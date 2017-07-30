Манчини: на данный момент не считаю возможным переход Дзюбы из «Зенита»

«Зенит» выиграл у «Тосно» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

На 10-й минуте Олег Шатов пяткой подправил мяч на ход Александру Кокорину, который точно пробил в ближний угол ворот Давида Юрченко. «Зенит» с девятью очками догнал «Ахмат» с «Локомотивом» и делит с этими клубами первое место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно», не набрав за первые три игры результативных баллов, находится на 15-й строчке.

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Главный тренер «Зенита», в качестве наставника гостей, появился в пресс-конференц зале «Петровского» первым.

— Перед началом сезона вы говорили о том, что зенитовцам надо прибавлять, в частности Кокорину и Дзюбе. Насколько довольны прогрессом?

— Ребята стараются, в частности Кокорин и Дзюба. Александр особенно, он хорошо защищается и действует в атаке, начал забивать. Я доволен тем, как они прогрессируют.

Тренерский месседж. Что Манчини поменял в игре Кокорина Проблемы в игре Александра Кокорина ещё есть, но результата от его действий больше, чем когда-либо в «Зените».

— Сегодня вы поставили Хави Гарсию в центр обороны. Испанец будет там теперь играть постоянно или это был эксперимент?

— Хави Гарсия сыграл на позиции центрального защитника, потому что игроки «Тосно» хорошо играют головой, в команде соперника мощные ребята, им должен был противостоять такой же мощный игрок. А также нужно было дать отдых Нету, который играл в последних матчах и подустал.

— Если ли вероятность, что в ближайшее время «Зенит» покинет Артём Дзюба?

— На данный момент я не считаю это возможным. Хотя с другой стороны трансферное окно открыто и может произойти всё что угодно, но на данный момент никаких оснований для этого нет.

Быстро ответив на все вопросы журналистов, Манчини уступил место наставнику «Тосно» Дмитрию Парфёнову.

— Никак не можем забить, хотя создаем хорошие моменты, — начал Парфёнов. — Надо прибавлять и работать над этим. У команды есть характер. Хоть мы пока не выиграли, не набираем очков, но я вижу, что команда есть. Ребята переживают. Мы неплохо выглядели сегодня. Не хватило только забить гол, банально, конечно.

— Удавалось ли вам услышать фанатов «Тосно» на «Петровском»? Может быть, ждали от них большего?

— Нет. Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков. «Зенит» тоже с чего-то начинал. Не всем сразу 80 лет, 90. Армия болельщиков будет расти, если ребята будут показывать хороший футбол и отдаваться игре полностью.

— Не было обидно из-за того, что домашнюю раздевалку отдали «Зениту»?

— Не было, я говорил об этом перед игрой. Проблемы нет, ведь от этого футболист думать и бежать лучше не станет. Если ты зацикливаешься на этих вещах, то будут проблемы. Если думаешь о футболе, то их не возникнет.

— В чём видите резервы «Тосно»?

— Резерв — в игроках, потенциале, работе. Мы играли с непростыми соперниками — «Краснодар», «Зенит». Сегодня команда показала, что может играть и прибавлять в качестве.

— За выход арендованного у «Зенита» Евгения Чернова придётся платить компенсацию?

— Точно не скажу ничего, не занимаюсь бумажными делами. Очень рад, что Евгений участвовал в сегодняшнем матче.

— Есть ли серьезное отличие уровня РФПЛ и ФНЛ? Три команды, которые вышли в Премьер-Лигу, набрали всего одно очко на всех в трёх турах.

— Проблема есть: небольшой промежуток времени, чтобы подготовить команду. Первые туры уходят на адаптацию, понимание того, что происходит здесь. Так что отличия есть — удивительного тут ничего не скажу.