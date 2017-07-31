Второй после Маскерано. Почему «Зенит» купил Мамману

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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что защитник «Лиона» Эмануэль Маммана прилетел в Петербург и должен подписать контракт после медобследования. В понедельник переход был подтвержден официально. По данным французских СМИ, «Зенит» заплатил за аргентинца 16 млн евро. Представляем новичка сине-бело-голубых.

Справка «Чемпионата»



Эмануэль Маммана



Родился 10 февраля 1996 года в Мерло (провинция Буэнос-Айрес)

Рост – 183 см. Вес – 70 кг.

Амплуа: центральный защитник

Карьера: «Ривер Плейт» Аргентина (2014-2016), «Лион» Франция (2016-2017).

За сборную Аргентины сыграл три матча

Видео игры Мамманы



В шесть лет маленький Эмануэль потерял мать, а в 2011 году, когда ему было 15, талантливый воспитанник академии «Ривер Плейт» остался без отца. На фоне таких психических травм у ребёнка мог надолго пропасть интерес ко всему, включая футбол. Возможно, мир не узнал бы о футболисте по фамилии Маммана, если бы не его характер и сильная поддержка со стороны родственников, подруги и друзей. Ну а свои успехи на поле он посвящает только родителям.

Маммана прогрессировал сумасшедшими темпами. Вместе с нынешним нападающим «Зенита» Себастьяном Дриусси здорово выглядел в юношеской команде «Ривер Плейт». В 2013-м он выиграл со сборной Аргентины чемпионат Южной Америки U17, одним из лучших бомбардиров которого стал, кстати говоря, Дриусси. В том же году аргентинцы с Эмануэлем добрались до полуфинала чемпионата мира этого возраста.



Защитник «Ривер Плейт» настолько впечатлил главного тренера первой сборной Аргентины Алехандро Сабелью, что тот пригласил Мамману тренироваться с национальной командой на сборе к ЧМ-2014. Более того, перед товарищеским матчем со Словенией травмы получили защитники Эсекьэль Гарай и Мартин Демикелис, поэтому Сабелья решил задействовать Мамману в этой игре. Эмануэль вышел на замену на 77-й минуте вместо Хавьера Маскерано, став в итоге вторым игроком в истории сборной Аргентины, сыгравшим за национальную команду раньше, чем за клубную на профессиональном уровне. Первым таким уникумом был другой футболист «Ривер Плейт» по фамилии… Маскерано. Невероятное стечение обстоятельств! Неудивительно, что Мамману прозвали «наследником Маскерано», тем более что их объединяет другой факт: оба по своим физическим данным совсем не похожи на классического центрального защитника.



«Выйти на замену вместо Маскерано – это что-то потрясающее, – делился в интервью своими эмоциями Маммана. – Даже получить одну минуту или просто занять место на скамейке в сборной Аргентины было большим событием для меня. Сегодня ещё сбылась моя мечта сыграть вместе с Лео Месси».

В октябре 2014-го Эмануэль наконец-то дебютировал за «Ривер Плейт», приняв участие в матче с «Росарио Сентрал» в четвертьфинале Кубка Аргентины. Потом «миллионеры» из Буэнос-Айреса добрались до финала Южноамериканского кубка, в котором их соперником был колумбийский «Атлетико Насьонал». Маммана сыграл час на правом фланге обороны в первой гостевой встрече, завершившейся вничью 1:1, а в ответной домашней остался в запасе. «Ривер Плейт» победил со счётом 2:0, благодаря чему Маммана и проведший на поле несколько минут Дриусси стали обладателями ценного трофея.



Уроженец Мерло делал себе имя на родине и на международной арене. Игра за молодёжную сборную Аргентины оказалась лучшей рекламой для Мамманы. С национальной командой U20 он выиграл чемпионат Южной Америки в 2015 году и выступил на чемпионате мира, где, правда, аргентинцы неожиданно заняли лишь третье место в группе с Ганой, Австрией и Панамой. Тем не менее скауты говорили об Эмануэле исключительно в восторженных тонах. Ему давали потрясающую характеристику – защитник будущего. Маммана выделялся благодаря своим сильным качествам: технике и отличному первому пасу, удивительному хладнокровию и умению читать игру, достаточно высокой скоростью для центрального защитника. Он совершал большое количество перехватов, часто применяя подкаты, и грамотно руководил партнёрами. Многообещающий аргентинец попал на карандаш серьёзным клубам Европы, включая «Арсенал», «Милан» и «Наполи», а уже после его трансфера в «Лион» сообщалось о намерении «Ливерпуля» выкупить Мамману за 15 млн евро. Прошлым летом щедрее всех был именно французский клуб, заплативший за Эмануэля около 8 млн евро.

