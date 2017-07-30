175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Константин Базелюк и Александр Григорян
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: РИА Новости

Футболиста унизили «на всю страну». За что?

Тренер «Анжи» Александр Григорян атакует игрока дагестанской команды.
30 июля 2017, воскресенье. 22:52. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
30 июля 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
1 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Фернандеш – 81

— Замены, которые я произвёл, не оправдали себя, — говорил Григорян в эфире «Матч ТВ» после минимального поражения от «Локомотива». — Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

— С чем связана такая реакция на игру Базелюка? – дожимал тренера корреспондент Тимур Журавель.
— С его трусостью! Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнёс на всю страну.

— Просто пытаюсь добраться до истины, — не отпускал журналист.
— Нет, вы, видимо, хотите услышать от меня сенсацию… — понял Григорян, но было уже поздно.
Публичное обвинение в трусости безусловно уронит чувство собственного достоинства в глазах других людей.

По факту, Базелюк был унижен тренером. Вопрос лишь в том, можно ли считать поведение Григоряна хамством?

Сначала разберем действия самого футболиста.

На 69 минуте Константин Базелюк заменил капитана «Анжи» Павла Яковлева и тут же поучаствовал в редкой для махачкалинцев атаке. Он получил мяч на углу штрафной и попытался сыграть в стенку с партнером. По задумке пас выглядел интересным и обостряющим, но выполнен был неточно и небрежно.

В следующем эпизоде будущий «трус» жестко поставил корпус Мануэлу Фернандешу, отобрал мяч и заставил соперника сфолить на его половине поля.

Еще через минуту Базелюк открылся на правом фланге, вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Так, за две минуты футболист, вышедший на замену, поучаствовал в трех важных эпизодах. Слова о нежелании бороться в тот момент прозвучали бы дико.

Но на 72 минуте форвард «Анжи» делает первое явно неудачное действие. В момент развития атаки он стоит на двух опорных в центре поля и не успевает среагировать на пас низом от своей штрафной. Тарасов делает перехват, а Базелюк выключается из эпизода, не замечая даже, что через секунду мяч после отскока вновь пройдет через его зону.

Базелюк: ничего не знаю и слов Григоряна ещё не слышал

На 73 минуте Константин начинает атаку со свой половины, бросая в прорыв по флангу Лескано. Игрок «Анжи» добегает почти до углового флажка и понимает, что его никто не поддерживает, ведь после паса Базелюк вновь выключается и почему-то остается в центральном круге.

В течение двух следующих минут партнеры Базелюка несколько раз идут в прессинг, но Константин, находясь рядом, в нем не участвует.

На 76 минуте получает мяч на чужой половине поля после вброса из аута. У Базелюка есть минимум три адресата для передачи, но он идет в обводку, стоя на месте, и «привозит» контратаку.

Через мгновения он оказывается на левом фланге вместе с владеющим мячом Игнатьевым, который играет в стенку с партнером и ускоряется в зону. Базелюк бросает футболиста «Локомотива», позволяя тому спокойно дойти до штрафной и сделать пас в зону, после которого Фарфан забьет мяч, не засчитанный из-за офсайда.

Следующий эпизод Базелюк вновь проваливает. После выноса от ворот он проигрывает верховую борьбу, падает, чешет голову и забывает об игре, которая довольно долгое время будет идти на площади вокруг него.
79 минута. Вновь аут, вновь медленный, вальяжный дриблинг, потеря и игнорирование происходящего не поле. Партнер же Базелюка врывается в ту же зону, и, пытаясь отобрать мяч в подкате, оказывается близок к предупреждению.

На 81 минуте, Базелюк получает мяч в чужой штрафной после контратаки. Нужно признать, что пас на него был неудачным, из-за чего Константин не имел возможности ударить сразу и был вынужден разворачиваться. У него была возможность отдать удобную передачу назад, но форвард решил пробить сам с 12 метров – мимо. В ответной атаке «Локомотив» забил мяч.

В следующем эпизоде, как в случае с Игнатьевым, Базелюк не доигрывает эпизод до конца, и Антон Миранчук бьет мимо без сопротивления.

В течение последних минут Базелюк выключен из игры, практически не принимая участия в борьбе.
Если учесть, что все три его активных действия приходятся на первые эпизоды после выхода на замены, то тренер, безусловно, имел основания обвинить игрока в нежелании бороться.

Но как быть с «трусостью»?

Во-первых, в 2015 году Базелюк провел очень удачный сезон при Григоряне, забив 10 голов в 28 матчах за «СКА-Хабаровск». Это говорит о положительном опыте отношений игрока и тренера.

Во-вторых, именно Григорян настоял на переходе Константина в «Анжи». Это опровергает слова Булыкина о том, что своими заявлениями тренер хочет избавиться от футболиста.

