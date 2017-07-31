«Не с каждым «Зенит» тянет время и бьёт по аутам». Что говорили в Питере

Кокорин и Шатов – как игристое. 5 мыслей о победе «Зенита» над «Тосно» «Инстинкт убийцы» Кокорина, игровой стиль «Зенита» и трудности Роберто Манчини.

Новое северо-западное дерби удалось и с точки зрения игры, и в плане атмосферы. «Тосно» создал «Зениту» проблемы – фаворит победил с большим трудом и минимальным счётом. Фанаты обеих команд здорово поддерживали своих, не обошлось даже без петарды, файеров и конфликта с омоновцами, а забавные маскоты «Тосно» Лось и Корюшка «заряжали» болельщиков. Почему выбраны именно такие талисманы? Один из руководителей клуба Максим Левченко рассказывал об этом перед стартом сезона в интервью «Фонтанке»:

– А вы не знаете, что на северо-западе России, в частности, в Ленобласти, водятся лоси, а корюшка, которую так любят ловить в Неве, приходит в реку из Ладоги? Включите воображение, представьте заголовки… «Корюшка вышла из берегов!» Можно и такой вариант: «Областные лоси порвали «мясо» или затоптали «коней». Это же весело. Просто отвал башки. Футбольный праздник…

Главным сюрпризом стало участие в дерби летнего новичка «Тосно» Евгения Чернова, арендованного у «Зенита». Чтобы левый защитник мог сыграть, клуб из Ленинградской области должен был заплатить определённую сумму. Чернов рассказал в микст-зоне по окончании дерби о том, когда решился вопрос с ним:

— Я готовился целую неделю и надеялся, что смогу сыграть с «Зенитом» – признался Евгений. – Слава богу, что клубы договорились. Очень рад был выйти на поле в этом матче. Узнал о своём участии практически перед дерби. Играл с большим желанием и удовольствием. Порадовало, что собрался полный стадион. Было очень приятно играть в такой атмосфере. Эмоции самые положительные. «Зенит» всегда был сильной командой, а сегодня показал, что с приходом нового главного тренера сумел прибавить. Я не обижен на Манчини, что он не дал шанса.

Голевой пас Шатова на Кокорина – стечение обстоятельств. Но на тренировках Олег часто такое вытворял, он мастер. Моя цель? Выходить в основе и помогать «Тосно». Но, конечно, мне бы в будущем хотелось вернуться в «Зенит».

Сыграл за «Тосно» и самый свежий новичок Резиуан Мирзов, взятый в аренду у «Ростова», куда полузащитник только что перебрался после ухода из «Ахмата».

— Я тренируюсь с командой всего три дня – сказал Мирзов. – Когда переходил из «Ахмата» в «Ростов», уже знал, что меня ждёт аренда в «Тосно». Очень хотел сегодня помочь новому клубу, сделал всё, что мог. Чуть-чуть везения нам не хватило. Нужно немного времени, что сыграться. Всё-таки состав «Тосно» меняется. Думаю, у нас всё получится. Мне кажется, мы с «Зенитом» достойно смотрелись, сыграли неплохо и имели возможности забить хотя бы один гол. У «Зенита» такая глубина состава, что можно выставить вторую команду из запасных, и она тоже будет бороться за первое место. Команда у «Зенита» очень хорошая – и тренер, и игроки. Это главный кандидат на чемпионство.

Чувствовалась ли атмосфера дерби? Пока это первое дерби, так что не с чем было сравнивать. Но игра с «Зенитом» получилась интересной. Считаю, праздник удался. Я слышал, как наши болельщики поддерживали «Тосно». Их было сегодня много.

Правый защитник «Тосно» Аслан Дудиев впервые попал в основу. Он занял место арендованного у «Спартака» Дениса Кутина, которого вообще не было в заявке. Дудиев порадовался тому, что его команда заставила «Зенит» отбиваться:

— В Петербурге был сегодня праздник – первое дерби в истории! Ребята знали об этом, выложились полностью. Пропустили немного нелепый гол. Не нужно так привозить, но в целом игра понравилась. «Зенит» – сильный соперник, с классной атакой, могли несколько раз на контрвыпадах поймать. Остаётся только принять этот результат и работать дальше. Надо, чтобы к нам пришла концовочка в атаке. Хорошо, что уже есть моменты. Не у всех получается так играть с «Зенитом», что он в конце начинает уже время тянуть и бить по аутам. Значит, у «Тосно» на самом деле игра получилась.

Было ли ощущение, что мы дома? У нас меньше болельщиков, чем у «Зенита», но в какие-то моменты они перекрикивали зенитовских. Это очень приятно. Дальше всё зависит от нас. Надо заманивать болельщиков хорошей игрой. Футбол для них существует. Чем больше зрителей приходит, тем приятнее. Постараемся доказать людям, что они не зря покупают билеты на наши матчи.

У нас тяжёлый календарь в начале сезона. С «Уфой» просто не реализовали свои моменты, а потом игры с «Краснодаром» на выезде и «Зенитом». Будем настраиваться на следующие встречи и доказывать свою состоятельность. Как сказал тренер, у нас каждый матч тут как Лига чемпионов. С кем было тяжелее – «Краснодаром» или «Зенитом»? Мне кажется, одинаково сложно играть с обеими командами. У них сильная атака, много вариантов впереди всегда. И «Зенит», и «Краснодар», может, даже за чемпионство поборются, – предположил Дудиев.

Тренерский месседж. Что Манчини поменял в игре Кокорина Проблемы в игре Александра Кокорина ещё есть, но результата от его действий больше, чем когда-либо в «Зените».

Футболисты «Зенита» были меньше настроены на комментарии, несмотря на то, что победили в дерби. Чувствовалось, игра с «Тосно» не удовлетворила команду. Автор победного гола Александр Кокорин, который демонстрирует удивительную эффективность при Роберто Манчини, посетовал на усталость.

— Эта неделя была тяжёлой, – признался Кокорин. – Очень рад, что победили. Перелёт, затем мало времени не восстановление. Хорошо, что сыграли дома, в Петербурге. Раздевалка у нас была своя, как и раньше. У «Тосно» хорошая защита, не давали проводить контратаки. Что не получалось во втором тайме? Правда, уже сил не хватает. Как сказал тренер, в первых матчах главное побеждать.

Бранислав Иванович куда-то спешил и сперва не стал давать интервью, пообещав, что скоро вернётся в микст-зону и побеседует. К чести защитника, он сдержал слово.

— Матч был сложным, – поддержал Кокорина серб. – Мы вернулись из Израиля недавно. Главное, что набрали очки. Теперь у нас больше дней на отдых перед следующей встречей.

Как мне игралось с Хави Гарсия в обороне? Главное, что мы не пропустили. Я готов играть и с Хави Гарсия, и с Луишем Нету. Что касается покупки «Зенитом» нового защитника, то конкуренция — это хорошо. Я буду только рад. За четыре матча мы пропустили лишь один мяч. Не думаю, что у нас большие проблемы в обороне.

Кокорин забивает много голов. Он хорошо сейчас двигается, но может ещё улучшить свою игру. Дзюба, по слухам, уйдёт? Вы хотите, чтобы я комментировал слухи? Нет, спасибо. Важно, чтобы Дзюба был готов к каждому матчу. Думаю, сегодня в последние 20 минут он сделал очень важную работу — сохранял нам мяч, боролся за него.