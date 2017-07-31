«Енисею» загрузили пятёрку. Обзор пятого тура ФНЛ

Сенсация тура

«Енисей» Дмитрия Аленичева получил мощнейший удар в челюсть от «Тамбова». Для красноярской команды выезд сложился просто отвратительно: сначала за две жёлтые карточки был удалён капитан Валерий Кичин, прибежавший не на свой фланг страховать партнёров от возможной контратаки, а затем пришлось менять ключевого игрока центра поля Егора Иванова. После этого, по словам Аленичева, игра была сделана, но, возможно, счёт не был бы таким крупным, если бы ко всем бедам «Енисей» не пропустил «в раздевалку» и не имел необходимости отыгрываться после перерыва. Появились разрывы в полузащите, которыми хозяева с удовольствием пользовались — да, возможно, второй мяч был забит после нарушения правил, но сути это не меняет. Оказалось, что «Енисею» ещё предстоит много работы — над прочностью команды в том числе.



Что касается «Тамбова», то команду Андрея Талалаева пока бросает то в жар, то в холод — за три дня тамбовчане прошли путь от 0:3 с одним претендентом на выход в Премьер-Лигу до 5:0 с другим. Примерно то же самое происходит и с отдельными футболистами: вот Алексей Скворцов используется в качестве экстренного запасного, а вот он выходит в стартовом составе и становится лучшим игроком матча против своей бывшей команды.

Гол тура

«Кубань» играла против петербургского «Динамо» очень зрело — кто бы мог сказать, что ещё месяц назад команда решала вопросы существования, а не комплектования. Диагональные переводы, освобождение зон, выбор позиции в борьбе — всё это игроки команды Евгения Калешина делали чуть лучше, чем соперники, начавшие сезон выше всех ожиданий. «Кубань» пропустила со стандарта, но почти сразу отыгралась, и гол Олега Алейника было чудо как хорош — мяч был упакован в девятку.

Ещё через 10 минут «Кубань» вышла вперёд после шикарного паса, разрезавшего зону между центральными защитниками «Динамо», но победы гости так и не дождались. Ещё один стандарт, мяч попадает в руку стоявшего в стенке Алейника — и судья ставит пенальти. Так теряются очки в ФНЛ.



Постоянные проблемы тура. 87-я, 70-я, 14-я, 82-я, 90+3-я. Курский «Авангард» пропускает в каждом туре минимум по одному мячу, и невооружённым глазом видно, что тяжелее всего команде даётся последняя четверть матча — в четырёх из пяти встреч новички ФНЛ пропускали в этом отрезке, а в трёх случаях это отбирало у курян очки. По необъяснимым причинам достаточно опытных для ФНЛ футболистов в какой-то момент просто вырубает ментально: в прошлом туре полузащитник «Спартака-2» Артём Самсонов бежал от центрального круга до штрафной дуги совершенно без сопротивления, а теперь простенький заброс из глубины поля от защитников «Томи» отправил не согласовавших действия Алексея Концедалова и Александра Саутина в кому. «Томь» одерживает вторую победу подряд — жизнь для команды Валерия Петракова понемногу налаживается.

Вернувшиеся голы тура

«Сибирь» в первых четырёх тура не забила столько, сколько иным командам хватит на сезон, поэтому велика была вероятность, что в одной игре у Новосибирска залетит всё, что не летело до этого. Жертвой стал «Факел», а методом — фирменные фээнэловские стандарты, после которых случились три из четырёх голов. Обычно «Факел» сушит довольно уверенно (в первом туре, к примеру, команда из столицы Черноземья была единственной, кто не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ), но на этот раз угловые и штрафные просто разбомбили Воронеж. «Элементарное невыполнение функциональных обязанностей, несоблюдение игровой дисциплины игроками… Пропустить три мяча после стандартов — это роскошь», — сказал после матча главный тренер «Факела» Павел Гусев.

Промах тура

Мало того что «Ротору» приходится проводить все матчи на выезде, так команде ещё и не везёт. В Тюмени волжане начали с того, что забили в свои ворота. Автогол и автогол — с кем не бывает, но «Ротор» не рассыпался, а продолжил атаковать. В конце первого тайма гости счёт сравняли, а через минуту Владимир Романенко должен был отправлять «Тюмень» в тяжёлый нокдаун прямо перед гонгом, но… немыслимым образом не попал в пустые ворота с двух метров. ФНЛ — лига, где умеют удивлять.

Посещаемость тура

«Волгарь» Юрия Газзаева не считается главным претендентом даже на стыки, но прибавляет от игры к игре и умеет то, что не удаётся большинству команд ФНЛ — побеждать на классе, а не на рандоме. В пятом туре тихонечко был убран «Олимпиец», и Астрахань завершила пятиматчевую домашнюю серию на первом месте, однако никакого футбольного бума в городе нет. Вчера была зафиксирована наивысшая посещаемость на матчах «Волгаря» в сезоне — 2400 зрителей на 18-тысячном стадионе. Лето, юг, недавно отреставрированный стадион, команда, перманентно играющая в симпатичный футбол и идущая первой, — даже всё это не заставляет горожан идти на своих. Печально.

Цитата тура

«Нельзя молодого человека за ошибки сразу подвешивать, извиняюсь, за яйца. Дали Сослану возможность набираться опыта через такие игры и, возможно, через наши потери». Александр Побегалов, главный тренер «Шинника», об ошибках защитника Сослана Кагермазова.

ФНЛ5-й тур

«Сибирь» – «Факел» — 4:0 (3:0)

Голы: Чеботару, 7 (1:0). Дегтярев, 35 (2:0). Житнев, 44 (3:0). Житнев, 77 (4:0).



«Томь» – «Авангард» — 2:1 (1:1)

Голы: Войдель, 4 (1:0). Шогенов, 42 (1:1). Саная, 90+3 (2:1).



«Тюмень» – «Ротор-Волгоград» — 1:1 (1:1)

Голы: Столяренко, 23 — в свои ворота (1:0). Султонов, 42 (1:1).



«Химки» – «Крылья Советов» — 0:2 (0:0)

Голы: Самодин, 57 (0:1). Башкиров, 61 (0:2).



«Шинник» – «Луч-Энергия» — 1:1 (1:0)

Голы: Шайморданов, 20 (1:0). Носов, 72 (1:1).



«Динамо» СПб – «Кубань» — 2:2 (0:0)

Голы: Кулишев, 43 (1:0). Алейник, 70 (1:1). Лобкарев, 82 (1:2). Кулишев, 86 — с пенальти (2:2).



Удаление: Бендзь (Кубань), 83 (2 ж. к.).



«Тамбов» – «Енисей» — 5:0 (1:0)

Голы: Скворцов, 45+1 (1:0). Скворцов, 57 (2:0). Кухарчук, 65 (3:0). Кухарчук, 69 (4:0). Гафар, 86 (5:0).



Удаление: Кичин (Енисей), 38 (2 ж. к.).



«Оренбург» – «Зенит-2» — 1:0 (1:0)

Гол: Дюриш, 27.

«Волгарь» – «Олимпиец» — 2:1 (1:0)

Голы: Акбашев, 9 (1:0). Машуков, 77 (2:0). Карпухин, 84 (2:1).



Удаление: Ганиев (Олимпиец), 75 (2 ж. к.).