«Всех, кого видели, мочили». Как ОМОН помог фанатам «Тосно» заявить о себе

Что было перед дерби

Новое дерби в рамках РФПЛ обещало быть интересным хотя бы потому, что это первый гостевой матча «Зенита» на «Петровском». Ещё год назад такое сложно было представить. Сейчас же там прописался молодой и амбициозный клуб «Тосно». Однако он по-соседски уступил домашнюю раздевалку номинальным гостям. Аналогично произошло и с «виражом». На нём привычно распевала кричалки «Ландскрона». А вот гостевой шестой сектор был заполнен болельщиками и фанатами (да, их я разделил не случайно) областной командой. Внизу расположились первые, а выше — вторые, что логично в данной ситуации.

Фото: fctosno.ru

Весь первый тайм внутри стадиона было слышно только зенитовскую речь. Во втором поклонники «Тосно» решили исправиться и взять верх над соперником благодаря спецэффектам. Шестой сектор заволокло зелёным дымом, который густым потоком вырывался из баллончика, лежащего на нижней ступеньке лестницы. Пока фанаты снизу растягивали большой плакат и пели песни, болельщики вверху начали прикрывать носы шарфами и переглядываться между собой, будто понимали, что случится дальше.

Что произошло на трибуне

К шестому сектору начали подходить пожарные и другие важные люди с бейджиками на груди. Как это и бывает в подобных ситуациях, в дыму началась неразбериха: один толкнул другого, ещё кто-то соскочил с места, третий начал свистеть — так ситуация вышла из-под контроля. Специально обученные люди быстро по рации пригласили людей в касках с дубинками. Остальное вы видите сами.

Первый вопрос: что это было? Стюарды лишь разводили руками. Представители службы безопасности произносили дежурное «без комментариев», предлагали обратиться в пресс-службу или просто молчали. Полицейские также сказали, что ничего не могут пояснить, ведь им не позволено работать в самой чаше. Зато группа ОМОНа довольно быстро оказалась в ней.

Кто болеет за «Тосно»

Один из болельщиков в сердцах сразу выпалил: «Да вот, ищут того, кто жёг, — хотят вычислить». Его постарался быстро успокоить сосед. К счастью, многие сохраняли спокойствие. Хотя некоторые болельщики предпочли уйти вслед за ОМОНом. В большинстве своём это были девушки и семьи. Самые же преданные поклонники клуба остались и продолжили с ещё большим энтузиазмом поддерживать команду.

Большинство болельщиков тосненского клуба живёт не в Петербурге, а в области. Некоторые, по их словам, болеют за «Тосно» с самого его основания (2013 год), при этом в других матчах они по-прежнему поддерживают «Зенит». Только 30 июля они нисколько не сомневались, чей шарф надеть на матч. Одному из болельщиков 58 лет. Он старше его любимого клуба в 12 раз. Самое удивительное, что он безгранично предан «Тосно»: «Да, сегодняшняя история с ОМОНом неприятная, но мы всё равно будем ходить и поддерживать команду».

Оказались на трибуне хозяев даже девушки, которые не просто поддерживают команду Ленинградской области на домашних матчах, а разъезжают с ними, куда бы ту ни занесло, а география РФПЛ и ФНЛ богатая. По их словам, они даже практически не пропускали домашних матчей команды в том сезоне. Удивительно, ведь им приходилось каждый раз ездить в Великий Новгород.

После потасовки с визитом ОМОНа на секторе «Тосно» появились два болельщика из Бразилии. Правда, их нахождение там закончилось очень быстро. Они сделали селфи на фоне ОМОНа, признались, что любят «Зенит», и ушли. На вопрос, почему они оказались не среди поклонников сине-бело-голубых, зарубежные гости ответили своеобразно: «Нет, друг, „Зенит“ — не „Тосно“, бай-бай».

Что говорят фанаты

Когда эмоции поутихли, представители фанатского движения «Тосно» рассказали в подробностях, что именно произошло: «Вроде ничего не предвещало. Стюард ткнул пальцем на молодого парня, затем появились омононовцы и начали бить его. Зачем так?! Даже мужики лет 40 кричали, чтобы те перестали — оттаскивали пацана, ему лет всего 16-17 на вид. Нужно же найти виноватого им, хотя бы одного. Вот выбрали его. А потом уже началось: всех, кого видели, — мочили. Кого-то всё-таки увели, кто-то сам вышел и просил, чтобы не били. Можно ведь спокойно было решить. Из-за файера ли всё началось? Возможно. Это неважно, нельзя так просто бить людей. Мы же не террористы какие-нибудь. Люди пришли просто футбол посмотреть. Здесь ведь реально молодёжь была, только они сидели ниже, а их родители выше. Пришли пацаны поболеть за команду. Зачем ОМОН сразу? Есть ведь для этого стюарды».

Фото: «Чемпионат»

Что было после

Несмотря на случившееся, фанаты и болельщики, как в каком-нибудь добром и поучительном фильме, сплотились. Когда на 90-й минуте кто-то собрался уходить, один из зрителей воодушевлённым голосом сказал: «Не расходитесь — забьём ещё». Его бы уверенность игрокам хозяев на поле, но мяч так и не оказался в воротах Лунёва.

Пусть и поражение, но у такой молодой команды уже есть верные болельщики, которые не утихли даже после ударов дубинками. А после свистка вся команда «Тосно» подошла к той самой трибуне, где произошёл обмен аплодисментами. Возможно, уже на следующем питерском дерби на секторе «Тосно» будет более людно. Если только ОМОН никого не отпугнёт.