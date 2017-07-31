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Текст: Данила Игнатов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Всё, что нужно знать о матче «Спартак» — «Краснодар»

Трансфер Смолова, травмы «Краснодара» и неудачный старт «Спартака» — все факты о центральном матче третьего тура РФПЛ.
31 июля 2017, понедельник. 16:40. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар

«Не все спартаковцы сняли с себя медали»

Сразу после завоевания второго трофея за три месяца «Спартак» перестал играть также эффективно, как в прошлом сезоне. Тогда спартаковцы несколько раз выцарапывали три очка на последних минутах, но в дерби с «Динамо», в первом же туре, сами получили «эквалайзер» от Ташаева на 90+2. А в Уфе Каррера впервые в «Спартаке» увидел на табло итоговые 0:0.

Этому «Спартаку» не хватило гола Глушакова — капитан не попал в стартовый состав на «Уфу» и вышел на поле только на последние 20 минут. О том, что происходит вокруг лучшего игрока «Спартака» прошлого сезона, в своём тексте рассказал журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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На предматчевой пресс-конференции в Тарасовке Массимо Каррера подчеркнул, что «не все футболисты «Спартака» сняли с себя золотые медали и вспомнили о том, что начался новый сезон». Тем не менее, главный тренер заверил журналистов, что Глушаков оказался на скамейке только из-за усталости после Кубка конфедераций.

Аршавин из Дагестана — новый краснодарский герой

В отличие от действующих чемпионов, старт «Краснодара» получился удачным — три победы из трёх. В матчах РФПЛ команда Шалимова выиграла удивительно легко — против «Рубина» солировал Рикардо Лаборде, а с «Тосно» две голевые передачи отдал Виктор Классон.

В первом матче против «Люнгбю» в отборочном раунде Лиги Европы Игорь Шалимов решил поберечь силы перед «Спартаком» и выставил полурезервный состав. За «Краснодар» дебютировали новички Михайло Ристич и Ренат Янбаев и очередной воспитанник академии Иван Игнатьев. В итоге краснодарцам пришлось отыгрываться, и очень важный гол на третьей добавленной минуте забил 17-летний Магомед-Шапи Сулейманов.

В Италии уже назвали воспитанника «Краснодара» «новым Аршавиным, а сам нападающий признался, что сам не понял, как забил гол датчанам. Сулейманов занимался футболом в Махачкале, но четыре года назад был замечен краснодарскими скаутами. В основной команде он дебютировал в первом туре РФПЛ против «Рубина», а ещё вызывается в сборную России до 19 лет.

Новые форварды сейчас «Краснодару» необходимы, особенно после травмы Фёдора Смолова. Ари снова арендован «Локомотивом», Вандерсон ушёл в «Динамо» в качестве свободного агента.

Смолов в «Спартаке»?

Смолов получил очень обидную травму в товарищеском матче перед самым началом сезона, из-за которой, возможно, сорвался его трансфер из «Краснодара». По слухам, на краснодарскую звезду претендуют (или претендовали) и «Зенит», и «Спартак». Цена вопроса — € 30 млн.

В середине июня сам Смолов в интервью «Чемпионату» рассказывал о вероятности этого перехода: «С ребятами из «Спартака» я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе. Денис Глушаков — самый активный, с Сашей Самедовым говорили. Мне приятно, но в этой ситуации всё зависит не от меня. Есть позиция президента, на которую Сергей Николаевич имеет право. У меня есть только пункт о выкупе».

Сегодня Смолов со «Спартаком» точно не сыграет. Может, в следующем круге он будет стараться забить в ворота «Краснодара»?

В субботу в Тарасовке тренировались почти все, кроме двух футболистов. Несмотря на слухи об уходе Сердара Таски в Турцию или Англию, немецкий защитник занимался на базе «Спартака» в тренажёрном зале. Роман Зобнин тоже проходит процедуру восстановления уже в Москве. Остальные занимались в общей группе — и Денис Глушаков, и Луис Адриано, пропустившие игру с «Уфой».

У «Краснодара» ситуация с травмами намного хуже. Основной вратарь Станислав Крицюк не сыграет точно, также как Павел Мамаев, Торнике Окриашвили и тот же Смолов. Под вопросом ещё четыре футболиста — опорники Юрий Газинский и Шарль Каборе, атакующий хав Вячеслав Подберёзкин и нападающий Рикардо Лаборде.

Что ещё прочитать к матчу «Спартак» — «Крансодар»:

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Не всё так однозначно. Происходит ли что-то с чемпионом?
Антон Михашенок максимально занудно отвечает пламенному Дмитрию Егорову.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Денис Глушаков Игорь Шалимов Массимо Каррера
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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