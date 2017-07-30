Дзюба уже забивал «Тосно». Все локальные дерби «Зенита»

Гол Кокорина и третья победа при Манчини! «Зенит» победил в Израиле «Зенит» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы уверенно победил в гостях израильскую команду «Бней Иегуда».

Матч «Зенит» – «Спартак» мы уже привыкли называть «дерби двух столиц», но сегодня сине-бело-голубые впервые в своей российской истории сыграют в локальном дерби на уровне РФПЛ. Противостояние с «Тосно» – повод вспомнить и другие встречи «Зенита» с клубами из Петербурга и Ленинградской области. Случались они либо в Кубке России, либо в первой лиге, причём победа не всегда доставалась главной команде Северной столицы.

«Тосно» (Ленинградская область)

«Зенит» и «Тосно» уже играли на «Петровском». В октябре 2015-го сине-бело-голубые разгромили соперника из Ленинградской области в 1/8 финала Кубка России со счётом 5:0. Интересно, что все пять мячей команда Андре Виллаш-Боаша забила до перерыва: дубли оформили Артём Дзюба и Аксель Витсель, а автором последнего гола стал Александр Рязанцев. Судил дерби Владислав Безбородов: петербургскому арбитру выпала уникальная возможность поработать на игре «Зенита». В том матче помимо Дзюбы сыграли Доменико Кришито, Луиш Нету, Александр Анюков, Хави Гарсия и Юрий Лодыгин, который большую часть боя простоял без дела. Дошло до того, что Лодыгин по ходу дерби прогулялся к бровке, чтобы прогнать с поля кошку. Состав «Тосно» за эти два года изменился гораздо больше – из того варианта основы остался лишь Рустем Мухаметшин. Зато до сих пор на своём месте находится главный тренер Дмитрий Парфёнов, несомненно, мечтающий о реванше в Премьер-Лиге.



«Наверное, ребята перегорели, недонастроя быть не могло. Когда футболисты такого уровня играют свободно при стандартах, отсюда и обилие голов. Но за второй тайм мне не стыдно, ребята молодцы. Пришлось поговорить с ними. Понятно, что и соперник где-то по счёту играл, тем не менее за второй тайм мне не стыдно. Почему «Зенит» забил так много лёгких мячей из центра штрафной? На этом акцентировали внимание. Думаю, что это больше с волнением связано, повторюсь, ребята перегорели, очень ждали этой игры», – объяснял разгром Парфёнов. Посмотрим, несколько сегодня окажется психологически крепкой команда 42-летнего тренера.

«Локомотив» (Санкт-Петербург)

В 1993 и 1994 годах «Зенит», будучи ещё командой первого дивизиона, стартовал в Кубке России встречами с петербургским «Локомотивом». «Железнодорожники» тогда выступали во второй лиге. Оба раза сине-бело-голубые побеждали и проходили в следующий этап – 2:0 в 1/128 финала КР-1993/94 и 1:0 в 1/32 финала КР-1994/95. Участниками тех дерби, в частности, были Роман Березовский, Максим Боков, Владимир Кулик и Александр Панов.



Ещё одна кубковая встреча с «железнодорожниками» состоялась в 1/32 финала Кубка России сезона-1996/97. Интерес к этой игре был повыше, так как «Зенит» уже поднялся в элиту, а «Локомотив» повысился до первой лиги. Боков с Куликом снова сыграли за сине-бело-голубых, более того, именно единственный гол Кулика в компенсированное время помог зенитовцам добыть тяжёлую победу. За «Локо» сыграл будущий московский «железнодорожник» Дмитрий Сенников.

«Динамо» (Санкт-Петербург)

В нынешнем сезоне петербургское «Динамо» вернулось в ФНЛ под руководством Александра Точилина, где конкурирует в том числе с зенитовским фарм-клубом, а в Кубке России динамовцы сыграли в своё время два матча с главным «Зенитом». Первое такое дерби случилось в 1/64 финала КР-1993/94, как раз после того, как сине-бело-голубые выбили из турнира петербургский «Локомотив». К слову, тогда в названии «Динамо» присутствовала приставка «Прометей» – в честь спонсора-кооператива. Антураж на дерби команд из первой и второй лиги был соответствующий: этот матч, проходивший на запасном поле стадиона имени Кирова (того самого, на месте которого выросла арена «Санкт-Петербург»), посетили четыре сотни зрителей. Болельщики увидели хет-трик Кулика и разгромную победу фаворита со счётом 7:1.



Вторая кубковая встреча зенитовцев с динамовцами прошла в июле 2010 года – на «Петровском» в 1/16 финала Кубка России. Это был уже совсем иной уровень! «Зенит» Лучано Спаллетти лидировал в РФПЛ, а «Динамо» играло в первом дивизионе. На сей раз успех сине-бело-голубым дался гораздо тяжелее. Номинальные хозяева пропустили от Максима Канунникова, но во втором тайме неожиданно отыгрались с пенальти. Успокоил динамовцев только дубль Алессандро Розины. «Один город – одна команда», – скандировали по окончании матча фанаты победителей.

«Смена-Сатурн» (Санкт-Петербург)

В начале 1990-х на базе футбольной школы «Смена», которая теперь превратилась в академию ФК «Зенит», был создан частный клуб «Смена-Сатурн». В сезоне-1992 он завоевал путёвку в первую лигу, где затем выступал на протяжении трёх лет, пока финансовый кризис не заставил его отдать своё место петербургскому «Локомотиву». Хотя «инопланетяне» из Северной столицы прожили в российском профессиональном футболе всего четыре года, они сыграли с «Зенитом» целых пять раз. Это петербургское дерби самое популярное до сегодняшнего дня.



Именно «Смена-Сатурн» остановила «Зенит» в 1/32 финала Кубка России-1993/94 после его побед над «Локомотивом» и «Динамо». Основное время завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти роковыми стали два промаха зенитовцев. Потом петербургские команды встречались между собой в первой лиге. В сезоне-1994 они обменялись домашними победами: «Зенит» взял верх со счётом 1:0, а «Смена» – 2:1. В сезоне-1995 рвавшиеся в высшую лигу под руководством Павла Садырина зенитовцы дважды выиграли у соседей – 3:0 и 1:0. Октябрьское дерби второго круга посетили около 10 тысяч зрителей. В тот день «Зенит» и обеспечил себе возвращение в элиту российского футбола, где признаёт теперь только одну цель – золотые медали.