Кокорин и Шатов – как игристое. 5 мыслей о победе «Зенита» над «Тосно»

Чьё поле, Зин?

«Зенит» в гостях на «Петровском» — это уже похоже на шутку, но ведь и для «Тосно» этот стадион не родной. Последний год команда играла в Великом Новгороде. В общем, легко заподозрить, что 17 тысяч зрителей, пришедших на футбол, не очень-то помогали «Тосно». Так и было. Песни «Зенита» доносились с трибун на протяжении всей игры.

В этом смысле решение клубов поменяться раздевалками (игроки «Тосно» разместились в гостевой, а «Зенита» — в раздевалке хозяев) выглядит странновато. Зачем? Матч и так трудно назвать для хозяев домашним.

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Кокорин в порядке

Он не всегда был заметен. Он мало вступал в игру. 39 касаний – в обеих командах меньше только у Антона Заболотного и Андрея Лунёва. Но свой единственный момент Кокорин не только использовал, но и отчасти создал, отлично прочувствовав момент и вовремя ворвавшись в зону, куда пасовал Олег Шатов. Голевой удар стал для него единственным в матче. Учитывая проблемы «Зенита» с созданием голевых ситуаций, его «инстинкт убийцы» ещё важнее для команды.

Аве, Шатов

Сказать, что «Зенит» как-то феерил в атаке, просто не получится. Даже если очень переживать за «Зенит». Нет, моменты давались в мучениях. Тем ценнее озарение Олега Шатова. Его пижонский пас был лучшим из возможных продолжений атаки, а точнее – единственным реально обостряющим вариантом. Идеальное исполнение в одном эпизоде – и вот «Зенит» уже оказался в комфортной ситуации.

Потом выяснилось, что даже проигрывающий «Тосно» достаточно низко располагается в обороне, и это создаёт гостям проблемы. В позиционных атаках им не хватало креатива.

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«Зенит» плохо защищается при стандартах

Безумная статистика ударов (8-2 после первого тайма) – следствие этого. Каждый стандарт заканчивался ударом по воротам «Зенита». На каждую подачу в штрафную приходил Виталий Шахов, и это неизменно становилось сюрпризом. Ему бы ещё чуть пониже бить, но Шахов всё время целил над перекладиной.

С игры «Тосно» ничего не мог создать. Были попытки быстрых атак и разрезающих пасов в расчёте на рывки Антона Заболотного и Нуну Роши, но Хави Гарсия с аппетитом съедал любого, кто пытался забежать ему за спину. А вот при стандартах всё было печалньо. «Зенит» садился низко, чуть ли не всей командой внутри штрафной. В такой ситуации важно не только не оставить кого-нибудь без присмотра, но и жёстко вести борьбу. Защитники, как ни странно, всё время проигрывали единоборства в воздухе. По-хорошему, четыре незаблокированных удара из района 11-метровой отметки – это минимум один гол.

Трудности гостей в атаке можно списать и на сверхинтенсивные оборонительные действия «Тосно». Впечатляющая статистка: 43 отбора и перехвата сделали игроки Дмитрия Парфёнова. Четверть этой статистики в одиночку сделал Антон Карницкий: четыре перехвата и шесть отборов. Неудивительно, что у «Зенита» были проблемы с последним пасом.

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Центрфорвард – это условность

Во втором тайме «Тосно» дерзко заиграл в отборе, и у «Зенита» стал похуже держаться мяч. Роберто Манчини отреагировал просто, но логично: выпустил Артёма Дзюбу. Игра упростилась, Кришито и Смольников просто грузили в штрафную, где Дриусси и Кокорин ждали скидки Дзюбы, а Ерохин и Кузяев ловили подборы и навязывали борьбу, если «Тосно» пытался выйти из штрафной через пас. Только после выхода Дзюбы в атаке гостей появился центр притяжения, до этого перемещения были постоянными.

Кокорин, Шатов и Дриусси всё время менялись местами. Если Шатов, появляясь на обоих флангах, растягивал фланг, то Кокорин и Дриусси, где бы они ни оказывались, смещались с флангов к центру. На входе в штрафную Давид Юрченко было людно, фактически кто угодно мог ворваться в штрафную из любой зоны.

Интересно, что на этом фоне Александр Ерохин (номинальная «десятка») не менялся местами с другими игроками группы атаки и не принимал участия в их перемещениях. Он опускался в линию полузащиты, отбирал мячи и практически не обострял. Его лучший момент был в середине второго тайма, когда он получил пас перед штрафной и опасно пробил.

Примечание

«Зенит» по-прежнему ищет центрального защитника. Это понятно, но Хави Гарсия выглядит на этой позиции настолько уверенно, что кажется, «Зениту» нужен игрок в пару к нему, а не к Ивановичу или Нету.