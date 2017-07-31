Опора Жозе. «МЮ» приобрёл игрока, который может решить чемпионскую гонку

Зачем «МЮ» новый опорник

«Позиция, стабильность, контроль» — три обязательных постулата, которые должен соблюдать каждый оборонительный полузащитник в командах Моуринью. Со всеми этими пунктами в центре поля у «Манчестер Юнайтед» были проблемы в прошлом сезоне. «Красные дьяволы» зачастую были вынуждены играть примитивно – выносить мяч на Златана/Феллайни и ловить подборы либо сильно смещать акценты на фланговую игру. Во многом потому, что в центре поля просто не было человека, который качественно связывал бы оборону и атаку. Погба всегда больше тяготел к игре впереди и не отличался уверенными действиями под прессингом, Андеру Эррере, несмотря на старательность, не хватало габаритов при игре в отборе, Каррика поджимал возраст, а Феллайни не всегда мог отдать точный пас на несколько метров. Позиция опорного полузащитника – одна из ключевых, на усилении которых настаивал Моуринью.

Жозе ещё со времён работы в «Порту» отводит опорнику ключевую роль в своих построениях. Тогда проводником его идей стал Коштинья, в «Челси» первого прихода – Макелеле, Камбьяссо при нём превратился в одного из лучших хавбеков в Европе, Хаби Алонсо годами «рулил» атаками «Реала». Жозе требуется на этой позиции футболист, который не только вступит в своевременный отбор и не потеряет позицию, но и разовьёт атаку по правильному вектору точным пасом. Желательно как можно быстрее. Вы же не забыли, что контратаки – неотъемлемый штрих всех команд Жозе?

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Почему именно Матич

Если посмотреть на сухие цифры, по всем компонентам Матич проигрывает многим коллегам по опорной зоне. По игре в отборе сильнее желанный Жозе Фабиньо и его напарник по «Монако» Тьемуа Бакайоко, трансфер которого поставил крест на карьере Матича на «Стэмфорд Бридж». В созидательном плане превосходен Вильям Карвалью, который, по непонятным причинам, продолжает мариноваться в португальской Примейре. Однако на их фоне Неманью выделяет сбалансированность.

Всем известно: серб знает, как играть в обороне. А в прошлом сезоне, когда опорную зону забронировал Канте, а Матича Конте использовал чуть ближе к атаке, прокачали умения серба в построении игры: 0,7 — ключевые передачи и 0,8 — удачные обводки за игру. О том, что у Неманьи зубодробительный удар, упоминать не стоит, просто посмотрите это видео.

К тому же трансферы других футболистов было провернуть гораздо сложнее. «Монако» требует за Фабиньо огромную сумму, Бакайоко предпочёл «Челси», Дайер не тянет на роль устрашающего соперника тафгая. За Матича тоже пришлось отдать немалую сумму – 40 млн фунтов, но в условиях современного рынка эта цифра уже не кажется фантастической. Тем более за игрока, который, скорее всего, будет играть в основе.

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Ещё одна интересная деталь. Sky Sports подметил, что Моуринью неустанно стремится повысить средний рост своей команды. Год назад он выписал Байи (187 см), Ибрагимовича (195) и Погба (191). Выбивался из списка только Мхитарян (177 см). Сейчас в «Юнайтед» перешли Линделёф (187 см), Лукаку (191) и собственно Матич (194 см). Из списка опорников, которые могли бы усилить «МЮ», Моуринью остановился на самом высокорослом. Жозе серьёзно поработал над работой на «втором этаже». По сравнению с сезоном-2015/16, в прошлом розыгрыше на 100% чаще бил головой, на 109% чаще стал попадать в створ после ударов головой, поднял процент выигранных единоборств на 25% и на 45% точность кроссов с фланга. Очевидно, что этот компонент – один из важнейших в футбольных взглядах Жозе.

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Ну и напоследок. Вспомните, кто вернул Матича из Португалии на «Стэмфорд Бридж» и под чьим началом он провёл сильнейший отрезок в карьере. Верно, с Жозе Моуринью. При прочих равных Неманья – футболист, закалённый в боях АПЛ и понимающий, чего ждёт португалец от игрока его позиции.

Как «МЮ» будет играть при Матиче

Трансфер Матича позволит тренеру не только развязать руки Погба и Эррере для игры в атаке, а также не загонять ветерана Каррика еженедельными играми по 90 минут, но и серьёзно разнообразит игру команды в центре поля.

Самый классический вариант, которого ожидают все, – Матич расположится за спинами Погба и Эрреры, будет зачищать зону и быстро переводить мяч из обороны в атаку. В прошлом сезоне этим обычно занимался Каррик, но на длинной дистанции ветерана не хватало. Матич неплохо справлялся с этой ролью в «Челси», где ему приходилось страховать заигрывающихся впереди Оскара и Фабрегаса. Погба и Эррера гораздо чаще возвращаются в оборону и эффективнее организуют прессинг. А Матич, в свою очередь, может здорово подключаться с ними в атаку в критических ситуациях. Тотальный футбол во всей красе!

Второй вариант – использование Матича в опорной зоне с Эррерой, Карриком или Тимоти Фосу-Менса. Это позволило «МЮ» максимально насытить опорную зону и перекрыть кислород атакующей группе соперника.



И третий – использование Неманьи в качестве игрока box-to-box. Такими функциями он был наделён в последний сезон в «Челси». Сербу хватает физики, чтобы носиться от штрафной до штрафной, выполняя на поле целый спектр различных функций. Универсализм Матича – ещё один фактор, который всегда подкупал Жозе.



«Понимаю, как сложно работать на современном трансферном рынке, — говорил Моуринью перед стартом трансферной кампании. – Сначала я говорил, что мне необходимо пять новичков, сейчас достаточно по одному игроку в каждую зону».



Что ж, «МЮ» укрепил оборону, атаку, а теперь приобрёл игрока в центральную ось — туда, где у команды было больше всего провалов в прошлом сезоне. Теперь Жозе не на что жаловаться. Разве что на судейство.