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Дмитрий Аленичев, «Енисей»
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

Какая боль! «Енисей» Аленичева проиграл «Тамбову» — 0:5

«Барса» взяла кубок чемпионов, «Зенит» обыграл «Тосно», «Локомотив» — «Анжи», а «Ростов» — «Амкар» — в обзоре дня.
31 июля 2017, понедельник. 00:02. Футбол

«Зенит» выиграл у «Тосно» в северном дерби благодаря голу Кокорина

«Зенит» выиграл у «Тосно» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
30 июля 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Тосно
Тосно
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Кокорин – 10

На 10-й минуте Олег Шатов пяткой подправил мяч на ход Александру Кокорину, который выскочил на свидание с Давидом Юрченко и пробил на силу в ближний угол.

«Локомотив» обыграл «Анжи»

«Локомотив» выиграл у «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме «Локомотив» владел территориальным преимуществом, но опасных моментов команды создали примерно поровну.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
30 июля 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
1 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Фернандеш – 81

После перерыва хозяева полностью вели игру, но долгое время не могли открыть счёт. Наконец на 81-й минуте Владислав Игнатьев в касание прострелил на Мануэла Фернандеша, который с нескольких метров переправил мяч в сетку ворот «Анжи».

«Ростов» переиграл «Амкар»

«Ростов» выиграл у «Амкара» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
30 июля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Амкар
Пермь
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Зуев – 66

На 66-й минуте Александр Зуев вывел Владимира Дядюна на ударную позицию, тот мощно пробил в перекладину, от которой мяч отскочил к Зуеву, а тот переправил его в сетку.

«Енисей» Аленичева проиграл «Тамбову» — 0:5

«Тамбов» разгромил «Енисей» в матче пятого тура ФНЛ. Встреча проходила в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 5:0. «Енисей» возглавляет экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев.

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
30 июля 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Тамбов
Тамбов
5 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 – Скворцов – 45+1, 2:0 – Скворцов – 57, 3:0 – Кухарчук – 65, 4:0 – Кухарчук – 69, 5:0 – Гафар – 86
Удаления: нет – Кичин, 38

На 38-й минуте «Енисей» остался в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Валерий Кичин. В конце первого тайма Алексей Скворцов открыл счёт. На исходе часа игры Скворцов оформил дубль. На 65-й и 69-й минутах отличился Илья Кухарчук, а в концовке Гафар забил пятый гол в ворота «Енисея».

«Барселона» обыграла «Реал» и выиграла Международный кубок чемпионов

«Барселона» обыграла «Реал» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами и завершилась со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых. Игру посетили 66 014 зрителей.

Международный кубок чемпионов
30 июля 2017, воскресенье. 03:05 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 – Месси – 3, 0:2 – Ракитич – 7, 1:2 – Ковачич – 14, 2:2 – Асенсио – 36, 2:3 – Пике – 50

Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте. Лионель Месси, получив пас от Бускетса, ворвался в штрафную, убрал соперника на замахе и точно пробил под перекладину. Спустя четыре минуты «Барселона» удвоила преимущество – Ракитич замкнул прострел Неймара. На 12-й минуте «Реал» отыгрался усилиями Матео Ковачича – хорват через центр поля прошёл к штрафной «Барселоны», по пути уйдя от Пике, а затем нанёс точный удар в левый угол – 1:2. На 36-й минуте «Реал» сравнял счёт – в контратаке Асенсио разыграл комбинацию с Ковачичем и пробил в ближний угол. «Барселона» вновь вышла вперёд на 50-й минуте. Неймар со стандарта сделал отличный заброс на границу вратарской, куда забежал Пике и расстрелял ворота Наваса ударом с лёта – 3:2.

«Барселона» одержала три победы из трёх и стала победителем турнира. Помимо «Реала» сине-гранатовые обыграли «Ювентус» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Реал» в рамках турнира потерпел три поражения в трёх матчах.

«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению Матича у «Челси»

«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению полузащитника «Челси» Неманьи Матича, сообщает Sky Sports. По данным источника, манкунианцы рассчитывают оформить переход в ближайшие несколько дней. Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн. Другой претендент на Матича — «Ювентус» — отказался от идеи приобрести 28-летнего сербского футболиста. Клуб из Турина теперь интересуется Блезом Матюиди («ПСЖ») и Стивеном Н'Зонзи («Севилья»). Матич перешёл в «Челси» в 2014 году из «Бенфики». В активе полузащитника 154 матча в составе лондонской команды.

Акинфеев — рекордсмен по количеству сезонов с сухими матчами в рамках РФПЛ

В матче 3-го тура российской Премьер-Лиги, прошедшем 29 июля, ЦСКА на своём поле одержал победу над «СКА-Хабаровск» (2:0).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, отыгравший первый в этом чемпионате матч на ноль, стал рекордсменом по количеству сезонов с сухими матчами в рамках Премьер-Лиги (с 2002 года), сообщает официальный сайт «армейцев». У 31-летнего Акинфеева их 15 из 15, в которых он играл. Таким образом, он обошёл Владимира Габулова (14 сезонов).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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