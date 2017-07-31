Кучуку чужого багажа не надо. Как перестраивается «Ростов»

Могу себе представить настроения ростовских болельщиков по окончании прошлого сезона. Наверное, они были близки к паническим. А кто не разволновался бы, глядя, как любимая команда даже не распродаётся – фактически задарма раздаётся оптом и в розницу? Четверо в «Зенит», четверо – с учётом «подвисшего» по семейным обстоятельствам Сесара Наваса – в Казань: за какой-то месяц клуб лишился большинства победителей «Аякса» и «Баварии». Три кряду поражения на сборах, казалось бы, подтвердили мрачные прогнозы пессимистов. Тем приятнее было уже на старте сезона обнаружить на руинах прежней команды достаточно прочную игровую постройку по проекту нового тренера.

Жизнь без Бердыева. Что ждёт «Ростов» Кучука Тренером «Ростова» стал Леонид Кучук, и очень многое указывает на то, что линия Курбана Бердыева будет сохранена и продолжена.

Кучук прилично рисковал, ввязываясь в ростовское приключение. Именем, репутацией, не говоря уже о нервных клетках. Изначально ведь было ясно: тут косметическим ремонтом (подбелить, подкрасить) не отделаешься – требуется капитальный, притом в сжатые сроки. Собрать опытную бригаду – полдела. Из неё единый коллектив сколотить нужно было, а времени на всё про всё – месяц или около того.

Как человек основательный, внимательный к мелочам, Леонид Станиславович, должно быть, не один день размышлял над ростовским предложением. Взвешивал «за» и «против». И коль скоро вызов принял, желание вновь поучаствовать в серьёзном деле перевесило сомнения.



В «Стали» из Каменского (бывший Днепродзержинск) Кучуку негде было развернуться. Банальная борьба за выживание в рекордно малочисленном чемпионате Украины едва ли щекотала нервы бывалому тренеру. Допускаю, что и принял-то он аутсайдера исключительно ради того, чтобы не терять педагогического навыка.



«Ростов» – это всё же другой коленкор. Недавний участник Лиги чемпионов, команда с историей, с болельщицким активом. И, как бы то ни было, с будущим. Не для того на левом берегу Дона достраивают красавицу-арену, чтобы после чемпионата мира законсервировать за ненадобностью. Футбол в городе был, есть и наверняка будет.



Присутствовал у Кучука в этой истории и кое-какой личный мотив. Как мужчина амбициозный он, конечно же, не забыл, как его выставила за дверь Баковки своенравная госпожа президентша «Локомотива» или осыпали отборной бранью кубанские фанаты, быстро забывшие всё хорошее, что белорусский тренер сделал для команды (а сделал немало: например, втащил в Лигу Европы, а через два года в финал Кубка России – и то, и другое впервые в истории клуба).

Для Кучука делом чести было вернуться в РФПЛ и доказать гонителям-хулителям их недальновидность. Не словами – он вообще не большой любитель откровенничать с прессой – игрой, результатом.

Оттолкнуться от Дона. 7 новичков «Ростова», которым есть что доказывать Кучуку и самому есть что доказывать футбольной России, и людей для реализации своих целей он подбирает всё больше «отверженных».

О масштабах затеянной в Ростове перестройки красноречиво скажет одна цифра – 16 новичков. По количеству летних приобретений южане переплюнули даже «Анжи», раз в полгода стабильно тасующий кадровую колоду. Кучуку пришлось реконструировать все без исключения игровые линии, а некоторые – в частности, вратарскую и оборонительную – отстраивать фактически с нуля. Летом команда лишилась обоих основных киперов и практически всех защитников, за исключением Мевли. Меньше всего пострадала средняя линия: сохранение Гацкана с Калачёвым стало колоссальным моральным и стратегическим подспорьем для Кучука. С такими бойцами, носителями клубного духа не страшно ввязываться в самое авантюрное предприятие. Вокруг бывалых дядек, любимцев публики проще строить коллектив.



Шестерых исполнителей суммарно добавил Кучук в оборону (не считая пары вратарей), пятерых – в полузащиту, трёх в атаку. И большинство из них уже проверил в серьёзном деле. Из летних новобранцев на поле не выходили лишь Макеев (по состоянию здоровья), Эзатоллахи и Кинтеро – остальных новоприбывших Кучук протестировал.



Наверное, по-своему символично, что первый гол обновлённого «Ростова» соорудили «старички»: Калачёв подал, Гацкан замкнул. Но и новички тур от тура всё смелее берут на себя инициативу. В воскресной Перми, например, Юсупов с Дядюном на пару нанесли столько же ударов, сколько все хозяева, вместе взятые (6), а роковой для «Амкара» выстрел произвёл Зуев, командированный на юг «Спартаком».



На первой после возвращения в РФПЛ пресс-конференции Кучук обозначил намерение «сохранить традиции, заложенные Бердыевым». Очевидно, подразумевался в первую очередь результат – ибо методы его достижения новый тренер выбрал иные.



За недолгое летнее межсезонье «Ростов» обновился не только поимённо, но и стилистически. Общее количество защитников осталось прежним – изменилась структура созидательного блока. Традиционные бердыевские 3-5-2 Кучук трансформировал в 3-4-3 (она же 5-4-1 при позиционной обороне), что привело к смещению игровых акцентов – в сторону наступления.

Статистика подкрепляет визуальное впечатление: по количеству нанесённых ударов ростовчане не уступили ни одному из июльских соперников – ничья с «Уралом» и более чем двукратный перевес над «Ахматом» и «Амкаром». По владению мячом самую малость проиграли пермякам (48-52%), но вышли на солидный сезонный показатель 55 (у команды Бердыева он составлял 48 процентов). Скажете, такие соперники – не показатель? В таком случае напомню: «Урал» в новом сезоне ещё не проигрывал, а «Терек» и вовсе выдал лучший старт в истории, набрав 9 очков из 9 возможных.



В каждом из этих матчей жёлто-синие действовали инициативно и динамично. То, что недобрали в домашней встрече с грозненцами, наверстали в Перми. Команда, чей стартовый состав на 72% состоял из новичков, выглядела целостнее стабильного «Амкара». И это в первую очередь тренерская заслуга.



Наверное, даже хорошо, что первая встреча бывшей и нынешней команд Бердыева состоится лишь в середине октября. К тому времени обе в полной мере проникнутся требованиями своих тренеров, и мы сможем оценить, чья концепция эффективнее, без ссылок на пресловутый «багаж».