Маммана продолжил карьеру в составе «ткачей». Понятно, что первый год в Европе – самый сложный для молодого игрока из Южный Америки. Аргентинец адаптировался и приобрёл нужный опыт, что очень хорошо для «Зенита». По оценкам Whoscored, основывающимся на различных статистических данных, Эмануэль занял шестое место среди центральных защитников минувшего чемпионата Франции. Чуть-чуть эффективнее его были только Лоик Перрен («Сент-Этьен»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Поль Байсс («Ницца»), Кристофер Жюльен («Тулуза») и Камил Глик («Монако»). Заметим, что все они существенно старше Мамманы, а следом за аргентинцем идёт находящийся ближе всех к нему по возрасту защитник «ПСЖ» Маркиньос.

Статистика Эмануэля Мамманы в чемпионате Франции (в среднем за 90 минут игры)

Игры 17 Минуты 1514 Голы 1 Голевые передачи 0 Короткие передачи 47,6 (95% точности) Длинные передачи 6,0 (60% точности) Отборы мяча 2,6 (66% успешных попыток) Перехваты мяча 2,3 Выносы мяча 5,4 Выигранные верховые единоборства 2,3 (65% успешных попыток) Совершённые фолы 0,9 Заработанные фолы 0,3 Потери мяча 0,5

«С момента перехода цена на него выросла в два раза», – говорит президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс. Действительно, судя по информации из Франции, покупка Эмануэля должна обойтись «Зениту» в 16 млн евро. Так почему же «ткачи» спешат расстаться с «защитником будущего», а главный тренер Бруно Женезио утверждает, что Маммана, по его мнению, сейчас уступает другим центральным защитникам «Лиона»? Женезио фактически вытолкнул аргентинца из команды, прямо заявив по поводу 21-летнего легионера: «Я не собираюсь делать подарки, независимо от статуса игрока».

Пожалуй, причин тому несколько. Во-первых, травматизм Мамманы. В прошлом сезоне Эмануэль пропустил половину матчей чемпионата Франции из-за всевозможных повреждений – таза, паха, шеи, голеностопа и колена. Он не выбывал на длительный срок, однако проблемы возникали постоянно. Помимо функционального состояния аргентинца Женезио наверняка был разочарован тем, что «Лион» пропустил несколько голов из-за того что молодому центральному защитнику просто недостаёт атлетизма. Показательными стали в этом смысле два матча «ткачей» с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. «Лион» победил дома 4:2, а в гостях уступил с подходящим счётом 1:2. В обеих встречах Маммана сыграл чуть более 70 минут, а потом его приходилось менять из-за состояния на фоне травм. Эмануэль далеко не всегда плотно встречал своих оппонентов, предоставляя им возможность принять мяч и свободное пространство, чтобы сделать передачу в штрафную. Он проигрывал единоборства крупным игрокам римлян, а когда Федерико Фасио и Кевин Стротман забивали, по сути, из-под него, аргентинец скорее обозначал борьбу, нежели участвовал в ней. Видимо, Маммана в этих эпизодах понимал, что у него нет никаких шансов быть первым на мяче. Эммануэль, чтобы не затеряться в европейском футболе, обязательно должен прибавлять в атлетизме и ведении единоборств. Ещё одна причина отказа Женезио от его услуг – достаточно большой выбор центральных защитников в «Лионе» на сегодняшний день.



«Зенит» не сумел заполучить Костаса Маноласа и Родриго Кайо. Вместо них Манчини выписал Мамману, который увеличит аргентинскую колонию в петербургском клубе.



Помимо Манчини в огромный потенциал Эмануэля по-прежнему верит и главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли: при нём центральный защитник в июне 2017-го ещё дважды сыграл за национальную команду – с Бразилией и Сингапуром.