манчини – 2,33. Здесь слишком маленькая выборка, чтобы делать далеко идущие выводы, но очевидно, что Манчини не собирается ограничивать Кокорина в создании угрозы чужим воротам. У Луческу Александр будто бы боялся бить, особенно из-за штрафной (всего 11 попыток за сезон) и из неочевидных позиций.



Концепция прошлогоднего «Зенита» исключала такие удары, однако гибкого тренера отличает умение давать футболисту бить с непривычных точек, если он умеет исполнять удары с таких точек. В ситуации с Кокориным показательный момент – удар по воротам «Бней Иегуды» во втором тайме.

Играя за «Динамо», Александр Кокорин очень любил, получая мяч слева, заходить в штрафную площадку и с края штрафной крутить мяч по дуге в дальний угол. Так, например, Кокорин забивал «Мордовии» в 2012-м (кошмар, почему такая информация всё ещё хранится в голове?). В «Зените» Луческу видеть подобных фокусов от Кокорина не приходилось. Отрабатывая без мяча, Александр был неплох, но как игрок атаки обезличен.

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У Манчини Кокорин раскрепощён, в среднем по разу за матч стреляет издали и даже попадает с дальней дистанции в перекладину, как в матче с «Рубином». Отчасти такие действия связаны с глубоко посаженной защитой соперника, но и психология Кокорина была изменена – раньше вместо удара в такой ситуации он предпочёл бы пас назад-поперёк.

Проблемы в стартовых матчах

Их две, но обе типичные для Кокорина, над которыми Роберто Манчини предстоит упорно работать. Первая скорее психологическая: отыгрывая конкретный эпизод, Александр позволяет себе выключиться из игры на 3-4 секунды и усложнить жизнь своей команде. Против «Бней Иегуды» в игре Кокорина было несколько таких моментов. В первом тайме он однажды изобразил прессинг центрального защитника израильтян, выключился из него и дал начать атаку через этого защитника. Был момент, где Кокорин затормозил свою атаку неправильным движением, хотя поначалу делал всё правильно – открывался под пас Жулиано в одиночестве. Если бы накрывавший соперник ошибся, «Бней Иегуда» получила бы опасный момент.

Но когда Жулиано принял другое решение, Кокорин выключился из игры, развернулся от мяча и трусцой побежал к флангу. Так у Юрия Жиркова стало на один вариант продолжения атаки меньше (тем более что вариант с пасом в центр имел больше шансов на успех, чем у Жулиано). В итоге Жиркову приходится откатывать атаку до паса назад.

Вторая трудность знакома тренерам, ставившим Кокорина на край: Александр порой привязывает себя к конкретной зоне, неохотно смещаясь в центр и занимая позицию, неудобную для позиционной структуры команды. В Израиле Кокорин почти весь первый тайм запирался на правом фланге, у самой боковой линии, и для структуры игры он действовал плохо – на той же вертикальной линии под передачи открывался Анюков, пусть и ниже. Смещений в центр Кокорин почти не делал – лишь разовые, чтобы пробить самим или замкнуть передачу из «зоны 14».



Во втором тайме матча с «Бней Иегудой» Кокорин гораздо активнее открывался под передачи в центре, реже привязывая себя к флангу. Интересно, что в Хабаровске он был таким же – в первом тайме ошивался на одном краю с Кришито, редко получая мяч и дублируя крайнего защитника (в прошлом сезоне тем же страдал Данни), а после перерыва сменил фланг и стал действовать гораздо ближе к центру. Что, если приколоченный к флангу Кокорин в первых таймах не проблема, а установка Манчини?

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Мотивационный фактор

Роберто Манчини быстро понял, что главных русских звёзд «Зенита» нужно подгонять каждую неделю. На сборах он наградил Александра Кокорина капитанской повязкой, но потом пожурил его в связке с Артёмом Дзюбой: «Они уже не мальчики и должны на двоих забивать не менее 35 мячей за чемпионат». Если Дзюба при постоянном месте в составе сам кого угодно замотивирует (при постоянном – ключевое слово во фразе), то Кокорину всегда был необходим кнут. Дан Петреску, у которого Кокорин был, пожалуй, в лучшей форме в карьере, называл Кокорина суперигроком и сильнейшим футболистом в стране, но в удобный момент укалывал его: «Кержаков по всем показателям опережает Кокорина, ему надо ещё много поработать».



Мы не знаем, какие слова Манчини говорит Александру в раздевалке, но по карьере Кокорина очевидно: чтобы заиграть в полную силу, ему нужно обрести комфортную позицию, доверие и подходящую мотивацию. Комфортная позиция есть, пусть и ситуативно. Доверие – есть: капитаном, пусть даже на сборах, просто так не назначат. Мотивация – есть.



Осталось только выйти на голевую норму.

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