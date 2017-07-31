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Пауло Дибала, «Ювентус»
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Замена незаменимому. 7 кандидатов на место Неймара в «Барселоне»

Переход Неймара в «ПСЖ» с каждым днём становится всё более вероятным. «Барселона» уже вовсю ищет того, кто заменит бразильца.
31 июля 2017, понедельник. 10:00. Футбол

Филиппе Коутиньо, «Ливерпуль»

Стоимость: 45 млн евро (здесь и далее – по данным сайта Transfermarkt.de)
Объективно самый оптимальный вариант для «Барселоны». О том, что Коутиньо идеальный футболист для сине-гранатовых, говорят уже не первый год. Однако именно сейчас главная звезда «Ливерпуля» может практически гарантированно получить место в основе в случае переезда в столицу Каталонии. Президент «Барсы» Хосеп Бартомеу не скрывает, что клуб ведёт переговоры по трансферу, но «Ливерпуль» намерен заработать круглую сумму на трансфере своего самого важного актива, потому переговоры протекают мучительно медленно. Единственное – не совсем понятно, как будет чувствовать себя Коутиньо на позиции выраженного вингера. Всё-таки на «Энфилде» он зачастую действовал ближе к центру поля.

Килиан Мбаппе, «Монако»

Стоимость: 35 млн евро
Ещё раз писать о том, куда может перейти Мбаппе, уже моветон. Но что поделать. Золотой мальчик из «Монако» провёл шикарный сезон и сейчас является одним из самых желанных объектов на европейском трансферном рынке. Понятно, что менее чем за 100 миллионов, монегаски Килиана вряд ли отпустят. Потому для «Барселоны» велик риск за огромные деньги приобрести вместо восходящей звезды мирового футбола юношу, который потеряется в окружении суперзвёзд первой величины.

Страсти по Мбаппе: 190 млн евро за тинейджера, и это не шутка
Главный талант европейского футбола Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы покинуть «Монако». Цена вопроса — 190 млн евро. Кто же раскошелится?

Усман Дембеле, «Боруссия Д»

Стоимость: 33 млн евро
Не такой попсовый вариант, как Мбаппе, но в перспективе, возможно, куда более подходящий. Да и экономичный. Усман Дембеле – одна из звёздочек нового поколения французской сборной, которая через год обязана зажечься на чемпионате мира. Дембеле по манере игры очень похож на Неймара – он так же прекрасно сменяет темп и обходит соперников, как стойки, одинаково владеет обеими ногами, имеет поставленный удар. Конечно, до стабильности бразильца ему ещё далеко, да и над реализацией моментов стоит основательно поработать, но через пару лет Усману вполне по силам навязать Неймару конкуренцию в борьбе за «Золотой мяч».

Пауло Дибала, «Ювентус»

Стоимость: 65 млн евро
Несколько лет назад Дибала говорил, что ради «Барселоны» готов вплавь пересечь Средиземное море. Сейчас Пауло более осторожен в высказываниях, но его любовь к «Барсе» уже вряд ли является для кого-то секретом. Да и какой аргентинский юноша не мечтает поиграть в одной команде с Лео Месси? Для «Барсы» Дибала может стать идеальным вариантом – он заточен на игру в пас, может самостоятельно создать момент, классно завершить атаку. К тому же «Ювентус» своей политикой последних лет показывает, что готов расставаться с лидерами (за солидные отступные, само собой). Правда, финал Лиги чемпионов наглядно показал, что в больших матчах Пауло иногда теряется.

«Гаттузо учил меня принимать боль». Как раскрылся Пауло Дибала
Всего за полгода Пауло Дибала органично влился в состав «Ювентуса», став звездой бьянконери и их лучшим бомбардиром.

Эден Азар, «Челси»

Стоимость: 75 млн евро
Эден Азар – один из лучших дриблёров современности, лидер чемпиона Англии, футболист, который идеально подошёл бы «Барселоне» и за которого «Челси» вполне оправданно заломит космическую цену. Узнали что-то новое? Вряд ли.

Антуан Гризманн, «Атлетико»

Стоимость: 80 млн евро
Вы же не думаете, что всю оставшуюся карьеру Гризманн проведёт в «Атлетико»? Антуану пора сделать шаг вперёд в своей карьере и выпорхнуть из-под крыла Симеоне, чтобы побороться за звание лучшего игрока Европы. Понимает это и сам француз, потому его фамилию окружают гигабайты слухов касательно перехода в другой клуб. Универсализм и умение Гризманна эффективно действовать почти на любой позиции в атаке могут стать глотком свежего воздуха для «Барселоны». Вариативность в атаке должна будет увеличиться в разы. Да и подписывая контракт с Антуаном, команда может автоматически зачислить себе как минимум +20 голов за сезон.

Анхель Ди Мария, «ПСЖ»

Медленный путь в никуда. Почему «Барселоне» пора проснуться
Подробно обо всех актуальных проблемах. О Неймаре, усилении, «Ла Масии» и всём остальном.

Стоимость: 40 млн евро
Да, всё верно. Футболист, который ещё несколько лет назад пользовался ляпом Виктора Вальдеса и заставлял замолчать «Камп Ноу», теперь может сам примерить сине-гранатовую футболку. По информации испанской и французской прессы, «Барселона» ведёт с «ПСЖ» переговоры по трансферу аргентинца, который может стать частью сделки по переходу Неймара. Кандидатуру Ди Марии лоббирует лично Месси, человек, который во многом определяет и трансферную политику «Барсы» в последние годы. Анхель – неплохой вариант для каталонцев. Однако ему скоро стукнет 30 (столько же Месси и Суаресу), а иметь уже достаточно возрастную линию нападения – не лучший вариант для клуба, который ставит задачу в ближайшие годы выиграть всё, что можно.

«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец?
Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Антуан Гризманн Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе Пауло Дибала Усман Дембеле Филиппе Коутиньо Эден Азар
Новости. Футбол
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