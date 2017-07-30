Футболиста унизили «на всю страну». За что?

— Замены, которые я произвёл, не оправдали себя, — говорил Григорян в эфире «Матч ТВ» после минимального поражения от «Локомотива». — Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

— С чем связана такая реакция на игру Базелюка? – дожимал тренера корреспондент Тимур Журавель.

— С его трусостью! Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнёс на всю страну.

— Просто пытаюсь добраться до истины, — не отпускал журналист.

— Нет, вы, видимо, хотите услышать от меня сенсацию… — понял Григорян, но было уже поздно.

Публичное обвинение в трусости безусловно уронит чувство собственного достоинства в глазах других людей.

По факту, Базелюк был унижен тренером. Вопрос лишь в том, можно ли считать поведение Григоряна хамством?

Сначала разберем действия самого футболиста.

На 69 минуте Константин Базелюк заменил капитана «Анжи» Павла Яковлева и тут же поучаствовал в редкой для махачкалинцев атаке. Он получил мяч на углу штрафной и попытался сыграть в стенку с партнером. По задумке пас выглядел интересным и обостряющим, но выполнен был неточно и небрежно.

В следующем эпизоде будущий «трус» жестко поставил корпус Мануэлу Фернандешу, отобрал мяч и заставил соперника сфолить на его половине поля.

Еще через минуту Базелюк открылся на правом фланге, вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Так, за две минуты футболист, вышедший на замену, поучаствовал в трех важных эпизодах. Слова о нежелании бороться в тот момент прозвучали бы дико.

Но на 72 минуте форвард «Анжи» делает первое явно неудачное действие. В момент развития атаки он стоит на двух опорных в центре поля и не успевает среагировать на пас низом от своей штрафной. Тарасов делает перехват, а Базелюк выключается из эпизода, не замечая даже, что через секунду мяч после отскока вновь пройдет через его зону.

Базелюк: ничего не знаю и слов Григоряна ещё не слышал

На 73 минуте Константин начинает атаку со свой половины, бросая в прорыв по флангу Лескано. Игрок «Анжи» добегает почти до углового флажка и понимает, что его никто не поддерживает, ведь после паса Базелюк вновь выключается и почему-то остается в центральном круге.

В течение двух следующих минут партнеры Базелюка несколько раз идут в прессинг, но Константин, находясь рядом, в нем не участвует.

На 76 минуте получает мяч на чужой половине поля после вброса из аута. У Базелюка есть минимум три адресата для передачи, но он идет в обводку, стоя на месте, и «привозит» контратаку.

Через мгновения он оказывается на левом фланге вместе с владеющим мячом Игнатьевым, который играет в стенку с партнером и ускоряется в зону. Базелюк бросает футболиста «Локомотива», позволяя тому спокойно дойти до штрафной и сделать пас в зону, после которого Фарфан забьет мяч, не засчитанный из-за офсайда.

Следующий эпизод Базелюк вновь проваливает. После выноса от ворот он проигрывает верховую борьбу, падает, чешет голову и забывает об игре, которая довольно долгое время будет идти на площади вокруг него.

79 минута. Вновь аут, вновь медленный, вальяжный дриблинг, потеря и игнорирование происходящего не поле. Партнер же Базелюка врывается в ту же зону, и, пытаясь отобрать мяч в подкате, оказывается близок к предупреждению.

На 81 минуте, Базелюк получает мяч в чужой штрафной после контратаки. Нужно признать, что пас на него был неудачным, из-за чего Константин не имел возможности ударить сразу и был вынужден разворачиваться. У него была возможность отдать удобную передачу назад, но форвард решил пробить сам с 12 метров – мимо. В ответной атаке «Локомотив» забил мяч.

В следующем эпизоде, как в случае с Игнатьевым, Базелюк не доигрывает эпизод до конца, и Антон Миранчук бьет мимо без сопротивления.

В течение последних минут Базелюк выключен из игры, практически не принимая участия в борьбе.

Если учесть, что все три его активных действия приходятся на первые эпизоды после выхода на замены, то тренер, безусловно, имел основания обвинить игрока в нежелании бороться.

Но как быть с «трусостью»?

Во-первых, в 2015 году Базелюк провел очень удачный сезон при Григоряне, забив 10 голов в 28 матчах за «СКА-Хабаровск». Это говорит о положительном опыте отношений игрока и тренера.

Во-вторых, именно Григорян настоял на переходе Константина в «Анжи». Это опровергает слова Булыкина о том, что своими заявлениями тренер хочет избавиться от футболиста.

В-третьих, тренер не просто так подчеркивает, что «озвучил именно то, что хотел». Нужно напомнить, что, тренируя СКА, Григорян специально выступил в прессе перед матчем на Кубок России со «Спартаком», обещая Массимо Каррере, что игроки команды из Хабаровска будут действовать максимально жестко с лидерами красно-белых.

— Я просто хотел, чтобы он решил их поберечь, — признался Григорян уже после того, как «СКА» победил «Спартак», действительно сыгравший вторым составом.

Это как минимум намек, что Григорян, знающий слабые точки Базелюка, мотивирует его через психологическую атаку. И к хамству или глупости это вряд ли имеет имеет отношение.