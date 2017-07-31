Всё, что нужно знать о матче «Спартак» — «Краснодар»

«Не все спартаковцы сняли с себя медали»

Сразу после завоевания второго трофея за три месяца «Спартак» перестал играть также эффективно, как в прошлом сезоне. Тогда спартаковцы несколько раз выцарапывали три очка на последних минутах, но в дерби с «Динамо», в первом же туре, сами получили «эквалайзер» от Ташаева на 90+2. А в Уфе Каррера впервые в «Спартаке» увидел на табло итоговые 0:0.

Этому «Спартаку» не хватило гола Глушакова — капитан не попал в стартовый состав на «Уфу» и вышел на поле только на последние 20 минут. О том, что происходит вокруг лучшего игрока «Спартака» прошлого сезона, в своём тексте рассказал журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?

На предматчевой пресс-конференции в Тарасовке Массимо Каррера подчеркнул, что «не все футболисты «Спартака» сняли с себя золотые медали и вспомнили о том, что начался новый сезон». Тем не менее, главный тренер заверил журналистов, что Глушаков оказался на скамейке только из-за усталости после Кубка конфедераций.

Аршавин из Дагестана — новый краснодарский герой

В отличие от действующих чемпионов, старт «Краснодара» получился удачным — три победы из трёх. В матчах РФПЛ команда Шалимова выиграла удивительно легко — против «Рубина» солировал Рикардо Лаборде, а с «Тосно» две голевые передачи отдал Виктор Классон.

В первом матче против «Люнгбю» в отборочном раунде Лиги Европы Игорь Шалимов решил поберечь силы перед «Спартаком» и выставил полурезервный состав. За «Краснодар» дебютировали новички Михайло Ристич и Ренат Янбаев и очередной воспитанник академии Иван Игнатьев. В итоге краснодарцам пришлось отыгрываться, и очень важный гол на третьей добавленной минуте забил 17-летний Магомед-Шапи Сулейманов.



В Италии уже назвали воспитанника «Краснодара» «новым Аршавиным, а сам нападающий признался, что сам не понял, как забил гол датчанам. Сулейманов занимался футболом в Махачкале, но четыре года назад был замечен краснодарскими скаутами. В основной команде он дебютировал в первом туре РФПЛ против «Рубина», а ещё вызывается в сборную России до 19 лет.



Новые форварды сейчас «Краснодару» необходимы, особенно после травмы Фёдора Смолова. Ари снова арендован «Локомотивом», Вандерсон ушёл в «Динамо» в качестве свободного агента.

Смолов в «Спартаке»?

Смолов получил очень обидную травму в товарищеском матче перед самым началом сезона, из-за которой, возможно, сорвался его трансфер из «Краснодара». По слухам, на краснодарскую звезду претендуют (или претендовали) и «Зенит», и «Спартак». Цена вопроса — € 30 млн.



В середине июня сам Смолов в интервью «Чемпионату» рассказывал о вероятности этого перехода: «С ребятами из «Спартака» я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе. Денис Глушаков — самый активный, с Сашей Самедовым говорили. Мне приятно, но в этой ситуации всё зависит не от меня. Есть позиция президента, на которую Сергей Николаевич имеет право. У меня есть только пункт о выкупе».



Сегодня Смолов со «Спартаком» точно не сыграет. Может, в следующем круге он будет стараться забить в ворота «Краснодара»?

В субботу в Тарасовке тренировались почти все, кроме двух футболистов. Несмотря на слухи об уходе Сердара Таски в Турцию или Англию, немецкий защитник занимался на базе «Спартака» в тренажёрном зале. Роман Зобнин тоже проходит процедуру восстановления уже в Москве. Остальные занимались в общей группе — и Денис Глушаков, и Луис Адриано, пропустившие игру с «Уфой».

У «Краснодара» ситуация с травмами намного хуже. Основной вратарь Станислав Крицюк не сыграет точно, также как Павел Мамаев, Торнике Окриашвили и тот же Смолов. Под вопросом ещё четыре футболиста — опорники Юрий Газинский и Шарль Каборе, атакующий хав Вячеслав Подберёзкин и нападающий Рикардо Лаборде.

Что ещё прочитать к матчу «Спартак» — «Крансодар»:

Зеро. Зе Луиш не забивает 9 месяцев Но не всё так плохо.

5 мыслей о победе «Краснодара» «Краснодар» после часа мучений показал «Люнгбю» разницу в классе. А мы уже начали волноваться.