В-третьих, тренер не просто так подчеркивает, что «озвучил именно то, что хотел». Нужно напомнить, что, тренируя СКА, Григорян специально выступил в прессе перед матчем на Кубок России со «Спартаком», обещая Массимо Каррере, что игроки команды из Хабаровска будут действовать максимально жестко с лидерами красно-белых.

— Я просто хотел, чтобы он решил их поберечь, — признался Григорян уже после того, как «СКА» победил «Спартак», действительно сыгравший вторым составом.

Это как минимум намек, что Григорян, знающий слабые точки Базелюка, мотивирует его через психологическую атаку. И к хамству или глупости это вряд ли имеет имеет отношение.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 42
Теги
Анжи ФК Локомотив Александр Григорян Константин Базелюк
Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
23:15 Иванович: встреча «Зенита» со «Спартаком» — игра года
23:15 Александр Зуев: я, наверное, сейчас самый счастливый человек в мире
23:08 Зобнин: у «Спартака» всё придёт в норму в ближайшие два-три тура
23:05 Болельщик «Тосно»: появились омононовцы и начали бить молодого парня
22:59 Иванович: Кокорин забивает много голов, но может играть ещё лучше
22:57 Ерохин: очень рад, что «Зениту» удалось победить, игра с «Тосно» была трудной
22:53 Заболотный: приятно, когда «Зенит» на последних минутах выбивает мяч в аут
22:52 Мирзов: «Зенит» — главный кандидат на чемпионство
22:52 Чернов: не обижен на Манчини, что он не дал шанса в «Зените»
22:43 Манчини: Шатов не совсем выполнял мои установки и задачи
22:40 Манчини подтвердил, что в «Зенит» должен перейти защитник «Лиона» Маммана
22:39 Парфёнов: у «Тосно» есть проблема с адаптацией в РФПЛ
22:31 Кокорин: будем с Дзюбой стараться забить 35 мячей
22:28 Манчини: Кокорин особенно старается. Я доволен тем, какие усилия он прикладывает
22:20 Манчини: на данный момент оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» нет
22:18 В матче «Тосно» — «Зенит» Кокорин забил свой 50-й гол в РФПЛ
22:13 Григорян отказался от участия в телепрограмме из-за вопроса корреспондента
21:54 «Зенит» выиграл у «Тосно» в северном дерби благодаря голу Кокорина
21:54 «Манчестер Юнайтед» разгромил «Волеренгу» в товарищеском матче
21:40 Сотрудники «Локомотива» в шутливой форме поздравили Геркуса с 45-летием
21:36 Гилерме: перед матчем Ари попросил победить «Анжи» ради него
21:35 «Тосно» — «Зенит»: в фан-секторе хозяев произошла драка
21:31 Игнатьев: нужно пользоваться ситуацией и набирать очки, пока всё получается
21:28 Талалаев: у нас в России есть футболисты, просто вы не умеете их готовить
21:20 Вейналдум: Салах просто летает по полю
21:06 Точилин: играть от себя с такими командами, как «Кубань», «Динамо» СПб пока рано
21:03 Гилерме: Дзюба в «Локо» — это было бы отлично. Кто откажется от такого игрока?
20:56 Пейчинович: «Локо» нравится играть в таком ритме — впереди ЛЕ, нужно привыкать
20:54 Гилерме: играть с «Анжи» труднее, чем со «Спартаком» или ЦСКА
20:51 Перед ЧМ-2018 Globo снимает фильм о России и бразильцах, выступающих в РФПЛ
20:48 Рыбусь: приятно, что «Ахмат» делает успехи, тоже выигрывает
20:39 Рыбусь: Сёмин – нежёсткий, но очень умный тренер. Видно, что он хороший человек
20:27 Тихонов: с «Химками» играть легче, чем с теми, кто встаёт всем составом у ворот
20:22 Булыкин: не понимаю Григоряна. Возможно, он хочет, чтобы Базелюк ушёл
20:20 Мещеряков: «Локомотив» взял свои очки, но впереди ещё очень много
20:20 Рваная рубашка Григоряна и фанат в тельняшке. Фотообзор матча «Локо» — «Анжи»
20:17 «Арсенал» проиграл «Севилье», но стал обладателем «Эмирейтс Кап»
20:16 Аленичев – о проигрыше «Тамбову» со счётом 0:5: игра закончилась после удаления
20:15 Лескано – о проигрыше «Локомотиву»: всё получилось довольно неплохо
20:08 Базелюк: ничего не знаю и слов Григоряна ещё не слышал
20:02 Мещеряков: на существенное понижение зарплаты «Локомотив» Дзюбу возьмёт!
19:58 «Волгарь» выиграл у «Олимпийца» и единолично возглавил турнирную таблицу ФНЛ
19:50 Григорян: «Локомотив» полностью переиграл «Анжи» и заслужил победу
19:50 Габулов: у «Арсенала» Т появляется рисунок игры, но работы ещё непочатый край
19:41 Сёмин: «Анжи» является достаточно неприятной командой
Все новости RSS
Партнерский контент