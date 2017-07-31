Зеро. Зе Луиш не забивает 9 месяцев

Свой пока последний гол за «Спартак» Зе Луиш забил 29 октября 2016 года – ЦСКА, в московском дерби. С тех пор утекло слишком много воды: сам Зе получил три травмы, для конкуренции (или в пару к нему) купили нового нападающего, «Спартак» успел стать чемпионом, Зе устроил драку, пусть и в контрольном матче… Но с голами – как отрезало. Однако прежде чем критиковать Зе Луиша за отсутствие забитых мячей, лучше оцените объём работы, выполненный африканским нападающим «Спартака».

Реализация: всё ли так печально?

10 ударов, ни одного забитого мяча – грустная статистика для нападающего, но стоит копнуть чуть глубже, чтобы понять раздутость проблемы. Opta ведёт подсчёт Big Chances, то есть «больших» голевых моментов, которые с большой вероятностью должны заканчиваться голом – в их число попадают выходы один на один, удары с расстрельных позиций, пенальти. Так вот, Зе Луиш за матчи с «Динамо» и «Уфой» получил всего 1 Big Chance. Причём создал его себе сам, финтом улизнув от защитников «Уфы» и организовав себе рандеву с Беленовым. Зе Луиш мог забить и в других ситуациях, но математическая вероятность успеха в них была бы значительно меньше.

Данные по Big Chances развеивают и статус Зе Луиша как убийцы голевых моментов, созданный в первом сезоне африканца в «Спартаке». В прошлом сезоне Зе получил 5 Big Chances и реализовал 3 из них (60%) – только в матчах с «Анжи» и «Томью» загубил действительно мощные моменты.

Проблема скорее в том, что Зе Луиш не воплощает в голы львиную долю неочевидных ситуаций, решаемых классом нападающего. Из 52 подобных ударов в прошлом сезоне Зе воплотил в голы всего 2, но здесь против африканца говорит стиль игры «Спартака», а не его лично. Зе Луиша регулярно нагружают подачами в штрафную, чья слабая эффективность тоже доказана математически: лишь примерно 1,5% навесов заканчиваются голами головой.

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Стилистическая польза

Парадокс «Спартака» образца прошлого сезона в том, что очень много очков было набрано против массированно защищавшихся соперников неочевидными, но работающими методами. Чуть ли не главным оружием против команд с пятью защитниками стали дальние удары Глушакова и Фернандо, для которых атакующие игроки расчищали «зону 14» перед штрафной. Другое оружие – фланговые подачи: когда соперник перекрывает весь центр, остаётся лишь искать лазейки через края и те самые неэффективные навесы. Иногда при таких атаках Зе Луишу помогал либо Зобнин, создавая положение 2v3 и отвлекая на себя защитников, либо атакующий хавбек (Попов или Джано).

Вторая деталь игры Зе Луиша, полезная для понимания, не касается его действий на передовой. Массимо Каррера сделал Зе вовлечённым в игру таргетменом – принимая передачи из глубины, африканец старается сыграть в касание, развернуться и побежать лицом к чужим воротам. Так Зе становится полноценным участником атаки «Спартака» низом, а низом, как мы знаем, забить проще, чем через обычный навес. Отсюда и 6 голевых передач за прошлый чемпионат – сильно для форварда уровня Зе Луиша.

Зе принимает передачу из глубины спиной к воротам…

…и резко ускоряется к чужой штрафной, где сделает голевую передачу

Работа на команду – гораздо важнее

Польза от Зе Луиша как от таргетмена была особенно заметна в прошлом сезоне. Зе забил всего 5 мячей, но поучаствовал в 17 голевых атаках – сильный диссонанс для центрального нападающего (6 голевых передач, 3 предголевых, 3 вторых предголевых). Среди форвардов такой же большой вклад в качестве диспетчера вносил лишь один игрок, причём совершенно иного склада – Дмитрий Полоз: тоже 12 участий в голевых атаках не в качестве завершителя.

Второй важный момент, очевидный и без цифр – умение Зе Луиша цепляться за передачи из глубины лучше, чем любой другой игрок «Спартака». В нынешнем сезоне Зе на приёме передач отрезал уже 175 соперников – лучше цепляться за мяч удавалось только Ари (за счёт умения открыться и поставить корпус) и Антону Заболотному (за счёт габаритов). У Зе Луиша есть всё из вышеперечисленного – и габариты, и качественные открывания. Для сравнения: Луис Адриано за матч с «Динамо» отрезал на приёме 59 оппонентов, этого мало даже для среднего нападающего нашей Премьер-Лиги.

Летом в «Спартак» активно сватают Фёдора Смолова, и сам игрок, насколько нам известно, не прочь стать красно-белым. Но когда «Спартак» вернётся к схеме с одним чистым нападающим (после выздоровления Романа Зобнина – обязательно вернётся), вариант со Смоловым может разрушить всё, что сейчас выстроил Массимо Каррера. «Краснодар» избаловал Фёдора – Смолов из классно подыгрывающего игрока превратился в человека, на которого должна играть вся команда. Статистика прошлого сезона по участию в голевых атаках подтверждает эгоизм нового Смолова: 18+0+0+1+0 – лишь однажды Смолов помог атаке не как завершитель, а как разгоняющий. Зе Луиш, помогающий создавать моменты Промесу и другим игрокам глубины атаки, принесёт «Спартаку» больше, чем попытки Квинси и Смолова одновременно тащить одеяло на себя.

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Впереди – большой матч

Уже в Португалии Зе Луиш оттачивал умение выстреливать в «больших» матчах. За «Брагу» он забивал «Бенфике», за которую болеет почти весь прибрежный город: «Тогда домой лучше было не возвращаться. Мне кричали: «Что ты делаешь?!» Если же забивал «Порту», с которым вечно враждует «Бенфика», то приезжал национальным героем. Болельщики ликовали: «О, спасибо! Классный гол! У нас для тебя подарки. Сейчас пойдём угощать…».

В России умение огорчать статусных соперников Зе Луиш прокачал до максимума. За «Спартак» Аленичева он забивал «Зениту», «Локомотиву» и «Динамо», а в чемпионском сезоне вообще забил всего 5 мячей. Но все 5 отгрузил грандам: один – «Зениту», по два – «Краснодару» и ЦСКА.

С тех пор Зе Луиш сыграл в трёх «больших» матчах. Ни разу не забил, но против «Локомотива» сделал голевую передачу, а с ЦСКА ударно вышел на замену, попав в список недооценённых героев дерби.

Сегодня – новый «большой» матч. Намёк понят?